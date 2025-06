No Man’s Sky s'annonce sur Switch 2 avec multijoueur et 4K en prime

Announcing NMS Switch 2 Edition!



Multiplayer

4K Texture Support

Improved Framerate

Crisp UI

Touch Controls

TV Mode Resolution

Handheld Resolution

Increased Geometry

Gyro Support

DLSS + DRS

Settlements

Cross Save

Cross Play

Beacon Update

Free

pic.twitter.com/ee3ZSObJv4 — Sean Murray (@NoMansSky) June 4, 2025

Un évident bond technique sur Switch 2

Un monde à explorer sans limite

Dans une annonce tombée de nulle part, Sean Murray, le créateur de No Man’s Sky, a révélé sur X l’arrivée de No Man’s Sky – Switch 2 Edition, une version nettement améliorée du jeu pour la future console de Nintendo. Le titre, déjà disponible en version standard sur Switch depuis 2022, recevra cette mise à jour gratuitement pour les joueurs existants.La mise à jour du jeu est gratuite. Vous pouvez actuellement bénéficier d'une belle promo sur la version Switch, ou alors acheter la version Switch 2 au prix fort :- Prix de la version Switch : 19.99€ au lieu de 49,99€ - Prix de la version Switch 2 : 49,99€ (la fiche du store français n'est pas encore disponible)Cette nouvelle édition tire parti des capacités de la Switch 2 avec un ensemble d’améliorations bienvenues. Parmi les ajouts notables : support du multijoueur, textures en 4K, framerate amélioré, interface retravaillée, compatibilité tactile, gyro, et même DLSS + DRS pour ajuster dynamiquement la résolution.On retrouve également des fonctions très attendues sur la console de Nintendo, comme le jeu en cross-play avec les autres plateformes, le cross-save, et une compatibilité avec la Beacon Update, dernière mise à jour majeure du jeu. Avouez que si vous aviez déjà le jeu sur Switch, vous avez terriblement envie de vous (re)lancer dans cette odyssée intergalactique !Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore No Man’s Sky, le titre s’inspire de l’imaginaire des classiques de la science-fiction et propose une galaxie immense à explorer. Chaque planète, chaque créature, chaque système est généré de façon aléatoire, garantissant à chaque joueur une expérience unique.Il est possible de voyager librement de l’espace aux planètes sans le moindre temps de chargement. Le jeu vous propose de choisir votre propre voie : guerrier, commerçant, explorateur… à chacun son style de jeu. Et avec la Switch 2, ce sera désormais possible de partager cette expérience en ligne avec ses amis.C'est une belle surprise pour le lancement de la Switch 2 de la part de l'éditeur Hello Games. De plus, le fait que cette édition soit gratuite pour les joueurs possédant déjà le jeu sur Switch est un geste particulièrement apprécié.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Compte X de Sean Murray