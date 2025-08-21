Gamescom 2025 : Nous avons joué à Kirby Air Riders !
Se lever dès l’aube, parcourir une partie de l'Europe en train, se frayer un chemin parmi un raz de marée humain, apercevoir le stand tant attendu pour enfin prendre en main la manette et essayer le jeu qui attire toutes les attentions depuis ces deux derniers jours : Kirby Air Riders sur Switch 2 ! C'est ce que nous allons vous détailler, alors plongez dans cette aventure pas comme les autres !Impressions
Faire connaissance il faudra !
Voici deux jours que le créateur de Kirby, Masahiro Sakurai nous as gratifié d'un Nintendo Direct pas comme les autres. Car oui, désormais, vous avez un épisode de retard sur votre série préférée vous obligeant de mettre en suspens celle-ci pour suivre les 45 minutes d'un discours explicatif des plus surprenants.
Masahiro Sakurai détaille dans son monologue de 45 minutes les fondements du gameplay de son nouveau bébé, le nouvel opus mettant en scène sa chère et tendre mascotte, Kirby. Cette fois-ci, notre petite boule rose préférée va s'exprimer dans un jeu de course endiablée déterrant les codes d'un jeu injustement oublié sorti sur GameCube en 2003, j'ai nommé Kirby Air Ride.
Dompter la boule rose tu devras !Dès le départ, nous embarquons pour un voyage haut en couleurs, Kirby c’est avant tout un univers, une direction artistique chatoyante et cet opus ne déroge pas à cette règle. Vous retrouverez donc toute l'identité visuelle des précédents épisodes magnifiée par les capacités de la Nintendo Switch 2.
Au cours du test, aucun ralentissement n'est à constater, techniquement les équipes de Masahiro Sakurai ont livré une copie irréprochable. La console de Nintendo encaisse sans broncher les actions, accélérations et téléportations en assurant une fluidité optimale. On se laissera bluffer par les sensations de vitesse que nous procurent les bonus de boost nous rappelant l'inoubliable et décoiffant F-Zero sur Super Nintendo et son légendaire Mode 7.
Ici, Kirby Air Riders déconstruit tous nos réflexes acquis depuis des années sur les jeux du même genre pour construire un gameplay singulier axé sur l'appui du bouton B pour accélérer. Oui, la prise en main est déroutante, et les vieux réflexes reviendront maintes fois à la surface au cours du test. Pas besoin de diriger votre joystick vers haut ou bas dans un premier temps, il s'agit simplement d'appuyer plus ou moins fort sur le bouton B pour remplir une jauge nous permettant de déclencher un turbo.
Plusieurs tutoriels se succéderont, nous permettant de manipuler notre nouveau pilote en utilisant des boosts dans les virages, en planant, ou en utilisant le bouton Y pour déclencher une attaque spécifique à chaque personnage car la bataille sera rude ...
Un esprit de compétitivité tu auras !Maintenant que les premières grandes lignes du gameplay ont été abordées, faites donc place au nouveau mode City Trial situé sur l'ile Skaïa. La preview nous permet de choisir son personnage parmi une dizaine. On reconnaitra entre autres le roi Dadidou, Meta Knight ou encore Bandana Waddle Dee. Chaque personnage possède entre une et quatre déclinaisons, permettant de choisir ses coups spéciaux mais possédant aussi chacun ses caractéristiques, variant ainsi le gameplay.
Ici, le jeu vient challenger ses joueurs et titiller leur esprit de compétitivité pour les pousser dans leurs derniers retranchements. On appréciera notamment les phases de téléportation entre différents mondes nous permettant d'échapper aux horribles malus lancés par les confrères mais surtout de récupérer des items indispensables dans la quête du podium. Bon cette fois ci la première place du podium nous a échappé mais le jeu a un gout de "reviens-y », toujours dans un but d'assimiler toutes les subtilités de son gameplay.
Une décision à la fin de l'année tu prendras !Si Kirby Air Riders n'est pas un nouveau jeu d'aventures, son expérience à la Gamescom 2025 fut une aventure à part entière. Sous ses airs de jeu destiné aux plus jeunes, le nouveau bébé de Masahiro Sakurai est beaucoup plus ardu qu'il n'y parait et vous demandera une certaine dextérité pour vous imposer comme le roi de la course !
Merci à l'agence de presse de Nintendo, Laboitecom, pour son accueil à Cologne et l'opportunité qui nous a été faite de jouer à Kirby Air Rides dans de si bonnes conditions pour vous proposer ces impressions à chaud tout juste à la descente du train, de retour à Paris !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.