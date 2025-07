Inazuma Eleven: Victory Road reporté au 13 novembre 2025

Un développement semé d'embûches



La date de sortie est décalée au 21 novembre 2025 La date de sortie est décalée au 21 novembre 2025

Un message d’excuse et une nouvelle vidéo

Inazume Eleven: Victory Road reporté au 13/11/2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un casting colossal à gérer

Bref, rendez-vous en novembre… si tout va bien

Le chemin vers la sortie de Inazuma Eleven: Victory Road s'allonge une nouvelle fois. Annoncé à l'origine pour juin 2025, repoussé une première fois à août, le jeu de football RPG développé par Level-5 est désormais attendu pour le 13 novembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. Un retard de plus donc pour ce jeu,Ce n'est pas la première fois que Victory Road dévie de son calendrier. Longtemps connu sous le nom Inazuma Eleven Ares qu'on a espéré sur Switch , puis Great Road of Heroes, le jeu a été maintes fois reporté depuis 2018. En mars 2024, Level-5 avait pourtant lancé une bêta mondiale, nourrissant l'espoir d'une sortie prochaine. Une seconde phase de test a même été proposée en juillet 2024 , intégrant cette fois un mode histoire.Mais malgré ces essais prometteurs qui semblaient alors annonciateurs d'une sortie relativement proche, le studio japonais a reconnu que le contenu du jeu avait largement dépassé ses prévisions. Les doublages, la localisation multilingue et les ajustements liés aux retours des joueurs nécessitent plus de temps que prévu et donc un nouveau report de sortie.Level-5 a officialisé ce nouveau report dans une vidéo de plus de dix minutes qui revient sur les raisons de ce décalage. L'équipe insiste sur sa volonté de livrer un jeu abouti, justifiant ainsi sa décision.On y découvre également plusieurs extraits du jeu, de nouveaux éléments de gameplay et un aperçu des améliorations apportées au système de match. Une fonctionnalité appréciée des fans permettra même de choisir entre les noms japonais originaux et les traductions localisées des personnages.Avec plus de 5200 personnages à collectionner et entraîner, Inazuma Eleven: Victory Road promet une densité de contenu rarement vue dans la série. Le mode histoire introduira un nouveau protagoniste, et un mode compétitif mettra à l'épreuve les stratégies des fans du ballon rond version RPG. Un tel niveau de détail et de personnalisation peut expliquer en partie les ajustements nécessaires pour finaliser le jeu.Les fans d'Inazuma Eleven, déjà bien rodée aux reports, devra s'armer d'un peu plus de patience. Si la qualité est au rendez-vous, ce temps supplémentaire pourrait bien valoir l'attente. Reste à espérer que cette date du 13 novembre soit cette fois la bonne.