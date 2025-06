Test de Monster Train 2 : Un direct pour le paradis !

On a gagné l’enfer, direction le paradis !

Faire avancer le train !

Les decks sont aussi différents : nouveau jeu signifie aussi nouvelles factions, nouveaux héros et nouvelle façon de jouer et d’appréhender vos parties. Mais aussi de nouveaux types de cartes, basées notamment sur le déplacement de vos unités. D’une certaine façon, Monster train 2 cherche à améliorer l’expérience du premier en y injectant de la stratégie et en exploitant beaucoup mieux la zone de jeu sur plusieurs étages.

Le combat pour récupérer l’enfer a été gagné (tel était l’objet du premier jeu). Mais c’est bien connu, les démons ne font pas dans la demie-mesure. Et qui dit une première victoire dit une seconde à venir ! Alors nos vaillants démons ont décidé d’aller poutrer le paradis et de s’en emparer aussi ! On remonte donc dans le train, direction les hauteurs célestes, pour taper une nouvelle fois de l’ange et des créatures.Si vous avez joué à Monster Train premier du nom (ou si vous avez lu notre test), vous ne serez pas décontenancé par le gameplay. Car c’est exactement le même. La subtilité et les changements viennent dans vos unités, dans les jalons qui se trouvent sur votre chemin plus que dans son déroulé.Petit rappel donc ! Vous êtes dans le train et devez parcourir différentes zones qui forment le paradis. Dans chacune d’elle, vous avez accès à deux chemins, avec des jalons différents : boutiques, upgrades, événements aléatoires, possibilités de débloquer des combattants, etc. Chaque chemin se sépare en début de zone et se rejoint à la fin pour vous offrir un combat épique face à différents ennemis. La zone d’affrontement est à la verticale : votre train dispose de quatre étages, trois sur lesquels vous pouvez poser des unités et un quatrième avec votre feu sacré. C’est l’équivalent de votre jauge de vie globale.Monster Train 2 est un jeu de deckbuilding et de placement d’unités. Vous tirez des cartes, placez vos unités sur les trois étages à votre disposition, ou même utilisez des bonus pour frapper directement vos adversaires ou activés des effets de zones (ou autres choses que ces cartes sorts vous proposent). A chaque tour, des ennemis entrent dans le wagon par le bas à droite. Une fois vos cartes utilisées (en fonction de votre nombre de points d’action), le combat se lance. Vous vous battez automatiquement et n’avez rien à faire en attendant votre prochaine phase d’action.Attention cependant, s’il reste des ennemis au rez-de-chaussé, ils montent à l’étage suivant une fois la phase terminée. Votre but est de les empêcher d’accéder au cœur de votre train, au quatrième étage, et de le détruire. Pour cela, vous avez vos cartes, des artefacts que vous débloquez ou achetez au fil de votre progression, etc.L’avantage d’avoir joué au premier jeu, c’est que vous avez directement les subtilités du jeu. Puisque c’est réellement la même chose. Mais c’est aussi une force ! Puisque le jeu offre tous les tutoriels nécessaires, vous n’avez pas besoin de jouer au premier pour apprécier la diversité du second. Mais alors, qu’est-ce qui change ? Les évolutions sont plutôt stratégiques, vous encourageant à jouer sur les nombreux étages et à vraiment les exploiter. Ça passe notamment par des effets de cartes intéressants s’il n’y a qu’une seule unité par étage, par exemple. Ou par des artefacts octroyant des bonus en ce sens.