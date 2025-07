Le Nintendo Switch Online Playtest Program revient du 29 juillet au 11 août et on vous dit tout ce qu'il faut savoir pour y participer

Un Playtest toujours aussi confidentiel

Le mystérieux programme de test de Nintendo Switch Online revient cet été. Déjà lancé une première fois en octobre 2024, ce second Playtest Program se déroulera du mardi 29 juillet à 3h00 au lundi 11 août à 2h59 (heure française), et sera ouvert uniquement aux abonnés du service Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Jusqu’à 40 000 participants à travers le monde seront sélectionnés pour découvrir ce service toujours non dévoilé officiellement. Grande nouveauté de ce nouveau test grandeur nature : la Switch 2, évidemment compatible avec le Playtest.Nintendo insiste une fois encore : les participants ne doivent pas discuter ou divulguer le contenu du Playtest ni les informations disponibles sur le site dédié. Bref, on ne pourra donc pas en parler ici, histoire de respecter cette condition !Une petite exception est toutefois accordée aux candidatures en groupe : les échanges sont alors autorisés, à condition de rester dans le cadre du groupe, et uniquement dans ce cadre. On se rappelle pourtant que la première session avait généré fuites, images et vidéos, les fonctions de capture n’avaient pas été désactivées à l’époque, ce que Nintendo va peut-être modifier avec cette nouvelle session.Ce retour du Nintendo Switch Online Playtest Program en 2025 disposera d'une capacité nettement augmentée avec 40 000 participants, on aura donc peut-être un peu plus de chances d'être sélectionné dans cette nouvelle session.Pour être éligible, il faut disposer d’un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel actif au plus tard le vendredi 18 juillet à 00h00 (heure française), être âgé d’au moins 18 ans, et avoir un compte Nintendo enregistré en France, au Japon, aux États-Unis ou dans l’un des autres pays partenaires. Comme l’an passé, la sélection sera basée sur le principe du "premier arrivé, premier servi" en Europe, tandis qu’au Japon, elle se fera par tirage au sort.Le processus se déroule en deux étapes :- Création de la candidature : du samedi 19 juillet à 00h00 au lundi 21 juillet à 16h59.- Soumission de la candidature : à partir du lundi 21 juillet à 17h00, jusqu’au mercredi 23 juillet à 16h59.Il est possible de postuler seul ou en groupe de quatre maximum. Le contenu sera identique, mais en groupe, certaines données de sauvegarde seront partagées via le site des participants. Attention : une seule candidature par compte Nintendo est autorisée.Si Nintendo reste toujours discret sur la nature de ce service, plusieurs fuites issues du premier test suggèrent un jeu coopératif de type sandbox où les joueurs collaborent pour développer leur propre planète. Le fait que le logiciel soit téléchargeable aussi bien sur Nintendo Switch que sur Switch 2 renforce l’idée d’un service cross-platform en développement, peut-être pensé pour tirer parti des nouvelles capacités techniques de la petite dernière.Ce projet aurait en partie été piloté par d’anciens responsables de la série Splatoon, ce qui pourrait expliquer l’importance accordée aux interactions sociales dans ce jeu encore confidentiel. Nintendo mise manifestement sur des tests à grande échelle pour affiner son approche, et tester ses infrastructures réseau en amont d’un lancement officiel. Le besoin d'organiser des sessions grandeur nature nous montre en tout cas l'ambition du projet : les interactions avec les environnements et le nombre de participants simultanés nécessitent certainement des tests dans les conditions du réel.Pour vous inscrire ou découvrir les modalités d'inscription, lisez ce qui suit ou connectez-vous directement au site officiel en français Mardi 29/07/2025 03:00 (HAEC) - Lundi 11/08/2025 02:59 (HAEC)- Disposer d'un abonnement au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel à compter du vendredi 18/07/2025 à 00:00 (HAEC).- Avoir 18 ans ou plus à compter du vendredi 18/07/2025 à 00:00 (HAEC).- Disposer d'un compte Nintendo dont le paramètre de pays/région indique : Japon, États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Canada, Brésil ou Mexique.Il est possible de candidater individuellement ou en groupe, si l'ensemble des membres du groupe remplissent les conditions d'éligibilité.Jusqu'à quatre personnes peuvent candidater ensemble.- Que vous candidatiez individuellement ou en groupe, le contenu du jeu sera identique. Sur le site dédié aux participants, une partie de vos données de sauvegarde sera commune à tous les membres du groupe.- Nous vous demandons de ne pas divulguer le contenu du Nintendo Switch Online: Playtest Program ou du site web dédié, ni d'en discuter. Si vous participez en tant que groupe, nous vous demandons de circonscrire vos communications et échanges d'information aux limites de votre groupe.Au Japon, les participants seront sélectionnés par tirage au sort si le nombre de candidats est trop élevé. En dehors du Japon, les participants seront sélectionnés selon le principe du premier arrivé, premier servi.Le Playtest devrait compter environ 40 000 participants du monde entier.- Même si vous candidatez en tant que groupe, la sélection se fera au niveau individuel. Candidater en tant que membre d'un groupe n'a pas d'impact sur la probabilité d'être ou non sélectionné.- Seule une candidature par compte Nintendo est possible.- Vous ne pouvez pas participer à plusieurs candidatures différentes.Dates : Samedi 19/07/2025 00:00 (HAEC) - Lundi 21/07/2025 16:59 (HAEC)Veuillez créer votre candidature d'ici le lundi 21/07/2025 à 16:59 (HAEC).Veuillez créer votre candidature d'ici au lundi 21/07/2025 à 16:59 (HAEC).La personne représentant le groupe doit créer une candidature et envoyer une URL d'invitation aux autres membres du groupeLes personnes qui reçoivent l'URL d'invitation doivent se connecter à leur compte Nintendo pour participer à la candidature.Tous les membres du groupe doivent remplir les conditions d'éligibilité et leur compte Nintendo doit être réglé sur le même paramètre de pays/région.Dates : Lundi 21/07/2025 17:00 (HAEC) - Mercredi 23/07/2025 16:59 (HAEC)Suivez les étapes indiquées à l'écran de la candidature que vous avez créée.Dans le cas d'une candidature de groupe, la candidature doit être déposée par la personne représentant le groupe.Si la participation est élevée, la sélection se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi.Cette sélection commencera le lundi 21/07/2025 à 17:00 (HAEC).On est curieux de pouvoir découvrir ce que proposera ce nouveau Nintendo Switch Online Playtest Program. Et vous, aviez-vous participé au précédent ? Allez-vous vous inscrire à celui-ci ? Vous pouvez nous en parler en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Site officiel en français du Playtest de Nintendo