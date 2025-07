Dans les coulisses de Mario Tennis (1e partie)

Tennis virtuel ?

Aie ! C'est la réaction que j'ai eue en découvrant que le premier jeu de Tennis avec Mario était sur... Virtual Boy en 1995. Certainement l'un des plus grands échecs de Nintendo et indirectement, de son concepteur, Gunpei Yokoi. Ce qui est assez paradoxal, c'est que ce jeu est à plus d'un titre, un précurseur pour la longue saga des jeux sportifs mettant Mario et son univers en vedette.

En effet, Mario a bien fait quelques apparitions dans des jeux sportifs, tels que Golf (1984), où il est jouable même si son nom n’est jamais mentionné. Dans Tennis (1984) et Punch-Out (1987), il se cantonne au rôle d’arbitre. Mario's Tennis est donc le premier jeu de sport dans lequel Mario est jouable ET dont son nom est dans le titre du jeu.





Mais revenons à nos moutons. Mario's Tennis, qui était censé s'appeler Mario's Dream Tennis, est développé par l'équipe R&D1 dirigée par le fameux Yokoi. Hélas, très peu d'informations officielles circulent au sujet de ce jeu et il ne sera pas possible de vous apprendre beaucoup de choses sur son développement.

Sept personnages au total étaient jouables. On avait donc le choix entre Mario, Luigi, Peach, Koopa, Yoshi, Toad, and Donkey Kong Jr. Chacun a ses propres caractéristiques. Une rumeur (que j’ai encore aperçue comme une affirmation dans des articles récents) laissait entendre que Wario et Rush (le chien robot de Mega Man) pouvaient être débloqués via certains scores. Tout porte à croire que c’était un hoax. Seul Birdo avait été envisagée comme personnage supplémentaire, sans intégrer le casting dans la version finale.





Au niveau du gameplay, le jeu se focalise sur les règles standards du tennis. Pas de super smash de la mort qui tue ou d'objets tirés de l'univers Mario donc. Les parties pouvaient se jouer en 1 ou 3 sets en single ou un seul set en doubles, avec trois niveaux de difficulté possibles. Une fonction multijoueurs avait été annoncée, mais l’équivalent du câble Link propre au Virtual Boy n'a jamais été commercialisé.

Tandis que Nintendo USA faisait de Mario’s Tennis le porte-étendard du Virtual Boy en l’offrant avec la console à sa sortie en août 1995, Nintendo Japon restait plus traditionnel, préférant le vendre séparément lors de sa sortie sur le sol nippon un mois plus tôt.





À sa sortie, le jeu a plutôt été bien accueilli, et la plupart des reproches faits regrettent l'absence de ce mode 2 joueurs. Encore aujourd’hui, si certains tapent "gratuitement" sur la colorimétrie de la console et comme quoi elle "explose les yeux", beaucoup ont gardé un bon souvenir de ce jeu, qui a ouvert la voie à l’épisode suivant !

Tennis en double !

Nous voici désormais en 1999 ! La console du moment, pour Nintendo, c’est sa 64 bits ainsi que sa Game Boy Color. Si la dernière a le vent en poupe, on ne peut clairement pas en dire autant au sujet de la console de salon. Elle manque en particulier du soutien des éditeurs tiers et Nintendo doit chercher majoritairement tout seul comment l’alimenter en jeux.

Pour cette raison, quelques années auparavant, le constructeur japonais a sollicité le studio Camelot afin de réaliser un jeu basé sur le Golf. Camelot, qui a bénéficié du droit d’utiliser le personnage de Mario ainsi que de son univers, a ainsi proposé non pas un, mais deux jeux qui sont sortis à près de 2 mois d’intervalle : Mario Golf pour la N64, mais aussi sur Game Boy Color.



Ceux-ci ont rencontré un joli succès. Il est donc naturel pour Nintendo de continuer le partenariat et de tenter l’expérience avec un autre sport. Vous vous en doutez donc, pour parler de l’épisode suivant, je vais devoir parler DES épisodes suivants, car deux jeux de tennis ont été réalisés en même temps.

Cette stratégie peut être surprenante, mais il faut garder à l’esprit que les 2 jeux ont été conçus avec des philosophies opposées. Si la version salon est orientée vers le multijoueur, le fun et les sensations arcade, tandis que la version portable est centrée sur l’aventure solo en mode RPG avec une histoire ! La recette appliquée est la même que pour les épisodes de golf précédents.





Et ce n’est pas tout, car si les deux épisodes semblent opposés, ils sont en fait complémentaires grâce au Transfer Pak. Cet accessoire a été popularisé avec la sortie de Pokémon Stadium. Pour l’utiliser, il suffit de l’insérer dans une manette, et il permet de cette manière de connecter à la N64 une cartouche de jeu Game Boy ou Game Boy Color. Ainsi, l’épisode N64 peut lire les données de sauvegarde de l’aventure solo et permettre de transférer le personnage entre les deux jeux et gagner encore plus d’expérience.

De même, cette fonctionnalité permettait de débloquer, selon certaines conditions, quatre personnages dans la version salon que sont Yoshi, Wario, Bowser et un petit nouveau, ou plutôt grand nouveau devrais-je dire par sa taille : Waluigi. Oui, vous ne rêvez pas, ce personnage a été créé par Camelot pour les besoins d’un jeu… de sport. Ce choix a été fait pour équilibrer les duos et associer un partenaire à Wario. Au total, la version console dispose de 16 personnages contre 9 pour la version portable.





D’ailleurs petite digression : une interview publiée à l’occasion de la sortie des jeux, dans le magazine Nintendo Power grâce à la collaboration du Nintendo Dream, nous apprend quelques détails intéressants. On y découvre dans un premier temps, comme évoqué plus haut, que l’équipe a réalisé Waluigi pour permettre à Wario d’avoir un binôme de « bad guy » lors des matchs en double. Il est d’ailleurs précisé que Miyamoto l’a adoré (même si certains affirment sans source le contraire). Mais il est aussi évoqué que pour avoir un effet miroir entre le duo Mario/Peach, Nintendo a suggéré Daisy pour l’associer à Luigi. Ce qui tombait bien car cela commençait à faire longtemps que Daisy et Birdo n’étaient pas apparues. Suite à cette réponse, l’équipe s’est demandé s’il était possible d’envisager des copines au duo de mauvais garçons. Mais à ce moment-là, Miyamoto a préféré ne pas imaginer quelles copines ceux-ci pouvaient bien avoir.

Petit détail amusant, dans la même interview, il est évoqué que Camelot cherche depuis un moment à réaliser un RPG, et qu’après avoir envisagé de le développer sur N64, puis la Gamecube, ce pourrait finalement être la Game Boy Advance qui pourrait permettre à ce projet de voir le jour. Ce qui sera le cas plus tard sous le nom de Golden Sun.

Pour revenir sur l’aventure sur Game Boy, on y incarne un élève dans une académie de tennis qui s’entraîne, participe à des tournois, gagne de l’expérience et progresse. Le boss de fin est inattendu : Mario lui-même ! Du côté de la N64, diverse modes de jeux sont proposés et les sensations sont immédiates : gameplay arcade, accessible mais technique, avec des matchs nerveux.

Les critiques saluent particulièrement la version GBC pour son approche RPG originale, même si c’est la version N64 qui s’impose commercialement lors de leur sortie le 3 novembre 2000 en Europe pour la version N64 et le 2 février 2001 pour la version GBC. Celle-ci sera donc la moins vendue, malgré un score très honorable de 1.180 million contre 2.320 millions





Si jamais l’envie vous prend de vouloir vous plonger dans ces deux jeux, sachez qu’ils sont disponibles sur Switch via l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel mais sachez que ceux-ci n’ont pas de localisation française.

Le pouvoir du tennis !

On passe à l'épisode GameCube nommé Mario Power Tennis et développé par… Camelot. Et oui, le studio précédent remet le couvert, certainement grâce au succès rencontré. Sachez que depuis lors, Camelot n’a jamais quitté le navire et a développé chaque épisode jusqu’au dernier paru sur Switch.

C’est dès 2001 que le développement du nouvel épisode Mario Tennis a commencé, soit quelques mois après la sortie de l’épisode précédent. L'équipe a souhaité proposer un gameplay plus technique et plus sérieux. L'objectif était de ne pas du tout ressembler à l’épisode précédent pour ne pas apparaître comme une simple version améliorée. Ainsi pendant la phase de conception, une équipe resserrée travaille sur ce projet tandis que le reste des 70 salariés de Camelot finalise un épisode de Golden Sun pour la GBA et travaille sérieusement sur Mario Golf: Toadstool Tour pour Gamecube.

Le projet sera une première fois dévoilé en 2002, mais ne sortira finalement que fin 2004. Il faut savoir qu’un petit hic est survenu. En effet, une fois le développement bien avancé, le projet s’avère assez abouti, mais le fun a disparu car le jeu avait pris un angle trop sérieux, tant sur le gameplay que l’aspect visuel. L'univers Mario avait même tendance à s'effacer par endroits.





Sans dire que le projet fut repris à zéro, l'équipe dut revoir sa copie en s'inspirant de ce qui venait d'être réalisé pour le golf sur GBA et embrasse pleinement l'univers Mario. Dites adieu aux stades sobres presque inspirés de la réalité. On joue sur des courts inspirés de Donkey Kong, Luigi’s Mansion, la place Delfino, etc.

Au niveau du gameplay, les coups spéciaux font leur arrivée. Chaque personnage possède désormais un mouvement d’attaque et de défense, parfois exagéré et comique, donnant une personnalité forte à chacun des 18 personnages du jeu dans une animation assez visuelle. Certes, cela fait beaucoup de personnages, et même certains un peu inattendus, comme Wiggler et Hélico Maskass, alors que Toad et Birdo disparaissent. D’ailleurs, dans les fichiers du jeu, d’autres personnages non utilisés ont été trouvés tels qu’un Frère Marto, un Hériss et un Mouchak. Nul ne sait s’ils devaient être des personnages jouables ou apparaître dans des cinématiques abandonnées.



Cet épisode se démarquera aussi par l'ajout de divers mini-jeux, dont cinq accessibles dès le début et trois débloquables. Si ceux-ci peuvent servir d’entraînement, ils sont aussi jouables jusqu'à quatre. Un peu trop complexes pour être aussi fun que Mario Party, mais pas moins intéressants. Chomp attaque en particulier a du laisser des souvenirs chez certains.

Lors de la sortie de cet épisode le 25 février 2005 en Europe, la réception fut mitigée. Si la presse était plutôt très positive, les fans avaient des avis assez divergents. Une partie de ceux-ci ont apprécié le fun qui se dégageait du jeu, ainsi que la dose d’humour lors de certaines animations. Mais d’autres trouvaient que les coups spéciaux déséquilibraient totalement la compétition. Pour l'exemple, le magazine officiel Nintendo lui avait attribué la note de 8/10 en précisant que le jeu était soporifique en solo et "ridiculement court (5-6 heures)" mais qu'en multi, il a un "potentiel infini !"

En 2009, soit 5 ans plus tard, un remake est sorti sur Wii dans la gamme « Nouvelle façon de jouer ! » Cette version a à nouveau divisé les joueurs, principalement au sujet du jeu à la Wiimote justement. Certains ont aimé, d’autres l’ont trouvé très imprécis et lui ont même préféré Wii Sports, que ce soit pour la presse comme pour les joueurs. Dû au succès de la Wii, comparé au faible parc de la Gamecube, c’est le remake qui s’est le plus vendu, à près 1,8 million d’exemplaires contre 1,16 million pour la version originale, portant le total à environ 2,95 millions. C’est donc l’un des épisodes les plus vendus de la série, juste derrière l’épisode Switch : Mario Tennis Aces qu’on abordera dans la seconde partie de ce dossier.