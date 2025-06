Reportage au Pokémon GO Fest 2025 à Paris

Pokémon GO : 9 ans et toutes ses dents !

Parc de Sceaux nous voilà !

Expérience in-game : Volcanion et Pokémon à gogo !

Un évènement mondial pour clôturer l’évènement

Été 2016, le petit monde des jeux mobiles est bouleversé par l’arrivée d’une application mobile réalisée par une jeune start-up américaine, Niantic, en partenariat avec The Pokémon Company et Nintendo : Pokémon GO révolutionnait le secteur avec un jeu mélangeant monde réel et monde virtuel mais surtout avec un succès monstrueux, qui n’a pas encore été véritablement reproduit jusque là.Dès l’année suivante, le premier Festival Pokémon GO est organisé aux Etats-Unis et réuni plusieurs dizaines de milliers de joueurs. Puis vient la pandémie et ces évènements sont mis en pause. Jusqu’en 2022 avec un premier Pokémon GO Fest organisé en Europe et plus précisément à Berlin. Le succès est au rendez-vous, comme lors des éditions suivantes à Londres et Madrid.Arrive 2025 et après avoir accueilli le monde entier pour les Jeux Olympiques en 2024, le choix de la région parisienne semblait tout évident pour les organisateurs qui n’avaient qu’à trouver le lieu idéal où poser leurs valises. Les jardins parisiens étant assez petits, c’est vers le Parc de Sceaux que les yeux se sont tournés et c’est ainsi qu’a eu lieu le Pokémon GO Fest 2025 le week-end du 13 au 15 juin 2025.Niantic ne pouvait pas le prévoir à l’avance mais le week-end du 13 au 15 juin a marqué le début d’une vague de chaleur importante sur l’Île-de-France et pour un évènement comme le Pokémon GO Fest, le beau temps c’est toujours un facteur de réussite mais attention cependant à ce que les fortes chaleurs ne viennent pas gâcher l’ensemble !Les organisateurs ont déjà évité un premier piège en choisissant un grand parc situé en dehors de la ville de Paris avec le Parc de Sceaux. Situé dans les Hauts-de-Seines, le Parc dispose d’une large surface disponible pour accueillir des milliers de joueurs avec 181 hectares en tout dont une grande partie à l’ombre sous les grands arbres du Parc. Idéal pour profiter du jeu sans être trop assommé par la chaleur comme cela est plus souvent le cas dans Paris intra-muros.Comme pour le Pokémon GO Fest de Londres et Madrid, et à contrario de celui de Berlin, le Parc de Sceaux n’est pas entièrement privatisé et si son accès est contrôlé pour des raisons de sécurité, chacun est libre de venir dans le parc pour passer un bon moment avec ses amis joueurs, même sans billet.Dès l’arrivée au parc, les décorations à l’honneur de la licence Pokémon nous confirment que nous n’avons pas fait fausse route !Le parc est décoré avec un énorme Pikachu mais aussi quelques structures qui viennent représenter l’expérience in-game ou proposer des activités annexes aux joueurs : zone d’échange, zone de combats avec aussi une zone pour rencontrer les quelques influenceurs qui ont fait le déplacement, sans oublier la zone favorite des enfants avec l’espace qui permet de se prendre en photo avec Pikachu et Evoli, tandis que les adultes préféreront profiter de la boutique, autre indispensable du GO Fest, qui propose des produits Pokémon exclusifs en Europe continentale jusque là, faute d’avoir un Pokémon Center en ligne disponible.L’ensemble est sympathique mais manque d’originalité et de grandeur, par rapport aux précédentes éditions. Alors que le Parc est gigantesque, les décorations se concentrent sur deux trois espaces, situés en plus en plein soleil, ils sont donc désertés de la plupart des joueurs qui préfèrent rester à l’ombre. Nous les comprenons !Pour profiter de l’évènement Pokémon GO, il fallait acquérir un billet vendu au prix de 22 euros pour les premiers acheteurs, puis 27 euros. Ce billet donne accès à tous les Pokéstops disponibles dans le Parc pour l’occasion mais aussi à une étude spéciale et à plusieurs autres bonus, comme des Passes de Raid.L’expérience dans le jeu est similaire à celle des années précédentes : cette fois-ci c’est le Pokémon Volcanion qui est le Pokémon exclusif capturable à la fin de l’étude spéciale. Pour y parvenir il faudrait parcourir tous les habitats in-game du parc de Sceaux : le Temple ancien, le lieu du Carnaval, les Champs nobles et les Trésors submergés.Chaque zone dispose de ses propres Pokémon, et une très large majorité est disponible dans sa forme chromatique. Une situation idéale qui justifie la présence de milliers de joueurs dans ce parc, à la recherche des formes brillantes pour compléter encore un peu plus leur Pokédex.Comme si nous en avions pas encore eu assez, un nouveau costume de Pikachu a évidemment fait son apparition avec un Pikachu habillé comme un gentleman français, avec un monocle et un haut de forme, coloré selon la zone de jeu. Sa version chromatique est évidemment très recherchée par les joueurs présents !Du côté des Raids, c’est Zacian et Zamazenta qui sont de la partie… et c’est tout. Le contenu des Raids dans Pokémon GO est décevant depuis plus d’un an et il le reste au cours de ce GO Fest avec des Pokémon légendaires déjà vus et revus alors que certains Pokémon légendaires ou fabuleux ne sont toujours pas disponibles dans le jeu… Niantic joue un peu avec nos nerfs sur ça !Une fois la demi-journée dans le Parc terminée, il a été possible de profiter de l’expérience “en ville” dans une grande partie de la région. La plupart des joueurs décident de retourner sur la capitale profiter des multiples espaces de jeu habituels : le Parc du Luxembourg, le Jardin des Tuileries, la fête a pu continuer et les joueurs ont pu enrichir encore un peu plus leur collection.Ce samedi 28 et dimanche 29 juin le GO Fest passe à la vitesse supérieure avec un évènement mondial permettant aux joueurs du monde entier de profiter de quelques uns des bonus de l’évènement parisien.Au programme : beaucoup de choses mais notamment des raids Zacian et Zamazenta et des missions pour obtenir Volcanion, via un ticket à acheter au sein de la boutique du jeu. Prix du billet : 16,49 € !