Pokémon TCG Pocket : un système d’échange repensé dès le 29 juillet

Une conversion des jetons généreuse

Nouvelle fonctionnalité : la Liste de Souhaits

Pokémon TCG Pocket prépare une mise à jour majeure de son système d’échange, disponible dès le 29 juillet à 3h du matin. Très attendue par les joueurs qui étaient furieux de la création d'une énième monnaie dans le jeu, cette refonte vise à simplifier les transactions entre joueurs et à corriger les écueils du système initial.Les Jetons Échange, jusqu’ici nécessaires pour conclure un échange, seront tout simplement supprimés. À leur place, les joueurs utiliseront la Poudre Éclat, déjà présente dans le jeu, qui servira désormais de monnaie d’échange unique. Cette décision met fin à une mécanique jugée inutilement complexe, voire frustrante. Autre bonne nouvelle : il ne sera plus nécessaire de "consommer" une carte pour la proposer à l’échange. Cette exigence limitait sacrément les possibilités de troc, on ne peut donc que saluer le changement.Pour ne pas léser les joueurs ayant accumulé des Jetons Échange, un système de conversion est mis en place dans la boutique. Chaque jeton pourra être échangé contre un Sablier Booster (dans la limite de 60 sabliers) ou transformé en Poudre Éclat selon un barème précis. Par exemple, 10 unités de Poudre Éclat permettront d’obtenir un Jeton Échange, et ainsi de suite jusqu’à 1000 Poudre Éclat pour 100 jetons.En parallèle, la quantité de Poudre Éclat obtenue pour les cartes en double sera doublée. Une petite maintenance sera toutefois nécessaire : les échanges seront temporairement indisponibles entre le 25 juillet à 7h et le 30 juillet à 6h59.Autre nouveauté introduite dans cette mise à jour : une fonction Liste de Souhaits. Les joueurs pourront désormais indiquer quelles cartes ils recherchent. C'est une bonne idée : cela devrait faciliter les échanges avec d’autres collectionneurs possédant la carte recherchée, facilitant un peu la possibilité de compléter sa collection.Cette refonte intervient quelques semaines après le lancement de l’événement La Clairière d'Evoli, une mise à jour estivale qui met les évolutions d'Evoli à l’honneur. Et vous, cette mise à jour va-t-elle changer votre façon de jouer à Pokémon TCG Pocket ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Eurogamer