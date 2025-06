Tournoi Mario Kart World par Puissance Nintendo : Préparez-vous !

Comment participer ?

Déroulement du tournoi

Chargement…

Moins de deux semaines avant l'arrivée tant attendue de la Nintendo Switch 2, Puissance Nintendo est ravi de vous partager avec cette première actu un aperçu des festivités que nous vous préparons ! Nos plus anciens lecteurs se souviennent de ces semaines spéciales autour d'un temps fort : les PN Madness ! Une programmation de folie pour accompagner la sortie d'un jeu ou... d'une console !Car en effet, le samedi 7 juin à 20h45, nous organisons un grand tournoi en ligne sur Mario Kart World, au coeur de la PN Madness Switch 2 que nous vous présenterons bientôt !Pour tenter votre chance, il vous faudra :- Posséder une Nintendo Switch 2.- Avoir un exemplaire de Mario Kart World.- Disposer d'un abonnement Nintendo Switch Online.- Vous inscrire via ce formulaire en précisant votre pseudo Puissance Nintendo.- Avoir rejoint le Discord de Puissance Nintendo afin de faciliter l'organisation.Les courses débuteront à 21h00 précises, merci de rejoindre Discord pour 20h45.Le tournoi se divisera en plusieurs groupes de joueurs, chacun réalisants de 12 courses, avec une minute de pause entre chacune d’elles. Le choix des courses sera aléatoire. Un membre de Puissance Nintendo accompagnera chaque groupe pour suivre les scores. Les courses auront lieu en 150CC.À l'issue de la phase de qualification, les six meilleurs joueurs s'affronteront dans une finale au sommet sur huit dernières courses pour tenter de remporter les lots suivants :- 1ère place : Codes de téléchargement pour Fast Fusion et Nintendo Switch 2 - Welcome Tour- 2ème place : Code de téléchargement pour Fast Fusion- 3ème place : Code de téléchargement pour Nintendo Switch 2 - Welcome TourEn cas d’égalité après les trois premières manches, les personnes ayant un score égale aux six premiers du classement seront acceptées dans la finale.Un échange GameChat pourrait être organisé entre les membres de l’équipe de PN et diffusé sur la chaîne Twitch de Puissance Nintendo. Ne manquez pas de venir affublé de vos plus beaux accessoires Nintendo pour l'occasion !A 20h45, les participants devront rejoindre les salons vocaux utilisés pour l’occasion sur le Discord de PN.Les membres de l'équipe Puissance Nintendo qui accompagneront les groupes ne sont pas éligibles aux lots. Si l'un d'entre nous se retrouvait dans le peloton de tête, sa place reviendrait au membre de la communauté suivant dans le classement.Pour s'inscrire, c'est très simple : complétez le formulaire ci-dessous ou cliquez sur " je m'inscris au tournoi Mario Kart World organisé par Puissance Nintendo" !