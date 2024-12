[Rumeur] Le design des Joy-Cons de la Switch 2 aurait leaké sur Internet

Depuis quelques semaines, la rumeur court que la Switch 2 est maintenant en cours de production. Mais hormis quelques mock-ups de la machine, rien n'avait filtré jusqu'à ce jour... Ce lundi, les photos pas super nettes des nouveaux Joy-Cons ont été diffusées sur le Net depuis la Chine.C'est sur la plateforme de vidéo chinoise Bilibili que les images ont été diffusées. Maintenant relayée sur Reddit (vidéo accessible via ce lien), la vidéo montre des images un peu floues mais néanmoins visibles des nouveaux Joy-Cons de la Switch 2.Rien d'absolument révolutionnaire dans ces Joy-Cons, ce qui confirme bien l'orientation prise par cette prochaine génération de console Nintendo : il s'agira plutôt d'une évolution que d'une révolution, ce qui va dans le sens des infos officielles qu'on rappelle un peu plus bas.La vidéo nous permet de voir de manière distincte, à défaut d'une manière nette, quelques aspects concernant le nouveau modèle de Joy-Con de la prochaine machine. Sur la partie inférieure des Joy-Cons, on distingue les capteurs IR :Au-dessus des manettes, on voit une gâchette ainsi que le bouton de déblocage du Joy-Con afin de le libéré quand il est inséré dans la console :Sur cette capture, on voit maintenant les boutons et le système d'aimant qui avait fait l'objet d'une rumeur bien informée voici quelques mois.D'après un échange sur le réseau Resetera , on apprend que le volume produit ne serait pas suffisant pour permettre une sortie de la console en mars.Il faut bien sûr prendre ces images pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une rumeur : Nintendo n'a bien sûr pas commenté ces images, et encore moins vraiment communiqué sur sa prochaine machine. Pour l'heure, seules deux informations sont officielles : on attend une présentation avant la fin de l'année fiscale le 31 mars 2025 , et la nouvelle console sera rétro-compatible avec sa grande soeur C'est tout ce que nous verrons de ce que cette vidéo chinoise présente comme étant la Switch 2 :On aurait bien voulu que ce premier leak soit réalisé avec une caméra digne de 2024, mais vu la disette d'infos concernant la Switch 2, on prend ! Que pensez-vous de ces images ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou bien sûr venir discuter avec le groupe très actif de notre serveur Discord , dans le canal rumeurs-leaks.Source : Nintendo Everything