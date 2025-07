La Nintendo Switch 2 se met à jour en version 20.2.0

A peine sortie, la Nintendo Switch 2 en est déjà à la version majeure 20 vu qu'elle reprend le versioning de la Nintendo Switch 1 et donc de huit longues années marquées par des vagues successives de patchs et de correctifs. Cette semaine, une nouvelle mise à jour mineure est disponible et vous fera passer votre nouvelle console préférée en version 20.2.0. Mais qu'apporte donc cette nouvelle mise à jour ?Pour les utilisateurs du contrôle parental, cette mise à jour n'est pas anodine car elle permet d'apporter une « correction d'un problème où les paramètres de contrôle parental n'étaient pas transférés de la Nintendo Switch vers la Nintendo Switch 2 dans certaines circonstances lors d'un transfert de système.". Les utilisateurs laissant jouer avec précaution leurs enfants sont donc concernés et apprécieront de pouvoir reporter leurs ajustements liés au contrôle parental savamment peaufinés sur la Nintendo Switch 1.Nintendo annonce également des "améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur" sans en donner plus de précisions. D'une manière générale, ces améliorations sont monnaie courante dans chaque détail de mise à jour de la console. Cette mise à jour permettrait notamment de corriger les plantages lors de nombreux jeux comme Portal 2 ou encore Crypt of the NecroDancer.Nous vous invitons donc à mettre dès maintenant à jour votre console afin de se tenir prêts dans les starting blocks pour la sortie de Donkey Kong Bananza demain !