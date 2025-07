EA Sports FC 26 annoncé sur Switch 2 et Switch pour le 26 septembre 2025

EA SPORTS FC 26 | Official Reveal Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bellingham, Musiala et Zlatan à la une

Un gameplay entièrement repensé

Archétypes, événements live et Manager Live

La version Switch 2, vers une expérience plus complète ?

Electronic Arts prépare son traditionnel retour sur le terrain avec EA Sports FC 26, la version annuelle de sa vache à lait footballistique qui sera disponible le 26 septembre sur toutes les plateformes, y compris la Switch et la Switch 2.Une première pour cette dernière, qui aura donc droit à une version optimisée dès son lancement, aux côtés de la version classique pour la Switch. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, avec un accès anticipé dès le 19 septembre pour l'Édition Ultimate.On ne connait pas les détails de la version Switch 2, et la position d'EA en termes de potentiel de développement, l'éditeur n'ayant pas toujours été des plus audacieux ces dernières années sur Nintendo Switch. L'occasion est unique de permettre à son FIFA 26, euh pardon son FC 26, de revenir dans la course et on espère ne pas être déçus.La bande-annonce du jeu est disponible sur YouTube ici :Cette édition 2026 se distingue aussi par son trio de stars : Jude Bellingham et Jamal Musiala partagent la jaquette de l'édition standard, tandis que Zlatan Ibrahimović orne fièrement celle de l'Ultimate Edition. Un petit clin d'œil à l'évolution du football !Les développeurs promettent une refonte en profondeur, nourrie par les retours de la communauté FC. Le résultat ? Une jouabilité retravaillée avec une meilleure réactivité dans les dribbles, des trajectoires de courses plus dynamiques, un nouveau positionnement des gardiens basé sur l'apprentissage automatique, ainsi que de nouvelles animations volumétriques. Les fans de Carrière pourront opter pour un mode « Authentique », tandis que les compétiteurs retrouveront un préréglage « Compétitif » calibré pour le mode Clubs et FUT.FC26 introduit les Archétypes, un système inédit inspiré des grands noms du ballon rond, apportant plus de personnalisation aux joueurs dans Clubs et Carrière de joueur. Côté modes, le mode Carrière intègre désormais Manager Live, un hub interactif rempli de défis évolutifs en lien avec l'actualité footballistique. Quant au célèbre mode FUT, il bénéficiera d'événements en direct, de tournois, ainsi qu'une refonte de l'expérience Rivals et Champs.Bien que peu de détails aient filtré sur les différences entre les versions Switch et Switch 2, on peut espérer que cette dernière se rapproche davantage des moutures PS5 et Xbox Series. Rappelons qu'en 2023, EA Sports FC 24 avait marqué la fin des "Legacy Editions" sur Switch. Il faudra donc surveiller si la version Switch 2 poursuit cette ambition d'alignement technique et on espère avoir un peu de communication officielle de la part d'EA à ce sujet dans les prochaines semaines.EA semble vouloir renforcer sa relation avec sa communauté, en lançant notamment l'initiative « FC Feedback » pour recueillir les suggestions des joueurs, sur Discord ou via des forums spécialisés. Cette stratégie participative pourrait porter ses fruits à long terme pour la franchise et la rendre encore meilleure.