[PN Madness - Jour 4] Nintendo Switch 2 : On joue à quoi le 5 juin 2025 ?

Les nouveaux jeux

Mario Kart World

Mario Kart World - Bande-annonce de révélation (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nintendo Switch 2 Welcome Tour Clip Retrouvez la vidéo sur YouTube

Suikoden I&II HD Remaster : Gate Rune and Dunan Unification Wars

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars - Nintendo Direct: Partner Showcase Retrouvez la vidéo sur YouTube

Street Fighter 6

Street Fighter 6 - Announce Trailer - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fornite

Rune Factory : Guardians of Azuma

Rune Factory: Guardians of Azuma - Announcement Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Kunistu-Gami : Path of the Goddess

Nintendo Switch 2 - Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Announce Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Yakuza 0 : Director's Cut

Yakuza 0 Director's Cut - Goro Majima English Dub First Look| Nintendo Switch™ 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Sorti sur 3DS, le très renommé Bravely Default fait son grand retour en HD avec la sortie de Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster - Announcement trailer (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alors que le monde vivait paisiblement, un gouffre mystérieux apparut et transforma complètement le continent. Seul survivant d'un village englouti, Tiz fit la rencontre d’Agnès, une jeune vestale et ils décidèrent ensemble de partir explorer le monde afin de trouver un moyen de refermer le gouffre. Par la même occasion, ils se mirent en tête de libérer les cristaux qui ont été engloutis par l'obscurité. Cependant, leur aventure ne fait que commencer !



Découvrez ou redécouvrez l'origine de la série de jeux Bravely Default avec la sortie de ce remaster. En plus d'une histoire riche et intense en rebondissement, vous pourrez reparcourir le monde avec des graphismes en HD, l'ajout de 2 mini-jeux, la possibilité d'accélérer le jeu, des fonctionnalités améliorées et une interface repensée pour 1 seul écran.



Etes vous prêt pour la sensation Bravely Default ? Réponse avec Bravely Default Flying Fairy HD Remaster en exclusivité sur Switch 2

Split Fiction

Split Fiction Coming to Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - Announcement Trailer - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hitman World of Assassination

HITMAN World of Assassination - Signature Edition/Project 007 [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sonic X Shadow Generations

SONIC X SHADOW GENERATIONS - Nintendo Switch 2 Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fast Fusion

Fast Fusion - First Look Trailer (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

DELTARUNE

DELTARUNE arrive sur Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Survival Kids

Survival Kids - Bande-annonce de révélation (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Puyo Puyo Tetris 2S

Puyo Puyo Tetris 2S - ANNOUNCE TRAILER Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Switch 2 Edition (ou mise à jour payante)

Mise à jour gratuite

Nintendo Switch Online

Dans ce dossier un peu spécial qui s'inscrit dans le cadre de la PN Madness Switch 2 , vous retrouverez uniquement les jeux disponible dès le 5 juin 2025, soit au lancement de la Nintendo Switch 2. Comme annoncé lors du Nintendo direct spécial, la nouvelle machine accueillera plusieurs nouveaux titres comme le très attendu Mario Kart World, des éditions de jeux Nintendo Switch 2 et des mises à jour gratuites pour certains titres. Rétrocompatibilité oblige, la très grande majorité des jeux Nintendo Switch sortis depuis 2017 sont compatibles avec la nouvelle console. Cependant, nous n'évoquerons pas les quelques 12464 jeux sortis sur la Nintendo Switch 1 dans ce dossier.Il est le titre phare de la console, celui que Nintendo espère vendre par palette et ainsi remplacer Mario kart 8 Deluxe : Voici Mario Kart World !Après 10 ans de bons et loyaux services, il est temps de fermer la page a Mario Kart 8 pour s'affronter sur les nouveaux circuits de Mario Kart World. Plus qu'une simple suite, cet opus propose de renouveler la licence dans plusieurs aspects. Dites bonjour à 24 personnages (contre 12 précédemment) sur la ligne de départ dont des nouveaux visages comme la vache tout comme de nouveaux objets. Mais la grande nouveauté réside dans le monde ouvert où les circuits sont connectées entre eux et dans lequel vous pourrez balader librement (dans le mode balade justement). Des missions sont également disséminées dans ce vaste monde tout comme potentiellement plein de surprises.Tous sur la ligne de départ avec Mario Kart World en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Un pack comprenant la nouvelle console et Mario Kart World est également disponible au lancement de la machine.Vous êtes fan de technologie et désirez en savoir plus sur la Nintendo Switch 2 ? Découvrez Nintendo Switch 2 Welcome Tour.Comment fonctionne les fixations magnétiques ? Qu'est ce qui compose le Dock ? Le mode souris est il précis ? Toutes ces questions trouveront une réponse dans cette expérience ludique créée par Nintendo. Entre infos, graphiques et mini-jeux, vous pourrez découvrir l'ensemble des facettes de la Nintendo Switch 2 et ses secrets.Il est temps de se préparer à votre visite de votre console avec Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Contrairement à un jeu vidéo classique, Cette expérience sera proposé au tarif de 9.99€ en exclusivité sur le Nintendo Eshop.La licence phare de KONAMI se fait un petit lifting en débarquant sur Switch 2, le dénommé : Suikoden I&II HD Remaster : Gate Rune and Dunan Unification Wars.Déjà disponible sur les consoles actuelles et Switch, le RPG s'offre une sortie sur la nouvelle machine de Nintendo. Pour résumer ces 2 grandes aventures :- Suikoden I : Au sein de l'empire de la Lune Ecarlate, Tir McDohl, le fils d'un général, veut suivre les traces de son père. Cependant, il découvre rapidement la corruption et la tyrannie qu'impose le Conseil des Six Sages et la magicienne Windy. Contraint de fuir avec son ami Ted, il hérite de la Rune de l'Ame Dévorante, un artefact ancien que recherche l'empire. Ils rejoignent donc la résistance menée par Odessa. A la disparition de cette dernière, Tir devient le leader de la résistance et se met en quête de rassembler les 108 Etoiles du destin, un groupe d'alliés légendaires pouvant renverser l'Empire et l'empereur Barbarossa Rugner.- Suikoden II : Riou et son ami d'enfance Jowy font partis de l'Unité de la Jeune Libération de la cité Etat de Jowston, qui est en guerre contre l'Empire de Highland. Lors d'un cessez-le-feu, l'empire massacre son propre camp afin de porter des accusations contre la cité Etat. Les 2 héros arrivent à s'enfuir mais sont séparés en sautant dans une cascade. Par la suite, Jowy décide d'infiltrer Highland tandis que Riou rejoint les rangs de la résistance de Muse. Au fur et à mesure, ils obtiennent tous les 2 la moitié de la Rune de l'Amitié. Après plusieurs batailles, Jowy devient le leader de Highland mais devra inévitablement affronter Riou.Suikoden I&II HD Remaster : Gate Rune and Dunan Unification Wars sera disponible en plus sur la Nintendo Switch 2. A l'exception de bonus de précommande, aucune nouvelle spécification n'est prévue pour Switch 2.Ken et Ruy sont de retour avec la sortie de Street Fighter 6 sur la console de NintendoAvons-nous besoin de présenter Street Fighter ? Pilier du jeu du versus fighting (jeu de combat en français), Street Fighter propose dans ce 6éme opus 3 modes de jeu distincts ainsi qu'une amélioration graphique. Dans le World Tour, créer votre avatar afin de parcourir Metro City afin de suivre les enseignements des plus grands champions et de découvrir votre force. Le mode Battle Hub vous permettra d'affronter les joueurs du monde entier tandis que le Fighting Ground vous proposera des matchs classés.Au programme : 18 combattants variés et 3 types de commande (classique, moderne et dynamique) afin que chaque joueurs puisse trouver son style de jeu. Joy-con 2 oblige, l'utilisation des capteurs de mouvements et du mode souris sont de la partie. Des amiibo de Luke, Jamie et Kimberly et des cartes amiibo des personnages seront également présents dès le 5 juin.Préparez vos poings pour entrer dans l'arène de Street Fighter 6 sur Nintendo Switch 2 !A l'instar de la Nintendo Switch, Fortnite fait son entrée sur Switch 2 !Le battle royal d'Epic Game fait son arrivée sur Nintendo switch 2. L'ensemble des modes comme le mode Battle Royale, Zero Build, Sauver le monde, Fortnite OG ou Festival sont de la partie. Nul doute que vous pourrez vous connecter à votre compte afin de reprendre votre session et vos équipements. Selon des rumeurs, vous pourrez opter pour un mode performance permettant le 1080p et jusqu'à 120 images par seconde (et 4k et 60fps en mode docké avec un téléviseur compatible). La compatibilité avec le GameShare et GameChat sont également de la partie.Prêt pour le grand saut ? Retrouvez Fortnite dès le lancement de la Nintendo Switch 2.Edité par Marvelous Europe, Rune Factory : Guardians of Azuma s'offre une sortie simultanée sur Switch et Switch 2.Bienvenue en Azuma ! II y a très longtemps, un corps céleste est tombé sur les terres orientales. Ravageant toute la région, le cataclysme a mis en péril le flot d'énergie des runes et l'ensemble de l'écosystème. En incarnant un des 2 protagonistes, vous aurez pour mission de faire prospérer votre parcelle et votre village tout en débarrassant le monde des Souillures dans ce RPG aux couleurs japonaises. L'agriculture, c'est essentiel mais nouer des liens d'amitié et des amours est également primordiaux. Nintendo Switch 2 oblige, la fréquence d'image et la résolution seront améliorées et le mode souris pourra être choisi.Le monde d'Azura a besoin de votre aide ! Rune Factory : Guardians of Azuma est prévu pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.Déjà disponible sur les plateformes de Sony et Microsoft, Kunistu-Gami : Path of the Goddess s'apprête à une sortie sur Nintendo Switch 2.Au coeur du Japon se dresse le mont Kafuku, où réside la Déesse et une végétation luxuriante. Un jour, un substance noire fit son apparition et recouvrit la montagne, précipitant les villageois dans le chaos. La corruption étant à l'origine de la substance, cette dernière désola la montagne et les 12 masques abritant les pouvoirs de la déesse disparurent. C'est alors que la prêtresse Yoshiro et son garde Soh prirent les armes afin de redonner les couleurs à la montagne en se débarrassant des monstres. Avec son cycle jour/nuit, vous pourrez vous préparer en vue de vos batailles nocturnes.Le jeu d'action signé Capcom Kunistu-Gami : Path of the Goddess se prépare à une sortie sur Nintendo Switch 2.Dans la série des Yakuza, nous demandons le petit dernier Yakuza 0 : Director's Cut qui fait enfin son entrée sur console de Nintendo.Japon, 1988 ! Kazuma Kiryu, yakuza, et Goro Majima, gérant de bar à hôtesses, feront tout pour survivre dans un Tokyo et Osaka en proie à une criminalité en hausse. Avec des styles de combats différents, les 2 protagonistes fracasseront des cranes à mains nus ou utiliseront des armes de fortune. Mais les villes ne sont pas uniquement des lieux de bagarre, des karaoké ou par exemple des boites de nuits sauront vous captiver entre 2 missions.En revenant aux sources, Sega souhaite faire connaitre les débuts des la franchise Yakuza au plus grand nombre. Jeu d'action et combat par exemple, vous pourrez découvrir l'univers Yakuza tout comme les personnages et les missions secondaires qui ont fait la renommée de la série. Cette version Director's cut vous permet de découvrir des anecdotes de l'intrigue principale, des cinématiques inédites, ainsi que des sous-titres en français, italien, allemand et espagnol. Un mode multijoueur en ligne vous permet de vous bastonner avec 60 personnages jouables.Le Japon des Yakuza vous attend avec Yakuza 0 : Director's Cut sur votre Nintendo Switch 2.Vous avez apprécie It Takes Two ? Vous devrez aimer le nouveau jeu du studio Hazelights Studios : Split Fiction !Alors qu'elles participaient à de la recherche dans un laboratoire futuristes, Mio et Zoé, 2 scénaristes, se retrouvent coincées dans leurs propres histoires suite à un incident. Seule possibilité : parcourir leurs histoires ensemble afin de ne pas perdre leurs mémoires et de sortir de cette machine. Cependant, leurs histoires s'en retrouvent mélanger, créant ainsi des scénario alliant science fiction et fantasy, tout comme des modifications inattenduSpécialement conçu pour être joué à 2 joueurs, Split Fiction vous demandera de vous coordonner afin de parcourir les différents niveaux. Que ce soit en écran partagé localement ou en ligne, vous pourrez découvrir les différentes mécaniques comme dompter des dragons, incarner des cyber ninjas, ou esquivez des voitures volantes avec un ami. Vous pouvez inviter un ami à parcourir l'aventure avec vous grâce au pass ami sans qu'il n'ait besoin de posséder le jeu.L'aventure vous attend avec Split Fiction dès le 5 juin sur Nintendo Switch 2 !Après moultes péripéties et scandales, le titre de CD Projekt fait son arrivée sur Nintendo Switch 2 : Cyberpunk 2077.Bienvenue à Night City, une mégalopole qui inspire pouvoir, amélioration corporelle et séduction ! Vous voici V, mercenaire qui cherche gloire, succès et survie malgré la puissance de certaines personnes. Au sein de la ville, vous aurez tout le loisir de rencontrer des personnes iconiques, visiter la ville et la région aux alentours tout comme remplir des missions. Afin de vous élever socialement, vous pourrez également améliorer votre corps en lui ajoutant des implants cybernétiques. Cependant, vos actions auront des conséquences sur la fin de votre aventure.Après avoir bien corriger le tir, Cyberpunk 2077 fait son arrivée sur Nintendo Switch 2. Ainsi vous pourrez parcourir Night City et le DLC Phantom Liberty où vous souhaitez. Les commandes par mouvement via gyroscope ou souris sont également disponibles, tout comme le tactile de la console.Le futur de Night City vous tend les bras dans Cyberpunk 2077 dès le 5 juin sur Nintendo Switch 2.Le célère assassin de IO Interactive revient dans une trilogie nommée Hitman World of Assassination !L'agent 47 reprend du service ! Votre objectif : Remplir des contrat d'assassinat, le tout en accomplissant différente mission. Votre furtivité, votre capacité à vous camoufler tout comme à vous servir de votre environnement pour exécuter vos missions sont vos talents principaux. A vous de choisir votre manière d'approcher vos cibles et de planifier vos stratégies ! Votre créativité sera donc nécessaire afin de provoquer des opportunités mortelles.Via Hitman World of Assassination, vous ferez la rencontre de l'Agent 47 parmi les aventures de Hitman 1, 2 et 3. En plus de la campagne principale, vous pourrez exercer vos talents dans les modes Contrat, Escalades, Cible fugitives et Freelance. Le pack d'extension de Hitman 2 et la Pack Deluxe de Hitman 3 sont également de la partie. Mettez vos talents à dures épreuves parmi les 20 destinations toutes riches de personnes et d'ambiances différentes.Prêt pour votre première mission ? Hitman World of Assassination n'attend que vous dès le 5 juin sur Nintendo Switch 2, et déjà disponible sur PS5 et Xbox Series.Déjà disponible sur Nintendo Switch, le hérisson de SEGA se refait une beauté sur Switch 2 avec la sortie de Sonic X Shadows Generations.Alors qu'ils sont en train de pique niquer, Sonic et ses amis se retrouvent dans un monde entre passé et futur. Dr Eggman a réussi a s'allier avec son homologue du passé et un monstre, Time Eater, afin de réécrire le passé et de s'approprier victoire. Aidé par Sonic du passé, les 2 hérissons vont devoir unir leurs forces et vitesses afin de combattre le trio infernal et de retrouver leurs mondes. Que ce soit en 2D ou 3D, les hérissons devront parcourir les différents niveaux tout en libérant les Chao.En parallèle des cette aventure, Shadow se voit obligé de se remémorer son passé afin de combattre Black Doom qui souhaite s'emparer du monde. A chaque victoire contre un monstre, Shadow se verra offrir un pouvoir lui permettant de progresser dans ce monde mystérieux. Ce n'est qu'après avoir parcouru plusieurs niveaux et défait des boss que le hérisson pourra affronter son Némésis !En plus de graphiques améliorés par rapport au jeu original, découvrez l'aventure de Shadow ainsi que son passé. Un musée, des visuels inédits, un mode musiques et des Chao cachés vous feront appréciés ce titre. Attention cependant : aucune différence n'est à signaler entre la version Switch et Switch 2, tout comme aucun bonus ne sera présent. Pour faire simple, il s'agit du même jeu.Sonic et Shadow ont besoin de vous dans Sonic et Shadow Generations sur Switch 2 !Si vous avez connu le lancement de la Switch, Fast Fusion reprend le concept de FAST RMX pour la Switch 2Vous aimez la vitesse, les véhicules qui se percutent, les routes antigravité et les sensations fortes ? Découvrez Fast Fusion !Vous voici au volant d'un bolide conçu pour des accélérations rapides, le tout dans des circuits impressionnants tels que la Forêt de Redwood ou la planète Tempesta. Bien plus qu'un simple jeu de course, Vous aurez également la possibilité de fusionner les véhicules, les rendant uniques. A vous d'utiliser tous les moyens afin d'arracher la victoire aux nez de vos adversaires ! Pour cela, vous disposerez d'Hyperjump, vous permettant de projeter à grande vitesse sur certains segments de course. Switch 2 oblige, Fast Fusion tournera en 4K et 60 images par seconde, vous offrant une netteté de pilotage remarquable.Tous sur la ligne de départ avec Fast Fusion, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.Véritable phénomène, Undertale revient avec sa suite intitulée DELTARUNEComposé de 4 chapitres, cette histoire parallèle à Undertale vous fera combattre dans des batailles originales tout en explorant un monde mystérieux en bonne compagnie. Que ce soit des personnages nouveaux ou familiers, vous trouverez votre bonheur en parcourant cette histoire, signé Toby Fox, riche en rebondissement. Sans est bien entendu de la partie !Pour le moment, peu d'informations supplémentaires concernant l'histoire ont été dévoilées. 4 chapitres sont bien prévus et des ajouts gratuits se feront par la suite. Le studio derriere le titre a confirmé un cross-buy assez unique. Si vous achetez DELTARUNE sur Switch, vous pourrez passer gratuitement sur la version Switch 2 sans coût supplémentaire (les consoles doivent être liées au même compte Nintendo cependant).DELTARUNE vous attend dès le 5 juin sur toutes les plateformes, y compris Switch et Switch 2.Vous êtes fan des jeux d'aventure à plusieurs ? Cela tombe bien car KONAMI et Nintendo ont pensé à vous avec Survival Kids !Après avoir découvert une carte en piteuse état, 4 enfants décident de partir à l'aventure au sein d'un monde bien mystérieux. L'archipel est composé de plusieurs iles flottantes sur de "Whurtles", des créatures mi tortues mi baleines. Cependant, alors qu'une tempête fait rage, ils se retrouvent coincés sur une des iles. Ce n'est qu'avec leurs esprits d'équipe et la coopération qui pourront survivre et rentrer chez eux.Jusqu'à 4 joueurs en local ou en ligne, vous devrez ramasser des ressources, construire vos propres, pécher, partir en exploration, cuisiner, le tout en affrontant les dangers de cette ile. Pensé pour être accessible à tous, le système d'artisanat se veut simple et clair.Votre survie en dépend ! Découvrez Survival Kids en exclusivité sur Nintendo Switch 2.Pour vous jeu vidéo rime avec casse tête ? Vous connaissez surement la série de Puyo Puyo alors dont le futur opus s'apprête à sortir sur Switch 2 : Puyo Puyo Tetris 2SLe phénomène de la Gameboy et la série de puzzle japonais fusionnent afin de vous donner des duels haletants. Votre but : faire le plus de lignes ou de combinaisons afin de rester le seul joueur en lice. Que ce soit en jouant à Tetris ou Puyo Puyo, votre stratégie et vitesse seront mises à dure épreuve ! Un mode Aventure est également disponible si vous souhaitez développer vos compétences, tout comme la possibilité d'affronter jusqu'à 4 joueurs en ligne ou local. Vous pourrez également définir votre personnage parmi 40 personnages jouables (dont un certain Sonic), qui possèdent des stats et compétences différents.Serez-vous le dernier en lice ? Puyo Puyo Tetris 2S sera disponible dès le 5 juin sur Nintendo Switch 2.Annoncés lors du Direct consacré à la Switch 2, les jeux de la Switch 1 pourront en grande partie être utilisés sur la Switch 2. Et parmi ces titres, certains bénéficieront d'une mise à jour payante afin d'optimiser l'affichage, la résolution ou d'apporter de nouvelles configurations.Au lancement de la Switch 2, vous pourrez vous procurer les mises à jours payantes de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Sid Meier Civilization VII et de Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard.Si vous ne possédez pas ces titres, Nintendo a pensé à vous en proposant des Nintendo Switch 2 Edition, regroupant ainsi le jeu de base et la mise à jour payante dans le même coffret. Petite précision, ces mises à jour ne sont pas obligatoire et vous pourrez continuer à utiliser les jeux originaux sur Switch 2 sans devoir installer ces mises à jour. D'autre jeux comme Kirby et le monde oublié bénéficieront de ce modèle plus tard dans l'année.Petit ajout : Fantasy Life i : La voleuse de temps rejoint ce modèle de mise à jour payante au lancement de la Nintendo Switch 2Contrairement aux titres estampillés "Nintendo Switch 2 Edition", certains titres bénéficieront de mises à jours gratuite dès le lancement de la nouvelle console. Ces mises à jour apporteront principalement une meilleure fluidité, le support du GameChat et GameShare ou une meilleure résolution.C'est le cas pour les jeux de la liste suivante :- Arms- Big Brain Academy: Brain vs. Brain- Captain Toad: Treasure Tracker- Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics- L'Atelier du jeu vidéo- New Super Mario Bros. U Deluxe- Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet- Super Mario 3D World + Bowser's Fury- Super Mario Odyssey- The Legend of Zelda : Echoes of the Wisdom- The Legend of Zelda : Link's AwakeningEn plus de conserver les différentes fonctionnalités du Nintendo Switch Online (les récompenses, la sauvegarde cloud, un catalogue de jeux classiques ou encore la possibilité de jouer en ligne), Le Nintendo Switch Online pour Nintendo Switch 2 vous proposera le GameChat tout comme le catalogue de la Nintendo Gamecube pour les abonnées au Nintendo Switch Online + Pack d'extension.Au lancement, 3 jeux iconiques seront disponibles : The Legend of Zelda : Wind Waker, Soulcalibur II et F-Zero GX. Ainsi vous pourrez parcourir ou reparcourir l'océan mythique à dos de Lion Rouge, des combats haletants y compris avec Link et des courses à grandes vitesses. Une manette Gamecube est également disponible à la vente pour les plus grands fans.A lire aussi : Ce dossier vous rend nostalgique ? Lisez notre dossier "Merci la Switch" Petite précision : si vous possédez le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, les mises à jour de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ne seront pas payantes.