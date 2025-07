Décès de Satoru Iwata : dix ans déjà, une (triste) occasion de lui rendre à nouveau hommage

Les mots de Reggie et Sakurai

Au lendemain du décès d’Iwata, Nintendo a confié les rênes à Tatsumi Kimishima, vétéran de l’entreprise et ancien patron de Nintendo of America. Discret mais pragmatique, il a supervisé la réorganisation interne qui a fusionné les équipes EAD et SPD en EPD, validé l’ouverture vers le mobile et surtout orchestré le lancement de la Switch en 2017, avant de céder son siège le 28 juin 2018.





Son successeur, Shuntaro Furukawa, incarne une nouvelle génération de dirigeants : arrivé chez Nintendo en 1994 et aguerri à la finance comme au marketing, il poursuit la stratégie « hybride » tout en accentuant l’expansion mondiale des licences. Sous sa présidence, la firme a dépassé les 150 millions de consoles Switch écoulées et lancé, en 2025, la Switch 2. Cette nouvelle console doit consolider l’écosystème initié par Satoru Iwata, dont on prend pleine conscience de l'héritage, donc, encore 10 ans après.





Cette succession en douceur illustre la volonté de Nintendo de préserver l’esprit insufflé par son ancien président : priorité à l’innovation ludique et au bonheur des joueurs (le fameux "sourire sur tous les visages"), tout en adaptant son modèle à un marché mondialisé et de plus en plus concurrenciel.

Ce 11 juillet 2025, l’industrie du jeu vidéo en général et ses proches collaborateurs en particulier commémorent la disparition de Satoru Iwata, président de Nintendo de 2002 à 2015. Dix ans après, quelques hommages nous rappellent l’importance d’un dirigeant qui n’a jamais cessé d’être développeur dans l’âme.Reggie Fils-Aimé, ancien président de Nintendo of America, a résumé l’esprit d’Iwata dans un message simple : « Je pense encore à lui presque chaque jour. Ensemble, nous avons mis tant de sourires sur les visages ».De son côté, Masahiro Sakurai s’est souvenu de leur collaboration chez HAL Laboratory : « C'est également l'anniversaire de la mort d'Iwata en 2015. Dix ans ont passé depuis lors… J'ai environ 10 ans de plus qu'Iwata-san en termes d'âge et de date d'arrivée dans l'entreprise, donc nous allons bientôt rattraper notre différence d'âge. ».Ses décisions résonnent encore : sans sa vision hybride, pas de famille Switch, ni de succès mondial prolongé avec la Switch 2. Et les amiibo, dont de nouvelles figurines sortent encore en 2025, sont bien une idée creusée par Iwata bien en amont de leur sortie en 2014.Ses principes de management et son respect des collaborateurs, comme la réduction volontaire de son salaire pendant la crise Wii U plutôt que des licenciements, restent une référence citée en interne et dans les débats sur les bonnes pratiques du secteur.Chez Puissance Nintendo, la nouvelle de son décès avait laissé notre rédaction sans voix, bien que nous le sachions malade depuis de nombreux mois. Vous pouvez relire cet instant figé dans notre mémoire de fans qui ravive la stupeur et l’émotion vécues ce jour-là.Qu’il s’agisse d’une conférence E3 pleine d’humour, d’un « Please Understand » devenu culte ou du premier StreetPass échangé sur 3DS, les instants marqués par Iwata continuent d’inspirer les joueurs et les créateurs. Sa devise – « sur ma carte de visite je suis président, dans mon esprit développeur, dans mon cœur je suis un joueur » – rappelle qu’innovation et empathie peuvent aller de pair.Quel souvenir gardez-vous de Satoru Iwata, 10 ans après sa disparition ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : Nintendo Everything