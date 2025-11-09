Dossier Commerce

Un corner Nintendo ouvre à la Fnac des Halles à Paris : une première en France Nintendo et Fnac Darty ont ouvert un espace dédié à la marque dans la FNAC des Halles à Paris. Une expérimentation qui s’inscrit dans une stratégie plus large en Europe comme on va le vérifier dans cet article. Dossier Commerce

Nintendo ne se contente plus de nous faire rêver à travers ses consoles et ses jeux : la marque cherche désormais à renforcer son lien avec le public dans des espaces physiques dédiés. Après avoir installé ses emblématiques Nintendo Store à New York, Tokyo et plusieurs autres villes, la firme du plombier moustachu explore de nouvelles formes de présence en Europe via des partenariats avec de grands distributeurs. L’ouverture d’un corner Nintendo à la Fnac des Halles à Paris depuis le 25 août, et juste avant celle de brand shops en Allemagne avec la chaîne Müller, s’inscrit dans cette stratégie qu'on avait envie d'analyser plus en détail : après avoir arpenté les rayons consacrés à Nintendo dans plusieurs centres commerciaux japonais, on attendait avec une certaine impatience le début d'une initiative similaire sur le Vieux Continent. La machine est lancée, regardons donc cela de plus près.

Par Xavier

Xavier Publié le 09/11/2025

à 14h42 Un espace inédit en France Depuis le 25 août, les visiteurs du centre commercial Westfield Forum des Halles à Paris peuvent visiter un nouveau corner qui devrait plaire au fan de Nintendo qui sommeille en eux : entièrement habillé aux couleurs de Nintendo, il est situé dans le périmètre du magasin Fnac des Halles.





Le corner rassemble environ 400 références, allant des jeux vidéo aux amiibo, en passant par des peluches, du textile, de la papeterie et des produits dérivés sous licence officielle issus de partenariats avec Lego, Hasbro, Jakks Pacific ou encore Lexibook. L’idée, comme l’a expliqué Raphaël Hernandez, chef produit Gaming du groupe Fnac Darty, est de proposer une expérience différente de l’offre habituelle, avec des articles que l’enseigne ne vendait pas jusqu’ici :

Cette collaboration avec Nintendo a pour objectif de renforcer toujours plus la position de la Fnac sur le marché de la culture. L’ouverture de cet espace dédié à Nintendo fait suite à une volonté commune de proposer un univers de marque, qui soit plus expérientiel en magasin et qui s'adresse aux passionnés, aux casual gamers et aux fans des licences de la marque. Une collaboration pensée sur le long terme Interrogée par Puissance Nintendo, la Fnac précise que cet espace est né d’un partenariat de confiance noué depuis longtemps avec Nintendo. Raphaël Hernandez nous explique :

"L’ouverture de cet espace dédié fait suite à une volonté commune de proposer un univers de marque plus expérientiel en magasin. [...] Nintendo soutient le projet au niveau de la communication, et accompagne également dans la sélection des partenaires stratégiques licenciés Nintendo." Le mobilier, les vitrines et même la statue de Mario ont été conçus et validés par Nintendo, qui accompagne donc aussi la communication autour du projet. Cette statue nous rappelle quelque chose... et pour cause : c'est précisément ce modèle qui figure dans les espaces consacrés à Nintendo dans les grands magasins japonais, comme le montre cette photo prise au printemps 2025 :







Quant à l’offre, elle sera régulièrement enrichie au fil de l’actualité Nintendo, avec la possibilité d’introduire à terme des produits exclusifs qu'on ne pourra trouver nulle part ailleurs. Pour l'heure, l'offre est assez semblable à ce que l'on peut trouver un peu partout, avec toutefois l'avantage de tout trouver dans un seul et unique espace.



Une tendance européenne en construction Ce corner parisien n’est pas une initiative isolée. En Allemagne, la chaîne Müller a ouvert le premier Nintendo Brand Shop européen à Ulm, juste avant la sortie de la Switch 2, puis un second à Mayence.



Là-bas, la démarche s’inscrit dans une transformation globale de l’offre “Entertainment” du spécialiste allemand du retail, mêlant hardware et lifestyle, avec une ambition claire : devenir une plateforme incontournable pour la génération connectée actuelle.



Une opportunité portée par la Switch 2 Le lancement dynamique de la Switch 2 a relancé le marché et donne un contexte favorable à de tels corners — avouons que cela aurait eu moins de sens lors des années déprimantes de la Wii U. Selon la Fnac, l’objectif est de créer des lieux qui parlent aussi bien aux passionnés qu’aux familles et aux curieux, en misant sur l’image forte des licences. Les animations prévues viendront compléter cette mise en avant, même si leurs détails n’ont pas encore été dévoilés.



Et vous, seriez-vous prêts à traverser la France, ou si vous résidez en région parisienne de traverser tout Paris pour découvrir ce nouvel espace Nintendo ? Ou attendez-vous l’ouverture d’un corner dans une Fnac plus proche de chez vous ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou





Ces initiatives témoignent d’une volonté claire : faire de Nintendo non seulement un acteur majeur du jeu vidéo, mais aussi une marque de culture et de divertissement, au sens le plus large possible. Que ce soit à Paris avec ce corner FNAC tout nouveau ou en Allemagne, ces espaces offrent aux fans une immersion immédiate dans l’univers Nintendo, et permettent au grand public de découvrir les licences phares du géant japonais sous un nouvel angle. Reste à voir si ces corners et shops européens ouvriront la voie à un déploiement plus large, voire à l’arrivée d’un véritable Nintendo Store en France. Pour la FNAC, ce corner au Forum des Halles est une expérience : son succès sera indispensable pour imaginer l'ouverture de corners dans d'autres FNAC du groupe.