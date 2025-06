[PNCAST] Au revoir la Switch, et surtout merci !

[PNCAST] Au revoir la Switch et merci ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette PN Madness veut beaucoup parler de la Switch 2, mais comment oublier celle qui permet à la petite nouvelle de naître sous les meilleurs auspices : la Switch ? Dans ce PNCAST thématique exceptionnel, on fait un immense retour sur 8 ans de folie Nintendo Switch !Ecoutez le fichier ici :La console qui a tout changé chez Nintendo s’apprête à tirer sa révérence. Dans ce nouveau PNCAST, thématique, spécial, on revient sur tout ce que la Nintendo Switch a représenté pour nous, pour vous, pour le secteur du jeu vidéo.De sa conception à son lancement en 2017 en passant à certaines de ses dernières cartouches de 2025, on dresse le portrait d’une console hors norme, entre nostalgie, chiffres fous et hits inoubliables.Au programme :- La situation délicate de Nintendo avant la sortie de la Switch- Une success story en 4 cycles de jeux- Nos souvenirs, nos tops, nos déceptionsN'hésitez pas à votre expérience avec la Switch en commentaire ! Vous pouvez aussi rejoindre la discussion sur le Discord de Puissance Nintendo ! Si vous souhaitez participer au Chat lors du prochain enregistrement du PNCAST, rendez-vous sur notre chaîne Twitch pour vous abonner et être notifié de nos prochains Lives !Vous pouvez regarder le PNCAST sur YouTube ici :Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Boris, Axfili et Valentin pour leur participation à ce numéro d'anthologie !