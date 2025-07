De nouveaux détails sur Légendes Pokémon Z-A dévoilés lors du Pokémon Presents

Légendes Pokémon : Z-A - Bande-annonce de l'histoire Retrouvez la vidéo sur YouTube

Légendes Pokémon Z-A s’est dévoilé un peu plus au cours d’un Pokémon Presents diffusé ce jour à 15H00. Au cours de la présentation, nous avons pu découvrir de nouvelles séquences de gameplay capturées sur Nintendo Switch 2 où l’on aperçoit notamment les Méga-Évolutions dont une toute nouvelle, celle de Dracolosse qui reprend notamment des éléments de design de MiniDraco et de Draco.Au cours de la courte vidéo, nous avons pu découvrir également des premiers éléments de l’histoire lorsque vous arrivez à Illumis. En effet, dès votre arrivée, vous rejoindrez la Team MZ qui a pour objectif de protéger la ville d’Illumis. La Team MZ est composée de plusieurs personnages qui seront vos compagnons d’aventures.Illumis a deux facettes, l’une de jour et l’autre de nuit. Le jour, vous pourrez explorer la ville et capturer de nombreux Pokémon. La nuit, la ville se métamorphosera en champ de bataille où le Royal Z-A a lieu. Plus votre niveau montera dans le Royal Z-A, plus vous pourrez affronter des ennemis puissants comme Corvault qui est le boss du Clan Dérouillard qui est très menaçant envers votre Team !Dans Illumis, vous croiserez de nombreux autres personnages à qui il faudra rendre service comme une détective ou un professeur pour l’aider dans ses recherches.Un mystérieux phénomène a lieu à Illumis : la Méga-Évolution Férox qui amène certains Pokémon à méga-évoluer dangereusement sans dresseur.Légendes Pokémon Z-A sortira sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 16 octobre et pour l’occasion un bundle Nintendo Switch 2 sera proposé.