Switch 2, cinéma, musique, key cards : Nintendo répond à 18 questions clés lors de son AG

Cinéma : mention des films Mario et Zelda pour prolonger l’univers Nintendo

Nous participons activement à la production, y investissons si nécessaire, afin de pouvoir nous impliquer pleinement dans la qualité des œuvres.

La Switch 2 entre succès et pénurie

La Nintendo Switch 2 connaît une demande qui dépasse l’offre dans de nombreux pays, ce qui cause des désagréments à nos clients.

Game Key Cards : un mode de distribution qui interroge

La key card permet de télécharger le jeu au premier lancement. Nous discutons des modes de distribution avec les éditeurs pour qu’ils continuent à soutenir la Switch 2.

Nintendo Music et la valorisation des musiques de jeu

Nous pensons que ces souvenirs sont précieux pour nos clients, et envisageons d’exploiter cette richesse avec des concerts ou des spectacles live.

Créativité, originalité et transmission

L’esprit d’originalité — « le divertissement vaut parce qu’il est différent » — est au cœur de notre gestion.

Accessibilité et engagements pour l’inclusion

De nouveaux bâtiments près du QG

Je suis honoré de collaborer avec Nintendo. J’ai fondé Illumination en 2007 et j’ai longtemps souhaité travailler avec des créateurs japonais. Travailler avec Nintendo est une grande fierté.

Autres sujets évoqués

La firme a confirmé à nouveau ses prochains projets audiovisuels : un nouveau film d’animation Super Mario sortira en avril 2026, suivi d’un film en prises de vues réelles The Legend of Zelda en mai 2027. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré :On trouve particulièrement intéressante la posture de Nintendo dans un tel projet : "en investissant si nécessaire" indique que Nintendo entend bien ne pas se laisser prendre au pièce d'un possible problème de budget, qui avait été plus que responsable dans la fin de production du premier film Super Mario Bros de 1993.La Switch 2, lancée en juin 2025, est victime de son succès. Furukawa a expliqué :Nintendo a multiplié les tirages au sort pour tenter de répondre à la demande et continue à renforcer sa production, mais les délais sont longs et rien ne garantit aux joueurs d'être tirés au sort.Le sujet des Game Key Cards a suscité des questions. Ces cartes, qui permettent de télécharger un jeu au premier lancement plutôt que de proposer un jeu sur cartouche ou préinstallé, sont critiquées par certains joueurs qui y voient une complication inutile ou une gêne pour la conservation des jeux physiques.Interrogé sur le sujet, voici ce qu'a déclaré le président de Nintendo :En dépit des réticences de la communauté face à ces cartes clé de jeu, Nintendo montre qu’il est "simplement" à l’écoute des éditeurs et, indirectement, des retours des joueurs sur ce sujet sensible. On a pu voir que certains éditeurs étaient très attachés à la présence du code sur la cartouche de jeu, comme CD Projekt avec Cyberpunk 2077, ou des éditeurs spécialisés dans les séries limitées.Pour l'instant, les éditeurs semblent avoir choisi leur camp avec des jeux essentiellement sous format Game Key Card : cela permet de proposer le jeu en magasin, mais cela a pour conséquence de nécessiter un téléchargement parfois conséquent quand on insère la cartouche dans sa console pour la première fois.Mais les éditeurs sont-ils seuls responsables ? Il y a quelques semaines, le moulin de la rumeur nous soufflait que Nintendo ne proposait au lancement que des cartouches de 64 Go, un format souvent bien supérieur au besoin des studios, et donc bien trop cher. Nintendo n'a semble-t-il pas été interrogé sur ce sujet lors de la Q&A et on restera donc avec nos doutes sur le sujet.L’application Nintendo Music, incluse dans l’abonnement Switch Online, propose de redécouvrir les musiques des jeux avec des playlists thématiques, comme les musiques de New Super Mario Bros U ajoutées hier Cette application a pour but de surfer sur la nostalgie que suscitent les jeux Nintendo, et Shuntaro Furukawa ne s'en cache pas :Furukawa a réaffirmé l’importance de l’originalité dans la culture Nintendo.Les jeunes talents sont encouragés, accompagnés par des ingénieurs expérimentés, et les équipes collaborent sans cloisonnement entre les métiers, a-t-il ainsi expliqué.La Switch 2 intègre des fonctions pensées pour les joueurs en situation de handicap (lecture audio des textes, réglage des polices, personnalisation des boutons). C'est un sujet auquel on ne s'intéresse guère, mais qui pourtant est essentiel pour garantir la meilleure accessibilité possible au plus large public possible, quelles que soient ses difficultés.Nintendo prévoit de construire un second bâtiment de développement à côté de son siège pour après 2028, afin de renforcer ses capacités de recherche et développement.Certains actionnaires, eux-mêmes fans, ont exprimé le souhait de revoir les assemblées se tenir dans le siège de la firme. La direction a indiqué que la taille actuelle du public participant à ses assemblées générales imposait le maintien de lieux plus grands.Côté gouvernance, Nintendo a mis en avant la richesse des contributions externes. Chris Meledandri, coproducteur du film Mario, a ainsi témoigné :Les actionnaires ont aussi interrogé Nintendo sur la gestion des coûts de développement, la possibilité de diffuser les assemblées en ligne, ou encore le retour de services communautaires comme Club Nintendo. Sur ces points, la firme indique étudier les attentes et les meilleures pratiques, un moyen de botter en touche sans apporter de réponse, dans un sens comme dans l'autre !Source : document officiel Nintendo (en japonais, résumé sur la base d'une traduction automatisée).