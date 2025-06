Hitman World of Assassination : Signature Edition, un portage Switch 2 convenable

Un voyage dépaysant à travers le monde

Assassiner avec classe et inventivité

Petit rappel de l’histoire. Nous incarnons l’Agent 47, tueur à gage modifié génétiquement à partir de l'ADN de cinq des plus dangereux criminels de la planète. Travaillant pour une mystérieuse agence, il est chargé d’assassiner les cibles que lui indiquent ses clients.Dans la campagne, derrière ces missions se cache une intrigue, secondaire certes, qui se révèle petit à petit avec une cinématique après chaque mission. Un détail à connaître qui pourrait, ou non, présenter un intérêt quelconque pour le joueur : on peut jouer les missions de la campagne dans le désordre absolu. Même les cinématiques peuvent être écoutées comme on veut avec, quand même, un petit message de spoiler alerte si le jeu voit qu’on ne suit pas l’intrigue principale dans l’ordre.Même si le concept premier du jeu c’est les différentes missions d’assassinat, c’est malgré tout plus immersif de découvrir le scénario.Dans la trilogie World of Assassination, nous voyageons dans le monde entier comme par exemple, Italie, Espagne, France etc., pour tuer des cibles haut-placées dans des décors aussi grands que somptueux. Le jeu se présente comme un sandbox géant en 3D où chaque lieu est différent du précédent avec la possibilité d’explorer notre environnement sans limite de temps avant de devoir assassiner nos cibles. En effet, une fois cela accompli, la cinématique de fin de mission s’enclenche et il n’est plus possible de visiter. Il faudra pour cela, recommencer du début. Nous parlerons plus en détails du contenu d’une mission plus bas.En termes de portage, la Switch 2 arrive parfaitement bien à embellir chaque secteur du jeu avec une qualité HDR très agréable en mode docké. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de la version portable puisque le HDR est ici à éviter. En effet, les lumières deviennent surexposées, effaçant les détails. Il faut donc le désactiver pour que le rendu visuel devienne plus équilibré. Cependant, les textures perdent forcément en finesse tout en restant correctes. Ce qui est fort dommage pour un jeu de cette qualité. Au final, on préfère jouer uniquement en mode docké qu’en mode nomade.L’audio est une réussite totale. La bande son est de toute beauté et les différents bruitages environnementaux sont très réalistes. En mode docké, nous avons droit à un 5.1 surround, les voix sont parfaitement synchronisées, l’immersion est totale.Avec un jeu comportant 3 titres d’une trilogie, la durée de vie est déjà grande même si chaque campagne peut être terminée rapidement en ligne droite avec une dizaine de missions par opus.Cependant, et à condition de posséder une connexion internet, la durée de vie est exacerbée grâce des modes supplémentaires comme par exemple des événements quotidiens et une infinité de contrats originaux, créés par les joueurs eux-mêmes, nous faisant voyager à travers le monde entier. Avec tout cela, même après plus de cent heures de jeu, on est loin d’avoir tout fini. La durée de vie frôle l’infini. Dommage qu’on soit obligé d’avoir une connexion internet pour profiter de tout ce contenu. Sinon, il faut se contenter du mode campagne. Si on est en déplacement, le mode portable de la Switch 2 n’est donc qu’à moitié utile.Si la narration est un prétexte à toute cette tuerie, l’intérêt principal du jeu est bien sûr l’accomplissement des missions de diverses manières et surtout, le plus discrètement possible. Car disons-le clairement : Vouloir y aller en détruisant tout sur notre passage pour arriver à nos fins, relève généralement du suicide. Dans ces situations, les gardes, soldats, policiers et autres hommes de mains armés viennent en nombre pour nous empêcher de nuire et parviennent facilement à nous mettre KO. Ici, tout se fait avec subtilité et imagination.Le cœur du jeu réside en effet dans sa liberté d’approche.Avant de commencer un contrat, nous nous préparons en checkant notre panoplie d’accessoires meurtriers comme un fil de fer par exemple, un silencieux etc. l’endroit où nous allons atterrir et le type de difficulté pour accomplir la quête, allant de facile à difficile.Dès qu’une mission est active, nous avons tout le temps souhaité pour l’accomplir. A condition de ne pas paraître non plus trop suspect aux yeux des passants. Car, il suffit d’une seule suspicion, d’un cri d’alerte pour rameuter tous les ennemis en même temps.Chaque mission est un puzzle géant où chaque objet trouvé peut faire l’objet d’une arme mortelle : empoisonner le plat de la cible avec de la mort au rats par exemple, faire exploser un avion avec des bâtons de dynamite etc. Mais pour parvenir à nos fins, il convient de se déguiser pour passer inaperçu. Ce système de déguisement permet de s’infiltrer partout et de réussir les missions tout en accomplissant certains défis et intrigues particulières nous permettant d’assassiner nos cibles avec classe et imagination. Bien évidemment, il est impossible de tout réussir lors d’une mission. On peut donc la rejouer encore et encore afin de la compléter à 100%.Et comme dit précédemment, avec les modes supplémentaires, cela nous garantit des centaines d’heures de jeu.Concernant le portage sur la Switch 2, les contrôles sont fluides et précis. La prise en main est aisée et agréable. Cependant, aucune innovation par rapport à ce que nous propose la nouvelle console de Nintendo. Il n’y a pas, par exemple, de motion aiming avec nos joycons, pas de gyroscope pour les lancers d’objets. Éventuellement pour une visée encore plus précise, on aurait pu avoir la possibilité d’utiliser les joycons comme des souris puisque cela fait aussi partie des nouveautés de la console. Mais non. Rien de tout cela. En revanche, nous pouvons utiliser le micro intégré aux joycons pour la reconnaissance des commandes vocales et ainsi attirer les cibles dans nos pièges, ce qui est un très bon point pour ce portage.Autre point négatif, le framerate. Ce dernier est instable et oscille facilement entre 30 et 50 fps. Ce qui pourrait ne pas du tout convenir à certains joueurs. D’autant plus que le VRR (rafraîchissement variable), permettant de maintenir une bonne fluidité générale, n’est disponible qu’en mode portable et pas en mode docké.Donc, si on veut avoir une très belle image mais un framerate oscillant sans VRR pour une bonne stabilité, on joue en mode docké et si on veut une image correcte sans HDR mais avec la présence d’un VRR pour une meilleure fluidité, on joue en mode nomade. A vous de choisir…