Dossier Nintendo

Essorés. On sort essoré de cette année 2020 qui ne nous aura vraiment rien épargné. Mais au milieu des drames et des angoisses liés au Coronavirus, le jeu vidéo nous est apparu comme un remède miracle, un moyen facile d'accès pour s'évader, se changer les idées, oublier le contexte sanitaire, les confinements, les débats houleux sur le port ou non du masque, sur la vaccination ou l'attente prudente... Alors il nous semblait important de revenir sur l'actualité de l'année 2020 dans cet article : une année "sans" comme vous allez le constater, mais aussi parfois une année avec de jolies surprises et de jolis succès pour cette marque qu'on aime tant. Attachez vos ceintures, c'est parti pour une grande traversée de l'année 2020 comme vous ne la lirez nulle part ailleurs !



On ne peut pas exclure d'avoir oublié de parler d'un événement important, ou du moins un événement important à vos yeux :) Mais l'essentiel est sans doute bien là et on vous propose de nous faire part des oublis potentiels en commentaire ci-dessous. De l'organisation compliquée d'un calendrier quand on découvre les joies du télétravail pour l'ensemble de ses équipes, qui s'ajoutent aux contraintes classiques de développement pouvant conduire à ses reports, on peut se dire qu'il était salutaire pour Nintendo de pouvoir proposer un jeu comme Animal Crossing: New Horizons. Le bon jeu sorti au bon moment, au succès colossal qui entraîne la Nintendo Switch dans son sillage : le jeu parviendra-t-il à rattraper un Mario Kart 8 Deluxe qu'on jugeait intouchable ? Aussi épuisante que le fut cette année 2020, on ne tardera pas à revenir avec les perspectives que cette année 2021 nous réserve : des jeux décalés ne sont pas des jeux annulés, et nous avons terriblement hâte de pouvoir parler avec des informations officielles des futurs projets qui viendront faire l'actualité de notre console fétiche dans les prochains mois ! Et on espère que vous ferez ce petit bout de chemin avec nous. D'ici là, très belle fin d'année 2020 à tous... et bon début d'année 2021 sur PN.