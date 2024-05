News

[Rumeur] La Nintendo Switch 2 : une console plus grande avec des Joy-Cons magnétiques largement équipée de composants Samsung Voilà bien plusieurs semaines que la rumeur était au point mort. Mais aujourd'hui, de nouvelles informations nous sont parvenus au sujet de la Nintendo Switch 2 : dimensions, Joy-Cons magnétiques, rôle de Samsung et fenêtre de sortie, on fait le point sur toutes ces rumeurs dans cet article. News Rumeurs

Nintendo se prépare à lancer une nouvelle console. Plusieurs années après la première Switch, on s'attend à des améliorations significatives et des innovations surprenantes. Selon des informations rapportées aujourd'hui, des sources proches des fabricants d'accessoires ont déjà eu un aperçu de ce que sera la prochaine console de Nintendo. Plus grande et dotée de Joy-Cons redimensionnés pour un confort accru, la Switch 2 intègrera également des avancées technologiques notables comme des Joy-Con à fixation magnétique. Par ailleurs, un partenariat stratégique avec Samsung pour la fourniture de composants clés, tel que l'écran LCD et la mémoire de nouvelle génération, semble confirmer l'ambition de Nintendo de proposer un produit à la hauteur des attentes des gamers, empreint de nostalgie avec une rétro-compatibilité assumée avec la première génération. Ces éléments, conjugués à la perspective d'une sortie anticipée en 2024, alimentent les discussions et les anticipations autour de cette nouvelle génération de consoles. Faisons le point sur ce sujet dans cet article, non sans rappeler comme toujours que ce sont des rumeurs, à prendre avec les pincettes de rigueur, aussi agréables soient-elles !

Par Xavier

Xavier Publié le 26/04/2024

à 23h59 Une console plus grande rétrocompatible Le site Vandal indique avoir eu des informations par des sources issues du milieu des accessoiristes qui auraient eu accès à la nouvelle console de Nintendo en avant-première pour commencer à préparer leurs propres accessoires en vue du lancement. C'est plausible, et les médias accordent du crédit à Vandal qui avait déjà ébruité des changements sur la Switch OLED avant sa sortie comme la présence d'un port Ethernet.



Le site explique ainsi que la console sera plus grosse que la Switch que nous connaissons, notamment ses Joy-Cons, ce qui ne sera pas un luxe car nos mains avaient parfois mal après une session de jeu sur un tout petit Joy-Con. La console elle-même sera plus grosse, sans toutefois être aussi massive qu'un Steam Deck, apprend-on dans l'article.

Des Joy-Con magnétiques Les Joy-Con se glissaient dans un rail sur la Switch de 2017. Avec la Switch 2, Nintendo aurait opté pour un système de clips magnétique. On espère que ce sera bien le cas, et que la puissance des aimants sera suffisante pour que le tout reste bien fixé à la console en déplacement, tandis qu'on espère aussi que la dragonne sera aussi basée sur ce même nouveau système magnétique, qu'on arrête de mettre les barrettes à l'envers sur les Joy-Cons.



Puisque l'on parle des manettes, l'article explique également que la console sera rétrocompatible avec les manettes existantes dont la manette Classique Pro.

Un partenaire majeur coréen nommé Samsung Business Korea s'appuie de son côté sur des sources industrielles pour annoncer que Samsung est un partenaire majeur de Nintendo dans le cadre de la production de la console. En effet, le fabricant coréen a été retenu pour fournir de nombreux composants différents de la console.



D'une part, c'est Samsung qui assurera la fabrication du



D'autre part, Samsung a également été retenu pour fournir l'écran LCD de la console, damant le pion à des concurrents chinois. On rappellera que les premières consoles OLED étaient elles aussi équipées d'écrans Samsung, de meilleure qualité que les écrans proposés par d'autres fabricants asiatiques.



Enfin, Samsung a aussi été retenu pour fournir des éléments de mémoire : la high-value added memory à base de 5e génération de V-NAND sera utilisée pour les cartouches de jeu. On vous renvoie vers cet article plus ancien pour refaire le point sur les

Une date de sortie pour la Switch 2 ? Depuis quelques mois, on s'était fait à l'idée de



On restera prudent toutefois, car l'argument selon lequel une sortie en 2025 permet de mieux travailler son catalogue de sortie a fait mouche, et on serait déçu d'un line-up trop pauvre pour soutenir les ventes de consoles. Toujours est-il que Nintendo envisage de vendre 10 millions de consoles lors de l'année de lancement de sa nouvelle génération de consoles.



Vous l'avez compris, cela fait beaucoup de nouvelles infos croustillantes à se mettre sous la dent. On espère des nouvelles sur les ambitions de Nintendo en ce qui concerne la Switch 2 lors de la publication de ses résultats annuels, le 7 mai prochain. Il sera sans doute encore trop tôt pour une révélation de la console, mais Nintendo va devoir rassurer ses actionnaires sur ses plans... et de ce fait nous donner des informations sur ses projets.



Toutes ces informations autour de la prochaine console de Nintendo sont vraiment réjouissantes, cela faisait longtemps que plus rien n'avait leaké. De la conception améliorée des Joy-Cons à la collaboration avec des géants technologiques comme Samsung pour des composants de pointe, Nintendo s'apprête à offrir une expérience de jeu modernisée, mais peut-être pas révolutionnaire. Bien que la prudence reste de mise quant à la date de sortie et au catalogue initial de jeux, l'engouement et l'attente autour de cette Switch 2 montrent que Nintendo est attendu au tournant par toute la communauté. Reste à voir comment l'entreprise dévoilera officiellement sa nouvelle console et comment elle répondra aux attentes des fans et des investisseurs à l'occasion de sa prochaine prise de parole, pour la publication de son prochain rapport annuel. En attendant, les perspectives sont aussi prometteuses qu'excitantes pour nous tous, adeptes de Nintendo.