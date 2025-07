Test de Lost in Random Eternal Die : Un rogue lite qui a du dé

Préparez vous, Fortune vous accompagne

Au coeur du Dénoir

Se préparer au fur et à mesure

Se battre jusqu’à la mort

Le monde de Lost in random est un univers basé sur les dés. Les villes sont liées aux faces d’un dé 6. Vous pouvez suivre toute l’aventure de Paire et Impair dans le jeu Lost in random, mais cela nous importe peu ici. Car si l’univers est le même, l’histoire et le gameplay ne sont pas totalement connectés au jeu. Du moins pas de façon flagrante. Ce qui signifie que vous pouvez jouer à Eternal Die sans avoir jamais fait le jeu Lost in Random.Lors d’une courte cinématique de début, vous apprendrez que vous jouez la Reine (antagoniste du premier jeu), qui a été aspirée par le Dénoir, une entité maléfique. A l’intérieur du dé, vous allez faire la rencontre du Commandant Mayr (de Dénoir), dont la puissance est sans pareil. Votre but sera donc de sortir de cet environnement changeant. Commence alors une exploration qui va vous montrer toute l’ampleur de ce rogue lite où dés, cartes et autres armes vont être particulièrement utiles.L’univers de Lost in Random se démarque par deux choses : son humour noir mâtiné de nombreux jeux de mots et une direction artistique qui n’est pas sans rappeler l’univers de Tim Burton. Bien entendu, il existe d’autres choses, notamment dans le gameplay, mais nous allons y revenir.A l’intérieur du Dénoir, vous n’avez plus votre apparence de Reine grandiose, mais vous incarnez sa version adolescente, Aleksandra. Fortune vous accompagne, et il s’agit d’un dé qui va vous aider à vous battre. Il parle une langue étrange que seul votre personnage comprend et ne manquera pas de faire des commentaires sur les situations que vous rencontrerez.Aleksandra peut se battre, avec plusieurs armes, en fonction de ce que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre progression. On retrouve d’ailleurs un avancement qui évoquera Hadès, par exemple. A l’aide de ressources trouvées à l’intérieur de vos runs, vous pouvez débloquer certaines armes une fois rentrés à votre base. Cependant, à la différence d’autres jeux du genre, vous pouvez changer ses spécificités et augmenter ses capacités. Vous disposez de plusieurs menus d’optimisation de vos runs : les armes comme évoqués, mais aussi vos compétences, toujours grâce à une des ressources récupérables pendant votre run et que vous conservez par delà la mort.Mais alors comment les obtenir, ces ressources ? En explorant, en nettoyant les salles et en avançant dans votre aventure.Dans Eternal Die, vous ne choisissez pas ce que vous allez obtenir. A la manière d’un Binding of Isaac, vous pouvez explorer l’étage de fond en comble et revenir sur vos pas. Chaque salle révèle son lot de surprises, que ce soit des vagues d’ennemis à vaincre, une boutique, ou encore un mini-jeux de fête foraine pour tenter de gagner des bonus. Chaque salle vous permet soit d’obtenir un item ou bonus précis, soit de choisir entre les deux ressources utilisable à la base.Et parmi les items que vous pouvez choisir, se trouve un système d’optimisation de votre personnage plutôt malin. Vous pouvez obtenir des tokens de couleurs à placer dans une sorte de grille. Chaque couleur vous permet d’obtenir un bonus sur une de vos statistiques le temps de la run. Mais uniquement si vous parvenez à aligner trois jetons de la même couleur. Cela aura pour conséquence de vous octroyer les bonus de caractéristiques, mais aussi d’apprendre des compétences spéciales pour améliorer votre run.Au fur et à mesure des biomes, vous allez découvrir aussi que vous avez la possibilité de changer la couleur de certains bonus, certains en ont plusieurs, votre grille se bloque et se débloque au fur et à mesure des placements. Il faudra faire particulièrement attention à l’optimisation de vos placements pour maximiser vos chances de dégâts.Et comment se bat-on dans ce jeu ? Comme souvent, dans les rogue lite modernes, vous disposez de plusieurs compétences et armes. Les boutons X et Y sont nécessaires pour enchaîner les coups, vous disposez d’un pouvoir spécial, aléatoire, que vous récupérez en début de run. Vous pouvez d’ailleurs le changer, si vous tombez sur la pièce contenant une autre carte pouvoir. Mais vous ne pouvez en équiper qu’une.Cartes, dés, armes, le gameplay de Lost in Random Eternal Die reprend les mécaniques des jeux de plateau. Vous vous battez donc avec votre dé, Fortune, en le balançant sur les ennemis. En fonction du nombre qu’il fait en tombant, il inflige plus ou moins de dégâts. Et certains bonus vous permettent d’ajouter des bonus, comme par exemple “inflige poison sur un 6”. Il faudra donc jongler entre votre arme (épée, lance, arc en fonction de ce avec quoi vous êtes le plus à l’aise) et votre dé pour combattre. Mais aussi la carte de pouvoir ! Celle-ci agit comme une attaque spéciale, dont le rechargement se fait en donnant et prenant des coups, la jauge se trouvant en bas à gauche de l’écran.Dis comme ça, les mécaniques sont nombreuses et peuvent paraître complexes. En réalité, elles le sont plus à expliquer qu’à jouer. Votre progression se fait facilement, les différents pouvoirs à disposition orientent votre gameplay et la prise en main est rapide et fluide. Une fois qu’on sait esquiver et taper, l’ajout du lancé de dé (attaque à distance appréciable dont la visée est semi aléatoire) est assez facile à prendre en main et devient rapidement intuitif. Le placement des bonus tient presque du puzzle game et est plutôt agréable à manipuler.