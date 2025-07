Pokémon Champions n’arrivera sur Nintendo Switch et smartphone qu’en 2026

Pokémon Champions | Aperçu | Sortie en 2026 Retrouvez la vidéo sur YouTube

À nouveau lors du Pokémon Presents, Pokémon Champions a eu droit à son segment de présentation au cours duquel nous avons pu apercevoir du gameplay du jeu qui arrivera courant de l’année 2026 sur Nintendo Switch et smartphone.Au cours de la diffusion, nous avons pu assister à des bribes de combats Pokémon qui rappellent ceux qui avaient lieu contre les Champions d’arènes de Galar dans de grands stades. Vous pourrez effectuer des combats en solo ou en duo avec des Pokémon issus de Pokémon Home ou en recrutant de nouveaux compagnons via un système de points propre à Pokémon Champions. Ces combats pourront avoir lieu contre des dresseurs du monde entier mais vous pourrez aussi effectuer des combats privés avec des amis.Le système de points évoqué pour recruter des Pokémon sera également utile pour les entraîner comme vous le souhaitez, leur permettant d’apprendre un bon nombre d’attaques.C’est tout ce que nous avons appris lors de la présentation, à l’heure actuelle nous n’avons aucune idée du système économique du jeu mais espérons que The Pokémon Company ne s’oriente pas vers l’achat de points pour recruter des Pokémon ou les entraîner à un prix déraisonnable.Rendez-vous lors d’un prochain Pokémon Presents ou en 2026 pour en savoir plus.