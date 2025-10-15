Rechercher sur Puissance Nintendo
Farming Simulator: Signature Edition Disponible sur Switch 2
News Farming Simulator: Signature Edition (Switch 2)

Farming Simulator débarque sur Nintendo Switch 2 !

Farming Simulator : Signature Edition se dévoile sur Nintendo Switch 2. Alors ne restez pas sur le bas-côté et suivez-nous car on vous dit tout dans cet article !

News
Les amateurs de Farming Simulator sont nombreux à travers le monde. En effet, la licence remporte un énorme succès comme le prouve cette photo de la dernière Gamescom à Cologne en août dernier ou le jeu occupait une place stratégique dans le hall de démonstration.
Nous aurons donc le droit à notre dose de tracteur sur la nouvelle console de Nintendo car l'éditeur Giants Software a décidé de dévoiler une première vidéo de Gameplay et surtout l'annonce de la date de sortie. Le jeu est donc prévu pour le 9 décembre, de quoi garer tranquillement garer votre tracteur sous le sapin !

Par la même occasion, l'éditeur en profite pour annoncer subtilement le partenariat avec Mercedes Benz. De quoi vous offrir un choix cornélien avec les marques déjà présentes comme New Holland, John Deere ou encore Kubota.
Vidéo
Retrouvez la vidéo sur YouTube
On se dit donc rendez-vous le 9 décembre sur Nintendo Switch 2 pour enfiler votre costume d'agriculteur !
