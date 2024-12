Guide de Noël spécial Nintendo - Edition 2024

Jeux vidéo : jeux Nintendo, jeux indépendants et tiers Livres sur les jeux vidéo Produits dérivés sur les jeux vidéo Du côté des consoles et accessoires

Jeux vidéo : les jeux de l'année sur Switch

Les jeux édités par Nintendo

Ce Paper Mario est probablement l’un des titres les plus réussis de son époque, que l’on retrouve aujourd’hui avec plaisir — Atar

Paper Mario : La Porte Millénaire - Maintenant disponible ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette nouveauté de pouvoir jouer la princesse Zelda au lieu de Link pour la toute première fois depuis la création du jeu, a enthousiasmé plus d'un fan — Littleshishi

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Sortie le 26 septembre (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce nouvel opus semble avoir trouvé la recette parfaite pour combiner nostalgie, fun, et nouveautés — Xavier

Super Mario Party Jamboree - Launch Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Loin d’être simplement un nouvel opus, il surprend par sa densité, l’expérience de jeu longue et renouvelée, les clins d'œil dissimulés ça et là — Atar

Mario & Luigi : L'épopée fraternelle - Maintenant disponible ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Jeux d'éditeurs tiers et de studios indépendants

Balatro - Mise à jour " Friends of Jimbo " disponible ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu physique pour Nintendo Switch et sa jaquette réversible.

Un certificat numéroté à 300 ex.

Un artbook making-of grand format de 256 pages avec couverture exclusive et fourreau type "polaroid".

Le double vinyle Dordogne signé par le groupe Supernaive avec couleur originale.

Quatre lithographies.

Une planche de six stickers issus du jeu Dordogne.

Une boîte cartonnée grand format exclusive.

Quelle expérience ! Dordogne est une ode à la nature, aux souvenirs et à l’enfance. Une expérience de jeu particulière et captivante — Atar

Dordogne - A Colorful Palette of Emotion Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu Chants of Sennaar (édition physique) pour Nintendo Switch.

La reproduction du carnet de langues tiré du jeu, un livre aux confluents du recueil d’illustrations et du guide soluce.

Un certificat d'authenticité numéroté.

Cinq lithographies.

Un coffret exclusif avec finition premium

Captivant, jouant aussi bien sur nos perceptions que sur un objet plus vaste, le titre fait partie de ces jeux que l’on découvre avec plaisir — Atar

Chants of Sennaar - Launch Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Unicorn Overlord est grandiose. C’est la perfection incarnée, du moins pour nous — Kurogeek

Unicorn Overlord - Josef's Guide to Combat! | Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S Retrouvez la vidéo sur YouTube

Que ce soit sur la jouabilité, les graphismes, l’ambiance ou encore son lore, le titre est parfait — Kurogeek

Astral Ascent - Launch Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un jeu de plateforme accessible mais non dénué de challenge qui rappelle les meilleurs exemples des licences phares du genre plateforme développées par Nintendo — Kirbyspower

Penny's Big Breakaway - Disponible maintenant ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un moment de retour en enfance, de délicatesse et d’humour, avec de l’action et quelques puzzles environnementaux bien sentis. — ATar

The Plucky Squire - Gameplay Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’alternance entre rapidité du gameplay et aspect labyrinthique témoigne d’un titre bien équilibré et d’une belle pioche. — Kirbyspower

SCHiM - Launch Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le GOTY de l'équipe de PN : Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia : The Lost Crown reprend tout ce qui a fait le succès de la licence dans un style Metroidvania — Littleshishi

Prince of Persia: The Lost Crown - World Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Livres sur les jeux vidéo

Il était une fois le jeu vidéo (Les Arènes)

Sea of Stars. Les concept arts de Bryce Kho

Consoles Museum par l'incontournable Florent Gorges

Génération Mario Kart par F. Gorges et P. De Barbeyrac

Les produits dérivés qu'on recommande

Les sets Lego

My Nintendo Store évidemment !

Pour fans de Mario Kart

Et les fans de Pokémon, on les oublie ?

Trois dernières propositions

Consoles et accessoires Nintendo

Pack Switch : on vote pour le pack OLED avec Mario Wonder

Accessoire ou add-on Nintendo recommandés

Ce guide est organisé de la manière suivante :On était un peu inquiet quand 2024 a commencé, et pourtant l'année aura été riche en jeux pour alimenter le catalogue d'une console dans sa huitième année. Et de ce fait, nous n'avons pas eu trop de mal à lister quelques jeux Nintendo qui valent le détour.Considéré comme une référence des RPG avec une histoire pleine d'humour, Paper Mario : La Porte Millénaire fait son grand retour sur Nintendo Switch dans une version remake qui était très attendue des amateurs du genre. Emblématique de la GameCube, ce titre bénéficie d’une refonte graphique soignée, offrant une expérience enrichie et moderne. Mario, accompagné de partenaires aussi improbables qu'attachants, embarque dans une aventure variée où se mêlent exploration, combats stratégiques au tour par tour et résolutions d'énigmes originales. Nostalgiques de la NGC ou nouveaux joueurs trouveront en La Porte Millénaire une valeur sûre qui ne pouvait absolument pas manquer sa place dans notre sélection de jeux pour Noël 2024.Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 17/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez Paper Mario : La Porte Millénaire en vidéo :Sitôt annoncé, sitôt sorti. Ou presque : cette nouvelle épopée dans l'univers d’Hyrule brille par ses mécaniques innovantes qui enrichissent l'exploration et les combats. Avec le retour de vrais donjons à explorer et d'un monde au design soigné, c'est surtout le fait que vous y contrôlerez la Princesse Zelda qui fera de ce jeu une aventure mémorable à glisser sous le sapin. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est un cadeau qui fera briller les yeux de l'amateur d’évasion fantastique qui sommeille en vous.Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 18/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom en vidéo :Les fêtes de fin d'année riment avec convivialité, et Mario Party Jamboree a tout ce qu'il faut de bonne humeur pour des soirées réussies en famille ou entre amis. Avec ses mini-jeux toujours aussi loufoques et un gameplay accessible à tous, cet épisode propose des plateaux bourrés de surprises et des modes de jeux adaptés à toutes les situations de jeu. Jamboree, c’est la promesse de fous rires garantis, c'est donc un jeu à glisser dans votre liste de Noël pour transformer vos réveillons en moments de détente devant la TV, manette en mains.Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 18/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez Super Mario Party Jamboree en vidéo :L’humour détendu de Mario & Luigi est de retour dans une aventure survoltée qui mêle RPG dynamique et dialogues hilarants. Ce titre revisite la formule classique de la série avec des mécaniques modernisées et des combats encore plus rythmés. Parfait pour les fans de l’univers de Mario et les amateurs de jeux de rôle légers, Mario & Luigi se distingue par son accessibilité et sa direction artistique colorée. Une pépite incontournable sorti juste à temps en cette fin d’année pour des heures de rire et d’émerveillement, dans un jeu qui se savoure plutôt en solo, pour le coup.Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 19/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez Mario & Luigi: L'Epopée Fraternelle en vidéo :La Switch est la console de prédilection des fans de productions indépendantes. Cette année, les sorties ont été extrêmement nombreuses, mais aussi qualitatives. Et ce n'est donc pas tout à fait une surprise de découvrir en fin de compte que le nombre de jeux retenus dans notre sélection est assez élevé, et pour cause : il y en a pour tous les goûts.Il y a fort à parier que vous trouverez dans cette liste un jeu qui vous mettra une petite claque bien comme il faut, ne nous remerciez pas, après tout c'est Noël !Expliquer Balatro en quelques lignes n'est pas évident, mais si on vous dit que ce jeu propose des mécaniques de deck-building et de roguelike combinant stratégie et créativité, peut-être que déjà, on attire votre attention ! Depuis sa sortie, ce jeu disponible sur de nombreuses plateformes s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires Aussi incroyable que cela puisse paraitre, nous n'avons pas testé Balatro sur Puissance Nintendo. Quand on voit le nombre de nominations en cette fin d'année comme candidat au jeu indépendant de l'année, on se dit que peut-être on est passé à côté de quelque chose ! Fort de cinq nominations aux Game Awards, dont celle de Jeu de l'Année, les ventes du jeu ont encore augmenté, pour atteindre un revenu total de 4 millions de dollars. Une belle success story pour LocalThunk, le jeune studio composé de vétérans de l'industrie, donc.Si le jeu est classé PEGI 18, et est donc réservé à un public adulte, c'est parce que le jeu exploite les mécaniques du jeu de poker, associées à celles d'un roguelike. On y incarne un comédien de stand-up qui doit "jouer ses cartes" pour faire rire son public. Les cartes représentent des blagues, des situations cocasses ou encore des improvisations, et il faut jongler entre les meilleures combinaisons pour maximiser les éclats de rire et éviter les moments de gêne du public.Les joueurs un peu frileux des jeux uniquement en téléchargement pourront opter pour une version physique.Découvrez en vidéo :En 2023, le studio français Un je ne sais quoi lançait son projet : Dordogne. Il s'agit d'un jeu narratif à la direction artistique absolument fantastique en aquarelle. Eh oui, même sur Nintendo Switch ! Son atmosphère et ses graphismes ont valu bon nombre de nominations au studio, et permis aux joueurs de parcourir son scénario dans d'excellentes conditions. L'histoire nous conte le retour de Mimi dans la maison de sa grand-mère, suite à son décès. On joue au gré de ses souvenirs où, enfant, elle explorait la Dordogne avec sa grand-mère, avec ce que cela induit de secrets enfouis ou de moments marquants du passé.Cet hiver, la maison d'édition Pix'n Love Games proposera une splendide édition limitée à 300 exemplaires seulement du jeu, le "Coffret Deluxe Souvenirs Box Nintendo Switch" . Ce n'est pas un petit cadeau, car vendu 149,90€, mais au de la du caractère collector du produit, le contenu s'annonce plutôt sérieux :Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 18/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez en vidéo :Développé par un studio toulousain, Rundisc, Chants of Sennaar est un jeu d'exploration qui combine énigmes et exploration. En s'appuyant sur des mythes anciens, vous progressez dans une immense tour dans laquelle vivent des civilisations de manière isolée. Les barrières, linguistiques ou culturelles, semblent insurmontables, mais il se dit qu'un homme, un jour, parviendra à rétablir l'équilibre par sa grande sagesse.A l'instar de Dordogne, Chants of Sennaar se distingue par sa direction artistique : chaque civilisation dispose de son propre style visuel, mais l'ensemble est inspiré de peintures minimalistes et de bandes dessinées, avec des couleurs vives et des décors géométriques plutôt envoutants.Peut-être à temps pour Noël, Pixn'n Love Games signe une bien belle édition collector à 79,90€ comprenant :Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 18/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez en vidéo :C'est très possiblement le coup de cœur RPG de l'année : Unicorn Overlord est un RPG développé par Vanillaware et édité par Atlus qui se caractérise par une direction artistique tout simplement exceptionnelle. Le jeu combine plusieurs mécaniques appréciées des joueurs, de l'exploration en monde ouvert à la mise en place de stratégie, en passant par des combats au tour par tour. Ce conflit entre royaumes, dieux et forces mystiques est loin d'être de tout repos.En l'espace de quelques mois, le jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires : cette incroyable épopée titanesque réservera bien des surprises à quiconque osera se lancer dans son histoire. Pas encore convaincu ? On a là encore un test à vous faire découvrir pour achever de vous convaincre...Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 19/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez en vidéo :Bien qu'Astral Ascent soit sorti le 14 novembre 2023, coup de cœur rogue like mérite qu'on le mette cette année encore en lumière pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance de s'y essayer de le découvrir : les 20/20 sont rares sur PN (il se murmure en haut lieu que l'outil de gestion de PN ne permettait une note parfaite qu'aux jeux comprenant Mario ou Zelda dans leur titre, une malédiction a donc été brisée avec ce jeu !)On doit cette perle au studio français Hibernian Workshop, qui nous propose un jeu basé sur la mythologie avec un Maître dont les 12 gardiens sont appelés les Zodiaques. Notre rôle, vous vous en doutez, c'est d'éliminer ces 12 Boss pour finalement éliminer le Maître. Les graphismes en pixel-art donnent un cachet unique au jeu, tandis que sa bande-son ne laisse aucune oreille indifférente. Sa fraîcheur, son challenge et son univers captivant en font un jeu incontournable, à condition certes d'aimer le genre !Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 20/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez en vidéo :Quand j'ai sondé l'équipe pour avoir une liste de titres à inclure dans notre sélection de Noël, Kirby est arrivé avec ses grands yeux et a exigé la présence de Penny's Big Breakaway. Pour lui, la présence du jeu dans notre sélection est évidente : "imagine la folie de Splatoon mis à la sauce Mario Galaxy qui donne des souvenirs extra en 3D". On imagine bien !Il faut dire que le jeu partait bien : développé par le studio américain Evening Star, des anciens du studio derrière Sonic Mania, les fans de Nintendo ont vite été séduit par ses graphismes colorés et son gameplay qui rappelait les grands jeux de plateforme des années 1990. Pour autant, le jeu est plein d'idées neuves comme le fait de place un yo-yo au coeur du gameplay.Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 17/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez en vidéo :Le Vaillant Petit Page est un jeu qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des joueurs, et ce depuis sa toute première annonce. Edité par Devolver Digital qui généralement choisit ses projets avec un soin particulier, le jeu nous propose d'incarner le héros d'un livre de contes. Dans ses pages, le jeu se déroule en 2D, mais quand le héros en sort pour interagir avec le monde réel, le jeu bascule alors en 3D.Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 15/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez en vidéo :SCHiM est une vraie pépite d'inventivité côté gameplay avec une petite ombre, façon petit blob, qui tente de retrouver son propriétaire en bondissant entre les ombres projetées, et côté histoire, avec une certaine réflexion sur le temps qui passe. Ce n'est pas la première fois qu'un jeu joue ainsi sur les ombres pour son gameplay, mais ce qui est différent ici c'est l'esthétique minimaliste, mais vibrante, de la scénographie.Dans SCHiM, vous incarnez une petite ombre (appelée "schim") détachée de son hôte. Le but du jeu est de la reconnecter à son propriétaire en naviguant à travers un monde stylisé, en sautant d'ombre en ombre. Ce principe de gameplay simple mais ingénieux repose sur l'exploration et la résolution d'énigmes, où vous devez utiliser des ombres projetées par des objets, des bâtiments ou même des personnes en mouvement pour progresser.Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 17/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez en vidéo :Plusieurs membres de l'équipe ont souligné le rôle d'un certain Prince of Persia: The Lost Crown. Vrai coup de coeur Metroidvania, le jeu mérite aussi qu'on s'y intéresse parce qu'il marque un retour aux fondamentaux de Prince of Persia. Pourtant, le succès n'est pas jugé suffisant par Ubisoft qui a fini par dissoudre l'équipe et en réaffecter les ressources à d'autres projets.Si la toute première bande-annonce avait quelque peu divisé les fans, les voix ont ensuite été unanimes pour saluer la direction artistique du jeu. On y incarne Sargon, guetteur du groupe d'élite les Immortels, dont le rôle est de sauver le prince Ghassan, enlevé par de mystérieuses forces. Depuis sa sortie, plusieurs mises à jour ont permis d'enrichir le jeu, avec notamment un DLC payant à 4,99€ "Mask of Madness", testé sur PN Pour en savoir plus :- Notre test sur PN : 18/20 - La petite citation pour finir de vous convaincre :Découvrez en vidéo :Les jeux vidéo ont peut-être gagné leurs lettres de noblesse à partir du moment où des éditeurs ont commencé à proposer des livres sur cette composante du huitième art. Plusieurs ouvrages ont retenu notre attention cette année : si vous souhaitez faire plaisir à un fan de jeux vidéo, il est probable que vous fassiez mouche avec une de ces propositions.On commence avec Il était une fois le jeu vidéo, un livre graphique paru aux éditions Les Arènes qui nous permet de plonger dans l'histoire des jeux vidéo. Il y a un peu plus de 50 ans, c'était hier, Pong a créé le premier géant du jeu vidéo, un certain Atari.Depuis, on joue partout, tout le temps, sur tous les écrans, et ce livre signé du journaliste Jean Zeid dont la voix vous est sans doute familière à France Info et Emilie Rouge, dessinatrice et coloriste diplômée de l'Ecole des arts décoratifs de Paris, a pour ambition de vous raconter cette histoire au long de ses 240 pages.Pour en savoir plus : site officiel Les Arènes Si ơn avait fait un guide de Noël en 2023, on y aurait certainement fait figurer Sea of Stars ! Ce RPG incroyable doit en partie son succès à sa direction artistique : Bryce Khowar, et le livre nous propose de découvrir la conception des illustrations au gré du projet, avec la reprise de conversations entre Bryce et les responsables du projet sur les plateformes collaboratives du studio. Peu à peu, les personnages prennent vie, avec le résultat que l'on connaît.C'est la maison Third Editions qui propose ce magnifique ouvrage de 240 pages . On apprécie énormément tout le travail que cette belle maison fait pour assouvir notre soif de connaissances sur le jeu vidéo via sa collection Retrogaming Notre historien Nintendo préféré signe un nouvel ouvrage, Consoles Museum , qui revient sur les consoles de ces 50 dernières années. Dans ce livre de 320 pages, Florent nous promet l'encyclopédie ultime "la plus riche et documentée au monde". Avec plus de 4000 photos, toutes les consoles de l'Histoire sont présentées. C'est toujours un plaisir de lire les anecdotes recensées par Florent et nul doute que la plupart des photos disponibles dans l'ouvrage sont plus qu'exclusives !On sait tous la relation privilégiée que Florent Gorges a avec Nintendo, les premiers volumes de l'Histoire de Nintendo sont là pour le prouver. Avec Génération Mario Kart , c'est une incroyable rétrospective sur la saga que les auteurs nous proposent avec le récit de la création de la série Mario Kart, une foule d'anecdotes comme seul Florent peut les connaître, et toute une partie plus qu'intéressante sur le phénomène Mario Kart. Le livre aurait pu s'appeler Mario Kart Everywhere, tellement le contenu est dense et bien informé dans ses 192 pages!Notez qu'il existe une édition collector de cet ouvrage avec une couverture alternative cartonnée et une jaquette exclusive avec argenture à chaud, exclusive au site Omake Books. L'édition standard coûte 19.99€ et devrait être disponible dans les librairies spécialisées.Depuis quelques années, il n'est plus exceptionnel de retrouver les personnages de Nintendo dans différents rayons de vos magasins préférés. On relaie souvent les belles collections proposées chez Uniqlo, mais celles-ci ne sont plus proposées à Noël et on doit donc se tourner vers des solutions alternatives pour surprendre les fans de Nintendo au pied du sapin.Encore une fois, on a sondé les membres de l'équipe pour avoir quelques idées à vous suggérer. On va commencer de manière très classique avec les sets LEGO. En l'espace de quelques années, on est passé du fantasme de fan à l'overdose de sets en tout genre dans des franchises variées comme Super Mario, Animal Crossing et mêne plus récemment The Legend of Zelda avec un set incroyable.On ne sait pas si la cible du set se mesure à son prix, mais on pense qu'il y a un concept qui se tient : les sets Mario et Animal Crossing disposent de références à prix doux, mais par contre le vénérable arbre Mojo coûte un rein à 300€ en prix généralement constaté. C'est de loin le set Nintendo le plus cher jamais proposé, jusqu'ici ce sont les sets pour Kidults tels que la Nintendo Entertainment System, Bowser et dans une moindre mesure le bloc "?" qui tenaient le haut du pavé. En octobre, un nouveau set sauvage est apparu dans la collection des jolis sets, plein de nostalgie avec Mario & Yoshi . Et on rappelle qu'en 2025, un set Mario Kart fera son apparition !Si vous êtes en panne d'inspiration et qu'il vous reste un peu d'argent après votre passage au rayon Lego, vous pouvez vous orienter vers le site officiel de Nintendo, My Nintendo Store, qui propose des références variées souvent exclusives de produits, parmi lesquels certains n'avaient été proposés qu'au pop-up store de la Japan Expo à Paris (et bien entendu dans les boutiques Nintendo du reste du monde). Des t-shirts, des stylos, des pin's, des autocollants, des pochettes... Les idées ne manquent pas, dans différents prix même si, souvent, on trouve que Nintendo n'y va pas de main morte.Au début du mois d'octobre, Nintendo dévoilait un nouveau produit absolument what the f*ck appelé Alarmo : le réveil musical intelligent . On a pu le tester quelques semaines et on le trouve plus amusant que musical ou intelligent, mais ses bruitages feront leur petit effet auprès des fans qui se réveilleront avec lui. Disponible sur le site de Nintendo pour une centaine d'euros, c'est sans doute le réveil matin le plus cher que vous aurez sur votre table de chevet après votre smartphone, on vit dans un bien drôle de monde...Si dans la famille vous êtes plusieurs fans de Mario Kart, vous avez la possibilité d'organiser des courses réelles dans le salon avec les modèles réduits Carrera. Ce fabricant exploite la licence Mario Kart depuis plus de 15 ans maintenant — on se souvient de circuits électriques Mario Kart assez encombrants mais qui nous ramenaient en enfance. On a maintenant des voitures radiocommandées à l'effigie de certains personnages du jeu comme Mario, Luigi, Yoshi ou Peach . Carrera indique qu'il est possible de jouer jusqu'à 16, mais il faut pour cela acheter autant de karts à 50€, cela va de soi.Noël, c'est aussi le moment idéal pour gâter un fan de Pokémon et l'aider à replonger dans sa collection de cartes ! Le Coffret comprenant une statuette de Dracaufeu coûte lui aussi 100€ et se compose de ces différents cartes :- 1 carte promo brillante de Dracaufeu-ex- 2 cartes brillantes de Salamèche et de Reptincel- 1 figurine porte-carte représentant Dracaufeu- 10 boosters du JCC Pokémon, 1 carte à code pour le JCC Pokémon LiveOn termine avec deux propositions plus originales : Atar a eu un gros coup de coeur pour les productions de Lost in cult , qui propose notamment des livres sur le jeu Outer Wild : Outer Wilds: Design Works est un ouvrage de plus de 250 pages comprenant "des interviews exclusives des créateurs du jeu, des illustrations inédites et bien plus encore". Ce livre entend être "la célébration ultime de l'un des jeux vidéo les plus influents de la dernière décennie." Excusez-du peu !On continue avec un petit coup de coeur : sur Instagram, le compte Vaduamka affiche des clichés épatants des personnalisations de consoles créées par ce collectif belge, et on pense que ces créateurs prennent un malin plaisir à triturer le dock de la Switch pour la customizer de manière aussi admirable ! Leur travail sur un dock Tears of the Kingdom est époustouflant. Vous pouvez retrouver leur travail sur leur site web , mais on craint que malheureusement, aucune création ne soit à vendre. Ce sera surtout pour le plaisir des yeux !Et on termine avec un ajout de dernière minute : lors de notre visite de la Japan Touch à Lyon, nous avons découvert le travail de Notori Studio, qui nous propose une sélection de superbes illustrations parmi lesquelles deux ont particulièrement retenu notre attention. Sur son site, Notori Studio propose des affiches ou un format plus réduit à la vente, et cela peut constituer une belle idée de cadeau pour les fans de jeux vidéo qui aiment les cadeaux un peu différents. Nous, en tout cas, on adore !Nintendo a multiplié les références de bundles en cette fin d'année, mais on pense que le plus pertinent est le set OLED avec Super Mario Bros Wonder. Après tout, c'était le grand jeu de Noël en 2023, et il serait dommage de passer à côté. En optant pour le modèle OLED, vous vous offrez une console avec un écran au top, plus grand que l'écran de la Switch classique. De nombreuses promotions sont actuellement proposées, notamment dans la grande distribution sous forme de cagnotte sur les cartes de fidélité. Ne les manquez pas pour obtenir ce bundle au meilleur prix.Enfin, on termine avec quelques idées pour compléter la panoplie de votre armement, pardon équipement, pour une Nintendo Switch : la manette de la Super Nintendo , disponible via My Nintendo Store, permet de bénéficier d'une reproduction absolument à l'identique de la manette d'origine, avec les technologies sans-fil modernes qui permettent d'utiliser la manette sur son PC, son Mac ou son iPad. Comme la console virtuelle SNES et GBA est compatible avec cette manette, cela fait de cet accessoire un compagnon de jeu idéal pour ses sessions de jeu nostalgeek !