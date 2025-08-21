Impressions de Kirby Air Riders (Switch 2)

Gamescom 2025 : Nous avons joué à Kirby Air Riders ! Se lever dès l’aube, parcourir une partie de l'Europe en train, se frayer un chemin parmi un raz de marée humain, apercevoir le stand tant attendu pour enfin prendre en main la manette et essayer le jeu qui attire toutes les attentions depuis ces deux derniers jours : Kirby Air Riders sur Switch 2 ! C'est ce que nous allons vous détailler, alors plongez dans cette aventure pas comme les autres ! Impressions

Par TonioPN

TonioPN Publié le 21/08/2025

à 22h01 Faire connaissance il faudra !

Merci à l'agence de presse de Nintendo, Laboitecom, pour son accueil à Cologne et l'opportunité qui nous a été faite de jouer à Kirby Air Rides dans de si bonnes conditions pour vous proposer ces impressions à chaud tout juste à la descente du train, de retour à Paris ! Voici deux jours que le créateur de Kirby, Masahiro Sakurai nous as gratifié d'un Nintendo Direct pas comme les autres . Car oui, désormais, vous avez un épisode de retard sur votre série préférée vous obligeant de mettre en suspens celle-ci pour suivre les 45 minutes d'un discours explicatif des plus surprenants.Masahiro Sakurai détaille dans son monologue de 45 minutes les fondements du gameplay de son nouveau bébé, le nouvel opus mettant en scène sa chère et tendre mascotte, Kirby. Cette fois-ci, notre petite boule rose préférée va s'exprimer dans un jeu de course endiablée déterrant les codes d'un jeu injustement oublié sorti sur GameCube en 2003, j'ai nommé Kirby Air Ride.Cologne, 21 août 2025, 14h00, nous pénétrons dans un stand sécurisé ne laissant entrevoir aucune information quant au jeu que nous allons essayer. Traversant une première salle dédiée au lounge, une seconde porte s'ouvre et nous voici en face de deux rangées de quatre téléviseurs dernier cri chacun équipé de notre nouvelle meilleure amie depuis le 5 juin, la Nintendo Switch 2. Car, oui l'intégralité de l'essai a été effectué en mode docké. Muni de la nouvelle manette classique Pro 2, l'essai de Kirby Air Riders sera à l'image du Nintendo Direct de mardi dernier, surprenant, didactique et fun.Dès le départ, nous embarquons pour un voyage haut en couleurs, Kirby c’est avant tout un univers, une direction artistique chatoyante et cet opus ne déroge pas à cette règle. Vous retrouverez donc toute l'identité visuelle des précédents épisodes magnifiée par les capacités de la Nintendo Switch 2.Au cours du test, aucun ralentissement n'est à constater, techniquement les équipes de Masahiro Sakurai ont livré une copie irréprochable. La console de Nintendo encaisse sans broncher les actions, accélérations et téléportations en assurant une fluidité optimale. On se laissera bluffer par les sensations de vitesse que nous procurent les bonus de boost nous rappelant l'inoubliable et décoiffant F-Zero sur Super Nintendo et son légendaire Mode 7.Plongé dans cet univers familier, la première étape du test s'articule autour d'un didacticiel en 5 parties nous permettant de se familiariser avec les différents mouvements. Car si Masahiro Sakurai mettait l'accent sur le gameplay si longuement lors du Nintendo Direct, il y avait bien une raison.Ici, Kirby Air Riders déconstruit tous nos réflexes acquis depuis des années sur les jeux du même genre pour construire un gameplay singulier axé sur l'appui du bouton B pour accélérer. Oui, la prise en main est déroutante, et les vieux réflexes reviendront maintes fois à la surface au cours du test. Pas besoin de diriger votre joystick vers haut ou bas dans un premier temps, il s'agit simplement d'appuyer plus ou moins fort sur le bouton B pour remplir une jauge nous permettant de déclencher un turbo.Plusieurs tutoriels se succéderont, nous permettant de manipuler notre nouveau pilote en utilisant des boosts dans les virages, en planant, ou en utilisant le bouton Y pour déclencher une attaque spécifique à chaque personnage car la bataille sera rude ...Si Kirby Air Riders s'affiche comme un jeu au design plutôt enfantin, le tutoriel dévoile les premières complexités de son gameplay. Mais Kirby Air Riders cache bien son jeu et la première partie de la preview n'est en réalité que l'arbre qui cache la forêt…Maintenant que les premières grandes lignes du gameplay ont été abordées, faites donc place au nouveau mode City Trial situé sur l'ile Skaïa. La preview nous permet de choisir son personnage parmi une dizaine. On reconnaitra entre autres le roi Dadidou, Meta Knight ou encore Bandana Waddle Dee. Chaque personnage possède entre une et quatre déclinaisons, permettant de choisir ses coups spéciaux mais possédant aussi chacun ses caractéristiques, variant ainsi le gameplay.Si le choix du personnage reste important, le bolide utilisé n'est pas en reste. Au début du City Trial, nous sommes prévenus que nous commencerons avec l'étoile mais qu'il ne s'agit pas du bolide le plus favorable. Et ces deux sessions de City Trial de 5 minutes que nous effectuerons seront l'objet d'une bataille acharnée entre les 4 participants de la preview. Tous les moyens seront donc bons pour récupérer des objets améliorant ses capacités, se mettre à bord des meilleurs bolides, mais aussi attaquer férocement ses adversaires à la régulière ou non !Ici, le jeu vient challenger ses joueurs et titiller leur esprit de compétitivité pour les pousser dans leurs derniers retranchements. On appréciera notamment les phases de téléportation entre différents mondes nous permettant d'échapper aux horribles malus lancés par les confrères mais surtout de récupérer des items indispensables dans la quête du podium. Bon cette fois ci la première place du podium nous a échappé mais le jeu a un gout de "reviens-y », toujours dans un but d'assimiler toutes les subtilités de son gameplay.La fin de cette preview se ponctuera par deux parties. La première nous lâchant dans une arène où tous les coups sont permis. Un mode pour le moins jouissif déterrant de manière inattendue le mode Battle de Super Mario Mario Kart. On pourrait également citer des inspirations du côté de Diddy Kong Racing pour cette ultime et dernière expérience nous demandant d'effectuer le vol le plus long de la partie !Si Kirby Air Riders n'est pas un nouveau jeu d'aventures, son expérience à la Gamescom 2025 fut une aventure à part entière. Sous ses airs de jeu destiné aux plus jeunes, le nouveau bébé de Masahiro Sakurai est beaucoup plus ardu qu'il n'y parait et vous demandera une certaine dextérité pour vous imposer comme le roi de la course !

Avec Kirby Air Riders, Masahiro Sakurai réussit un pari étonnant : dépoussiérer une formule oubliée tout en lui insufflant une énergie moderne et un gameplay ultra-technique auquel on ne s'attendrait pas... si on ne connaissait pas l'homme derrière le jeu. Ce que l’on prenait pour une relecture légère voire facile d’un classique GameCube s’affirme en l'espace de quelques parties comme une proposition solide, exigeante et taillée pour la compétition. Entre la richesse du City Trial, la précision du système de boost, les combinaisons possibles entre riders et bolides, et une direction artistique toujours aussi séduisante, Kirby Air Riders pourrait bien s’imposer comme un des jeux multijoueurs les plus marquants de cette fin d’année sur Switch 2. Prévu pour le 20 novembre 2025, Kirby Air Riders trônera à coup sur au pied de nombreux sapins de Noël en cette fin d'année, ça tombe bien, on voulait mettre un peu de rose dans nos vies !