[Compte-rendu] Donkey Kong Bananza Direct : un 2e joueur attendu, des bananes dorées et des transformations en pagaille

Donkey Kong Bananza Direct - 18/06/2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un duo inattendu pour explorer les profondeurs

Galerie images







Transformations, défis et Void Company

Multijoueur, amiibo et fonctionnalités annexes

Le Donkey Kong Bananza Direct diffusé ce 18 juin n’a pas traîné pour mettre l’ambiance : la diffusion s’est ouverte sur un thème musical digne d’un film Disney, avec une chanson interprétée par une mystérieuse voix féminine – probablement celle de Pauline se dit-on alors, même si son interprète n'est pas dévoilée tout de suite. Car oui, c’est bien Pauline qui accompagne DK dans cette nouvelle aventure, le découvrons-nous rapidement, et ce duo improbable forme le cœur de cette expédition vers les entrailles de l’île Lingot.Voici le lecteur du Nintendo Direct, que nous mettrons à jour dès le Live vraiment achevé côté YouTube :Le point de départ est rocambolesque : une pierre chute sur Donkey Kong et révèle… Pauline, jeune chanteuse venue de la surface. Elle rêve de retrouver la lumière du jour, tandis que DK veut récupérer ses précieuses bananes dorées. Gourmand un jour... Gourmand toujours ! Et justement, la légende raconte que quiconque atteint le coeur de la planète peut voir son voeu le plus cher se réaliser.Ensemble, ils plongent dans un monde souterrain composé de strates aux ambiances variées, habitées par des peuples différents. On y retrouvera notamment Cranky Kong, Rambi, et de mystérieux doyens détenteurs de pouvoirs… bananesques.Le gameplay repose sur une panoplie de mouvements façon "brute épaisse" : DK peut tout fracasser, détruire et pulvériser sur son passage. Il saute, grimpe, frappe, roule, et même surfe sur des blocs tournoyants. Certaines mécaniques sont inédites, comme la claque pour ramasser les objets alentour ou le coup de poing en plongée pour atteindre les strates profondes. Pauline aide DK à suivre son chemin à l’aide de notes de musique.Parmi les surprises du Direct, les transformations Bananza : en collectant de l’or pour recharger leur Bananergie, notre super héros peut se métamorphoser en version zèbre ou autruche (oui, vraiment), avec des capacités spéciales comme lâcher des œufs explosifs ou voler, temporairement. Cette séquence nous rappelle un peu Banjo-Kazooie, ou Banjo aurait mangé Kazooie en quelque sorte !Le Direct nous introduit également les redoutables membres de la Void Company, dirigée par Void Kong, responsables du saccage de l’île Lingot. Vaincre ces adversaires et leurs associés débloquera les niveaux inférieurs.Les bananes dorées, gorgées de cristaux de banandium, sont le véritable fil conducteur du jeu. On pourra aussi en obtenir via des défis, notamment les Parcours Défis, des stages à scrolling horizontal. Dans le Direct, la musique était tout droit inspirée de Donkey Kong Country. Et bien sûr, DK pourra améliorer ses compétences (comme un sonar ou la capacité de surfer sur l’eau), personnaliser son apparence avec des fossiles échangés contre des vêtements aux effets variés, et ouvrir des coffres contenant trésors et cartes.Le jeu sera jouable en coop, avec Donkey Kong en Joueur 1 et Pauline en Joueur 2. Celle-ci utilise sa voix comme arme, amplifiable via des substances spéciales puisées dans l'environnement immédiat.Le jeu est 100% compatible GameShare : un seul exemplaire du jeu suffira pour jouer à deux localement ou en ligne avec GameChat. On retrouvera également un mode Assist pour guider les joueurs, un mode photo pour immortaliser les pauses les plus improbables, et même un mode DK Artist pour sculpter et peindre à l’aide du Joy-Con en mode Souris.Enfin, les amiibo auront aussi leur rôle à jouer : le nouvel amiibo dévoilé aujourd'hui de DK et Pauline débloquera notamment une robe de diva. Les amiibo DK feront apparaître les lettres "Kong" dans les niveaux, tandis que tout amiibo compatible fera apparaître une sphère géante avec une surprise dans votre environnement.Le Direct s’est conclu sur un dernier refrain chanté, Pauline et DK affirmant que leur rêve commun est à portée de banane. Donkey Kong Bananza sortira le 17 juillet 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, accompagné d’une nouvelle série d’amiibo. Ce Nintendo fait clairement envie et nous présente vraiment un jeu de plateforme 3D pur : on imagine le plaisir qu'ont éprouvé les membres de la Team Odyssey dans le développement de ce jeu frapadingue, avec des mimiques trop sympa pour Donkey Kong et Pauline !Vous avez vu ce Direct ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord . On a hâte de mesurer votre enthousiasme pour un jeu maintenant disponible en précommande (étonnamment, aucun collector ou aucune édition spéciale Nintendo Store n'a été évoquée).Source : Nintendo Direct