Un Pokémon Presents confirmé pour le 22 juillet à 15h

Pokémon Legends: Z-A en vedette

D'autres projets Pokémon dans le viseur

Un format désormais bien rodé

La nouvelle est tombée sur le site officiel Pokémon dans la matinée : le prochain Pokémon Presents sera diffusé le lundi 22 juillet à 15h, heure française. L’événement, déjà évoqué en mai dernier lors de l’annonce de la date de sortie de Pokémon Legends: Z-A, a été officiellement confirmé par The Pokémon Company.Les fans pourront suivre cette présentation en direct sur YouTube et les réseaux sociaux, et un replay complet sera également mis en ligne dans la foulée pour ceux qui ne pourront pas être devant leur écran à l’heure dite. Un format habituel donc qui devrait scotcher à leur écran toute la communauté de fans de Pokémon.Ce rendez-vous est particulièrement attendu pour en apprendre davantage sur Pokémon Legends: Z-A, un titre majeur dont la sortie est prévue pour le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch. La présentation du 22 juillet pourrait être l’occasion d’en découvrir plus sur son gameplay ou les mécaniques de capture des bestioles colorées.Mais Pokémon Presents, c’est aussi l’opportunité pour The Pokémon Company de faire le point sur ses nombreux projets annexes. On peut s’attendre à des annonces du côté des jeux mobiles, comme Pokémon GO, Pokémon Masters EX ou Pokémon Café ReMix, qui bénéficient souvent de mises à jour spéciales à cette période de l’année. Des nouvelles du JCC Pokémon (le Jeu de Cartes à Collectionner) et peut-être même un aperçu de projets télévisés ou cinématographiques ne sont pas à exclure non plus. Bref, la totale !D’une durée en général comprise entre 15 et 25 minutes, les présentations Pokémon ne manquent jamais de surprendre, même avec des annonces plus modestes. Ce format condensé qui rappelle le format des Nintendo Directs a déjà fait ses preuves, il devrait une fois de plus faire vibrer les fans. L’attente est d’autant plus palpable que la sortie de Pokémon Legends: Z-A n'est finalement plus que dans 3 petits mois !Rendez-vous donc le 22 juillet à 15h pour découvrir tout ce que The Pokémon Company nous réserve ! Et si vous avez des pronostics ou des attentes, pourquoi ne pas les partager dès maintenant ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Pour voir ce Pokemon Presents, rendez-vous sur la chaîne YouTube officielle de The Pokemon Company , le lecteur du flux Direct occidental n'est pas encore disponible maisla version japonaise sera disponible ici Source : site officiel Pokemon via Perfectly Nintendo