[Rumeurs] Retour sur un trop plein d'indiscrétions sur la Switch 2

Date de sortie

Les dernières rumeurs tablent sur une sortie de la console en juin 2025. De notre point de vue, c'est crédible et donc possible, mais rien ne nous permet d'affirmer que ce sera bel et bien le cas.





Nintendo Switch 2: Release Target & Reveal Timing -- What We Know; Switch Surprise in 2025? (ft MVG) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quel prix de vente pour la Switch 2 ?

Avec l'inflation de ces trois dernières années, les incertitudes sur la taxation des produits importés dans certains pays comme aux Etats-Unis, on s'interroge beaucoup sur le prix de vente de la Switch 2. Après une envolée spectaculaire à la sortie du COVID en raison d'une forte demande et des conséquences d'inondations à Taiwan, l'usine à micro-conducteurs du monde, les prix des semi-conducteurs se sont de nouveau stabilisés.





La situation en 2021 avait tué dans l'oeuf la perspective d'une Switch Pro, qui se serait traduite par un processeur plus puissant et qui s'est finalement concrétisée sous la forme d'une Switch avec un meilleur écran, la Switch OLED, qui a permis à Nintendo de maintenir son prix de vente d'environ 330€ (avec de belles promotions sur le modèle OLED en cette fin d'annnée).





On n'a jamais vraiment su quel était le "vrai" prix de la Switch avant son lancement : des prix avaient été posés par les revendeurs au moment de son annonce pour enregistrer les premières commandes, mais finalement c'est la loi du marché qui avait eu gain de cause et la concurrence qui avait permis aux prix de la console de se stabiliser autour de 329,99€. Des promotions avaient permis à la console d'être vendue 309,00€ : le seuil psychologique du 299€ avait donc déjà été brisé.





Nous voici donc en 2024 avec un contexte technologique complètement différent qui pourrait faire flamber le coût de fabrication de la console. Or, Nintendo ne vend jamais son hardware à perte, ce qui fait certes la joie de ses actionnaires, mais contraint les consommateurs à payer le juste prix de leur matériel. Les fabricants concurrents subventionnent largement leur propre matériel, ce à quoi se refuse Nintendo depuis toujours.

La valse des vendeurs d'accessoires

D'après les sources, la languette à l'arrière permettant de faire tenir la console sur la table sans dock serait plus large, un peu à l'instar de ce qui s'est fait avec la Switch OLED, qui était plus lourde et donc nécessitait un stand plus robuste, avec une nuance toutefois au niveau des aérations pour garantir une bonne circulation de l'air dans la machine, essentielle avec les composants techniques actuels.





Le nerf de la guerre de nos consoles, c'est la carte SD qui stocke nos jeux téléchargés et nos sauvegardes : on a appris cette semaine que la Switch 2 pourrait être compatible avec les nouvelles cartes Micro SD de Samsung, qui offrent un débit de 800 Mb/seconde, quand le lecteur SD actuel plafonne à 60 Mb/s. Un sacré saut technologique, donc, sur ce seul aspect.

Big Switch 2 Update: Cutting Edge Expandable Memory Architecture Confirmed By Nintendo? + New Rumors Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quels jeux pour la Switch 2 ?

L'exercice n'est pas simple pour Nintendo qui doit assurer le service après vente en termes de catalogue de sa première génération de console, et préparer un flux régulier de nouveaux jeux pour sa nouvelle machine, Les exclusivités de la maison devraient suffire, comme toujours, pour permettre l'arrivée de nouveautés régulières, et on dit que Mario Kart 9 pourrait même être un jeu de lancement.





C'est un choix de raison pour Nintendo : après tout, on n'a pas vraiment eu de nouveau Mario Kart depuis près d'une dizaine d'années (Mario Kart 8 est sorti sur Wii U en 2014 !), et il nous tarde de découvrir une nouvelle gimmick de gameplay avec un nouvel épisode ! Après les ailes Delta dans Mario Kart 7, l'anti-gravité dans Mario Kart 8, quelle nouveauté incroyable Nintendo nous proposera-t-il pour inciter les joueurs à renoncer aux 96 circuits de la version complète avec son DLC de Mario Kart 8 Deluxe et son Pass de circuits additionnels ?

Le retour de fonctionnalités appréciées

Pour faire de la Switch une vraie nouvelle console, Nintendo a donc tiré un trait sur certaines exclusivités de la Wii U comme Miiverse, et oublié que le nomadisme de la console permettait de prolonger l'expérience de services comme StreetPass sur 3DS. C'est pourquoi les fans se réjouissent de rumeurs autour du retour de StreetPass, tandis qu'une expérimentation récente auprès de milliers de joueurs a redonné espoir à un retour de Miiverse sous une forme ou une autre.





Pour l'heure, une seule certitude : la nouvelle console sera rétro-compatible avec la génération précédente, ce qui nous permettra de continuer à jouer aux jeux Switch sur Switch 2, quelle que soit la teneur du catalogue de titres à la sortie de la console.

Calcul des chances de succès en cours !

Le cabinet d'étude DFC Intelligence est un des premiers à miser sur le succès de la Switch 2. Selon ses projections, Nintendo devrait arriver à écouler entre 15 et 17 millions de consoles dans la seule année fiscale 2025 (d'ici le 31 mars 2026, donc). C'est colossal car avant de les vendre, il faut d'abord les fabriquer, les stocker et enfin les commercialiser.





Une superbe dynamique se créerait alors pour Nintendo qui pourrait écouler pas moins de 80 millions de consoles d'ici 2028. Ce serait fulgurant, et terrible pour les autres fabricants de consoles : DFC indique que les deux autres fabricants devraient se livrer une guerre sans merci car le perdant de la prochaine génération aura toutes les difficultés du monde à sortir du lot.



Graphe de l'action Nintendo (c) Graphe de l'action Nintendo (c) Google Finance

Ces derniers jours, on a pu sentir l'excitation des joueurs avec plusieurs sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre sur le Net : date de sortie, prix de vente potentiel, spécificités hardware, accessoires, sans oublier des discussions autour de la rétro-compatibilité désormais acquise et des premières prises de parole de cabinets spécialisés sur les chances de succès de la Switch 2 dans les mois et années à venir.Avouons que cela fait beaucoup de déclarations à prendre en compte, et on espère que ce récapitulatif vous permettra d'y voir un peu plus clair dans les nombreuses rumeurs autour de la Switch 2, on prend d'ailleurs toujours tout avec nos fameuses pincettes de rigueur.Avant de sortir sa console, Nintendo va devoir l'annoncer : plusieurs sources indiquent que Nintendo devrait choisir janvier pour dévoiler sa console officiellement, ce qui respecterait l'engagement de nous donner plus d'information avant le 31 mars 2025, qui marquera la fin de l'année fiscale en cours.Si vous vous demandez pourquoi Nintendo ne lancerait-il pas sa console plus tôt, par exemple en mars 2025 pour mimer la sortie de la Switch en mars 2017, on serait tenté de répondre que c'est à cause de la capacité de production de la machine : pour garantir un volume suffisant de consoles pour son lancement, Nintendo doit produire la console en nombre, la stocker, et planifier la logistique de distribution à l'approche de la sortie.Pour éviter les scammers qui pourraient détourner des stocks de consoles conséquents pour les revendre via des marchés parallèles au prix fort, Nintendo dispose en outre de différentes solutions : de la commande exclusivement via le Nintendo Store — mais honnêtement on n'y croit pas trop car Nintendo ne tient pas à se mettre à dos tous les revendeurs de jeux vidéo de la planète en les court-circuitant ainsi, à la nécessite de se pré-inscrire de manière nominative chez les revendeurs qui proposeront des stocks, les options sont ouvertes.Une fois la console annoncée, il faudra préparer l'opinion à un autre sujet hautement sensible : le prix de vente de la console.Les sources qui osent s'exprimer sur le prix de vente de la console tablent sur un prix de vente entre 400 et 500€. C'est plus un râteau qu'une fourchette de prix, mais cela augure d'une augmentation de 20 à 50% par rapport à la génération précédente. Pour justifier ce surcoût, on admettra que les rumeurs sur le processeur de la console, le Tegra T239 de Nvidia , fait rêver, et que les choix comme le lecteur de cartes micro-SD ou l'écran, représentent un sacré équilibre à trouver pour proposer au public une console qui restera d'aplomb pendant quelques années.Après l'annonce d'une Playstation 5 Pro à près de 800€ , les fans ont eu quelques sueurs froides : Nintendo pourrait-il suivre Sony dans sa folie et proposer un prix de vente au-delà de ce qui nous semble raisonnable pour sa console.Ces derniers jours, ce sont surtout les fabricants d'accessoires qui y sont chacun allés de leur petit tweet saugrenu ou de leur communication à peine voilée pour nous faire passer un message : "on veut que vous sachiez qu'on a vu ce que vous ne pouviez pas voir et qu'on vous fera de beaux accessoires pour une nouvelle console à venir en 2025".Ce sont d'abord les Joy-Cons qui ont été évoqués, avec des modèles plus grands et potentiellement adaptés aux nouveaux accessoires et à l'écran élargi de la console, avec un système de rail de fixation magnétique. Ces Joy-Cons pourront s'enfoncer dans des accessoires comme un volant ou un grip, des accessoires qu'on avait déjà connus sur la première Switch et qui vont donc faire leur grand retour au lancement de la Switch 2.Et après 64 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie sur Switch, Mario Kart est une valeur sûre, voire une valeur refuge pour les fans de Nintendo qui voudront certainement se rassurer avec un jeu au succès garanti, au gameplay éprouvé, laissant ainsi le temps qu'il faut aux équipes d'Eiji Aonuma pour peaufiner un nouveau Zelda, ou celles de Kenta Motokura en charge des Mario 3D ! Une partie du public attend très certainement le fameux Metroid Prime 4, on aurait espéré qu'il s'agisse du jeu de lancement, mais l'option Mario Kart 9 semble plus consensuelle, les jeux Metroid étant plutôt réservés à un public averti.La Switch avait marqué une vraie rupture avec la génération précédente. Nombreux sont ceux qui pensent que l'échec de la Wii U est en partie dû à sa proximité avec la Wii, ce qui est certainement une vision un peu simpliste d'une réalité beaucoup plus cruelle pour les ingénieurs de Nintendo qui n'ont sans doute pas compris quelles étaient les attentes aussi bien du public que des développeurs de jeux à l'époque.A lire aussi : vous aimez Nintendo ? Découvrez notre podcast En couronnant Nintendo déjà vainqueur du prochain round de la guerre des consoles, DFC Intelligence suscite l'inquiétude chez Sony ou Microsoft, incapable à ce stade de dire lequel des deux s'en sortira le mieux. Cet optimisme s'est traduit cette semaine par une nette hausse, depuis atténuée par les incertitudes économique du monde, qui a permis à l'action Nintendo de franchir un nouveau record historique :Sources : GoNintendo ( 1 3 ), MyNintendoNews Nintendo Everything , NintendoSoup.com ( 1 3 ), GameReactor et là ), NintendoLife ( 1 6 ), Polygon