SessionPN : Rendez-vous vendredi pour une dernière avant la pause estivale sur... Mario Kart World !

Une dernière danse…

Comment nous rejoindre ?

À bientôt sur Discord !

Avant que chacun ne vaque à ses occupations estivales, entre départs et retours de vacances, etc… Et si on se retrouvait une dernière fois tous ensemble ? C’est bien ce qu’on vous propose ce vendredi, dès 21 H, à l’occasion de cette ultime SessionPN avant le début de l’été !Vous voulez jouer avec nous ? Rien de plus simple ! Il vous suffit juste de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations relatives à la session vous seront communiquées.Même si la SessionPN marque un temps de pause cet été, la vie continue, en particulier sur le serveur Discord de Puissance Nintendo ! Et pour tous ceux qui ont envie de se retrouver au cours de l’été, rassurez-vous, 2 mois, c’est long, on le sait, et on compte bien vous proposer de façon spontanée de jouer ensemble !