Dossier Kirby Air Riders (Switch 2)

Kirby Air Riders dévoile ses modes et sa date de sortie dans un Direct ultra-complet Masahiro Sakurai a présenté 45 minutes de gameplay pour Kirby Air Riders. Nouveaux bolides, pouvoirs et multijoueur jusqu’à 16 en ligne : le jeu s’annonce riche pour sa sortie annoncée pour le 20 novembre 2025. Dossier

Annoncé comme un simple "jeu de course Kirby" en guide d’introduction quand on demande de simplement présenter Kirby Air Ride, Kirby Air Riders s’est révélé être bien plus que ça lors du Direct du 19 août, mené par Masahiro Sakurai lui-même. Pendant 45 minutes, le créateur de la série, qui a avoué d’emblée que "créer des jeux est si difficile", a dévoilé les deux modes centraux du titre : Air Ride et City Trial, ainsi qu’une foule de mécaniques détaillées. Cerise sur le gâteau, le thème musical du jeu, chanté, sera disponible sur Nintendo Music d’ici peu aujourd’hui.

Par Xavier

Publié le 19/08/2025

Pas de panique, on vous propose ici une liste des 5 infos principales du Kirby Air Riders Direct :

- Deux modes de jeu principaux : Air Ride (courses) et City Trial (exploration + épreuve finale).

- Jusqu’à 16 joueurs en ligne et 8 en local, avec GameChat intégré.

- Choix libre de combinaison bolide/rider, avec des performances qui varient selon l'association.

- Nouveaux pouvoirs et objets, utilisables par tous les personnages.

- Sortie prévue le 20 novembre 2025 exclusivement sur Nintendo Switch 2.



Allez, on plonge dans notre synthèse sur la base de nos notes prises durant le Direct, et des communiqués de presse partagés par Nintendo France et Nintendo of America, avec en bonus plein d'images officielles à découvrir dans notre galerie !



Développé par Bandai Namco Studios avec la supervision de Sora Ltd. (les mêmes sociétés impliquées dans le développement de Super Smash Bros. Ultimate et ses DLC), Kirby Air Riders est un successeur à Kirby Air Ride sur GameCube, mais avec un gameplay modernisé, 20 ans après, et un contenu repensé pour la Nintendo Switch 2. Le jeu sortira le 20 novembre 2025 (on vous spoile la quasi-dernière frame de la vidéo du Kirby Air Riders Direct que vous pouvez revoir ici :

Kirby Air Riders Direct - 19/08/2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube Le mode Air Ride : accessible, technique, frénétique Dans le mode Air Ride, jusqu’à six joueurs s’affrontent dans des courses où le but n’est pas seulement de finir premier, mais aussi d’attaquer ses rivaux pour gagner de la vitesse.



Le gameplay repose sur un système simple mais exigeant : les bolides avancent automatiquement, et un seul bouton (B, appelé Pression) permet de freiner, charger une accélération ou déraper dans les virages. Un second bouton (Y, le bouton Spécial) déclenche des attaques spéciales une fois la jauge remplie, et il est aussi utilisé pour interagir avec les machines.

Les contrôles des riders







Les courses du mode Air Ride :















































































Les bolides, eux, se déclinent en types variés, de l’Étoile Warp équilibrée à l’Étoile Tank plus massive, en passant par la Roulli Moto ou l’Étoile Papier ultra légère. Leur comportement change réellement selon leur nature : certains planent, d’autres freinent mal ou se chargent plus vite. Certains comme l’Étoile massive ou l’Étoile archéo ont même des spécificités inédites.

Les bolides de Kirby Air Riders







































Des riders aux pouvoirs variés (et un peu déjantés) Outre Kirby, les joueurs peuvent incarner une belle galerie de personnages issus de la série : Meta Knight, Roi Dadidou, Bandana Waddle Dee, Magolor, Susie, Chef Kawasaki, Knuckle Joe, Gooey, Cappenois…





City Trial : le cœur du jeu sur l’île flottante Skaïa Grand retour du mode le plus apprécié de Kirby Air Ride, le City Trial est ici revu et corrigé sur une île volante appelée Skaïa. Elle se divise en zones thématiques (forêt, centre commercial, grotte, quartier urbain, colisée…) que les joueurs explorent librement pendant cinq minutes. L’objectif : amasser des bonus, améliorer son bolide, trouver une meilleure machine ou voler celle d’un rival. Si votre bolide explose, vous pouvez continuer… à pied, mais vous ne ramassez plus rien.



5 minutes pour arpenter Skaïa

































































Une phase finale tendue dans les Stades Après cinq minutes de préparation, les joueurs sont envoyés dans un Stade aléatoire ou voté, avec des épreuves très différentes : course, combat, chute libre, vol cible, rallye, etc. Chaque Stade est influencé par les bonus ramassés à Skaïa.



Mieux : certains stades sont recommandés selon les capacités de votre bolide. Les parties se jouent en deux manches et si vous êtes seul sur un stade, vous devenez “Total Champion”... avant de pouvoir rejoindre directement une nouvelle partie en ligne !

Les Stades en action









Multijoueur, leçons, personnalisation et musique Kirby Air Riders peut se jouer jusqu’à 16 en ligne ou 8 en local (et 4 en écran partagé selon la fiche française). Le mode Leçons propose 11 tutoriels pour maîtriser toutes les subtilités.

Les leçons dans Kirby Air Riders







Un dernier teasing en fin de Direct a laissé entrevoir un pilote supplémentaire non identifié, et Masahiro Sakurai a promis d’autres informations à venir. On apprécie son approche méticuleuse dans la construction du jeu, son attachement à la cohérence entre design, musique, ergonomie et contenu, et le tout se ressent à chaque instant de la présentation !

Un Kirby sans copie d'habilité n'est pas un Kirby !

















Sources : YouTube



