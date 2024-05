Library Of Ruina sort aujourd'hui sur Nintendo Switch et PS4 avec un contenu exclusif révélé en vidéo

Library Of Ruina Switch et PS4 : Promotion Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Simulation de Batailles de Bibliothécaires : Un jeu de cartes novateur où stratégie et chance au lancer de dés déterminent le sort des combats.

Adaptation et Stratégie : Les joueurs doivent scruter les caractéristiques des Guests pour préparer efficacement leurs Pages, chacune ajustée pour exploiter les faiblesses adverses.

Transformation et Pouvoir : Les Livres collectés des Guests défaits peuvent être transformés pour obtenir de nouvelles Pages et équipements, enrichissant les possibilités stratégiques du joueur.

Artbook Détaillé : Explorez le processus créatif avec des fiches de conception détaillées, des illustrations de personnages et des commentaires exclusifs des développeurs.

Bande Originale Incluse : Profitez des mélodies captivantes qui complètent parfaitement l'ambiance du jeu après des combats palpitants.

Arc System Works annonce le lancement de Library Of Ruina sur Nintendo Switch et PS4. Le jeu, développé par le studio indépendant Project Moon, s'inscrit dans la continuité de leur premier succès, Lobotomy Corporation, et promet une expérience immersive dans un univers déjà plébiscité par une communauté fidèle de joueurs.Library Of Ruina se distingue par son scénario dans lequel Roland, aidant Angela, la directrice de la Bibliothèque, cherche à acquérir le mystérieux “Livre absolu”. Ce périple les amène à inviter divers "Guests" dans la Bibliothèque pour les affronter lors de "Receptions". Ces confrontations uniques transforment les Guests vaincus en Livres, propulsant l'histoire vers des révélations toujours plus fascinantes.Caractéristiques Principales du Jeu :En plus de l'intégralité des contenus déjà disponibles sur PC, cette version console inclut tous les DLC, un artbook exhaustif de plus de 600 pages, ainsi que la bande-originale complète avec des morceaux envoûtants comme “String Theocracy” de Mili. Les joueurs seront également ravis de découvrir un doublage japonais exclusif, avec des voix de talents reconnus tels que Shunsuke Takeuchi et Ikumi Hasegawa, ajoutant une dimension supplémentaire à l'expérience immersive.Bonus de cette version console :Disponible dès aujourd'hui, Library Of Ruina promet de captiver tant les nouveaux venus que les vétérans de l'univers de Project Moon, offrant une aventure riche en défis et en découvertes. Une belle promesse à découvrir via l'eShop de la Switch, en attendant notre test dans les prochains jours sur PN !