Dans les coulisses de Mario Tennis (2e partie)

Mario Tennis : Power Tour (GBA) : Du fun en retard !

Pour le développement d’un épisode Game Boy Advance de Mario Tennis, Camelot avait un choix simple à faire : s’inscrire dans la continuité de l’épisode Game Boy Color acclamé en matière de gameplay introduisant des mécaniques RPG, ou tout revoir de fond en comble ? L’équipe a fort heureusement opté pour l’option de la suite spirituelle.

Dans le mode histoire de ce jeu, le joueur incarne un élève dans une école de tennis différente de la précédente. Son objectif ? Devenir le meilleur ! Mario, Luigi, Peach, Bowser, Donkey Kong et Waluigi sont absents pendant la quasi-totalité du jeu pour ne servir que de boss vers la fin du jeu.





Parmi les autres modes proposés, il y a le mode Exhibition qui permet de faire des matches sur 5 terrains au choix, en simple ou en double. Il y a aussi des mini-jeux mais ceux-ci ne sont que les entraînements disponibles dans le mode histoire bien que certains mini-jeux sont un peu plus développés ou réagencés. Il est à noter qu’un mode multijoueurs et disponible en utilisant le cable-link.

Entre nous, ce design ne vous rappelle pas une autre série de jeux du même développeur ?

À sa sortie, cet épisode a été globalement très apprécié, surtout pour l’aspect RPG et son scénario. Il est à noter que le jeu se vendra à plus d’un million d’exemplaires, ce qui peut-être perçut comme une petite prouesse. Ce qui rend la chose encore plus étonnante, c’est que cet épisode est sorti entre le 13 septembre 2005 au Japon, et le 5 décembre de la même année aux USA. Pour une rare fois, nous avons eu le jeu avant les Américains, c’est à dire le 18 novembre.



Sauf qu'on oublierait un détail : la Nintendo DS est déjà sortie ! Et oui, depuis près d’un an selon les territoires, entre le 21 novembre 2004 et le 11 mars 2005. Alors on peut argumenter sur le fait qu’elle dispose d’un port GBA, mais avoir cette nouvelle console pour ne jouer que sur un seul écran n’était pas un argument de vente ! Sortir un RPG sur une console qui était clairement en perte de vitesse et de soutien, c’était osé.

Mario Tennis Open (3DS) : Faute !

Il est maintenant temps d'aborder le nouvel épisode de la série, après la GBA, ce n'est ni la DS ou la Wii que nous allons évoquer, mais directement sauter sur la 3DS.

Comme évoqué, la Wii a déjà eu droit à un épisode remake de Mario Power Tennis, l'épisode Gamecube avec l'ajout des contrôles à la Wiimote. Et comme l’épisode GBA est sorti très tardivement, on se retrouve à sauter une génération de console. À vrai dire, c'est aussi parce que Camelot a été occupé à développer le 3e épisode de Golden Sun, sorti fin 2010, que le temps est passé si vite.





Le nouvel opus de la saga Mario Tennis s'intitule "Open" et il est annoncé pour la première fois au public lors du Tokyo Game Show de 2011 parmi tant de nouveautés à venir. Nintendo est en effet en train de tenter de mettre les bouchées doubles suite au démarrage délicat de la 3DS. Il faut sortir des jeux et vite !

Galerie images





C'est donc potentiellement dans ce contexte que Mario Tennis Open a été développé dans un temps relativement court, moins d'un an et demi, sans reprendre l'aspect RPG des épisodes portables précédents qui avait pourtant été acclamé. Ainsi, une belle brochette de personnages tirés de l'univers Super Mario rejoint le casting. Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Daisy, Baby Mario, Boo, Bowser Jr, Diddy Kong, Donkey Kong, Bowser, Waluigi et Wario sont disponibles. Et pour la première (et seule) fois même votre Mii peut venir tâter la raquette. En plus, des personnages additionnels peuvent être ajoutés en scannant un QR code grâce à la camera de la console. Que demander de plus ? Ah si, quelques nouveaux venus tels que Bébé Peach, Luma ou encore Bowser Skelet.





À défaut de proposer un gameplay différent avec par exemple les coups spéciaux, le jeu propose différents modes comme les traditionnels tournois composés d'un total de 8 coupes. Chaque match remporté permet de gagner des pièces à utiliser dans une boutique. Raquettes, poignets, tenues et chaussures à équiper rendront petit à petit votre Mii plus fort !





Cette nouveauté de gameplay prend tout son intérêt au travers deux fonctionnalités. La première est le multijoueur en ligne, qui vous permet de réaliser des matches très courts contre d'autres joueurs. L'autre fonction faisant usage de ces caractéristiques est streetpass. Pour rappel, cette fonction échange des données entre deux Nintendo 3DS lors que celles-ci sont en veille. Dans le cadre de ce jeu, cela permet de collecter les statistiques de joueurs rencontrés et d'affronter une version jouée par l'ordi ultérieurement. Pour clore l'aspect multijoueurs, Mario Tennis Open permet bien évidemment de jouer avec des amis en local, même avec une seule carte de jeu ! Dernier point à noter, les désormais traditionnels mini-jeux sont de la partie, dont un étonnant "Super Mario Tennis" qui est un match de tennis en scrolling sur fond de niveaux de Super Mario Bros.

Galerie images





Avec la 3DS, cet épisode va être le premier à bénéficier d'une sortie mondiale le 24 mai 2012. Il sera dans l'ensemble plutôt bien accueilli par la presse. Si dans l'ensemble, le jeu est considéré comme amusant et agréable à jouer, c'est le manque d'ambition et de contenu qui devient l'ombre au tableau. Il se vendra tout de même à plus de 1,1 million d'exemplaires.

Mario Tennis : Ultra Smash (Wii U) : Double Faute !

Nous voici rendus à l'avant-dernier épisode de la saga, et si le précédent avait, malgré quelques critiques sur la densité de son contenu, reçu une bonne presse, Ultra Smash en sera loin. Détaillons cela !

Le lancement du développement de cet épisode est comparable au précédent : la console visée manque cruellement de jeux et se vend mal, il faut rectifier le tir ! Et là encore, il semble que le temps accordé pour réaliser ce projet fut trop limité.





D'ailleurs, la nouveauté de gameplay ajoutée par cet épisode est loin de faire l'unanimité : le mega champi, objet permettant d'être plus grand et de frapper plus fort déséquilibre totalement le jeu. Rendant les matches presque insipides car ce super pouvoir est identique à tous, ce qui tranche avec le Power propre à l’épisode Gamecube.

Et si on se met à évoquer les modes de jeu, cela devient la catastrophe. L’exemple le plus simple est l’absence de mode Tournois, alors que celui-ci était présent depuis l’épisode Virtual Boy. Les mini-jeux ont aussi disparu. Cependant, une nouveauté appelée « Ascension des champions » fait son arrivée et apporte un peu de fraîcheur, mais juste un peu, car il suit un parcours scripté et sans aucune variation, même en changeant de personnage. Ce mode devient donc très répétitif. Le seul contenu en nombre est les courts de tennis, puisqu’un total de neuf est présent, dont six à débloquer.

Pour le mode multijoueurs, les choses ont aussi régressé. Si on peut apprécier l’arrivée d’Harmonie ou encore Toadette, on ne peut compter que 16 personnages jouables, soit le plus petit casting de la série sur console de salon, au même rang que l’épisode N64 alors que celui-ci était le premier en 3D.



La vraie nouveauté technique, c’est l’implémentation des Amiibo, faite à mi-parcours du développement, qui peuvent devenir un véritable partenaire lors des matchs en double et gagner de l’expérience. Petite anecdote, on ne sait pas si c’est à cause de l’épisode Wii ou par manque de temps, mais cet épisode Wii U ne sera pas jouable avec les contrôles par mouvement.

Galerie images



Vous l’aurez compris, si l’épisode 3DS avait déçu une partie des fans et commencé à creuser la tombe de la saga, l’épisode Wii U y met un pied. Les critiques seront sévères mais justes, mettant généralement la moyenne de 10/20 à cet épisode, ce qui est la pire moyenne critique de la série. Vous vous en doutez, le contenu est considéré comme famélique, malgré que le jeu est décrit comme propre dans sa réalisation, mais fade artistiquement, que ce soit dans les menus ou les musiques. Ainsi, moins de 700 000 exemplaires seront vendus après sa sortie le 20 novembre 2015.

Mario Tennis Aces (Switch) : Quand Camelot sort un Aces de sa manche !

Après deux épisodes réalisés dans la précipitation, il était hors de question de répéter l’opération une troisième fois. Cette fois-ci, le développement est suffisamment tôt afin de concevoir un épisode ambitieux.

Tout d’abord, le gameplay implémente une jauge qui se remplit au fur et à mesure des échanges avec l’adversaire. Il est ainsi possible d’utiliser tout ou partie de cette jauge pour des coups spéciaux. Ainsi, il y a la frappe légèrement plus forte que d’habitude, et la super frappe, qui permet de donner un coup plus violent. Une troisième option est le sprint, qui, à la manière de Flash, permet de vous déplacer plus rapidement afin de récupérer un coup porté par l’adversaire.





J’oubliais un petit détail qui a son importance: lorsqu’un joueur frappe un Super Coup, et que l’opposant parvient à le rattraper, la raquette de ce dernier va se détériorer et peut finir par casser. Vous disposez donc d’un nombre limité de raquettes par match et mener au forfait si vous les cassez toutes.

Pour le mode solo, un mode histoire est de retour ! Celui-ci ne reprend pas complètement l’aspect RPG des épisodes portables, mais varie entre des matchs contre des ennemis ou des niveaux comparables à des mini-jeux. S’il est apprécié, il est jugé trop court et moins profond que les épisodes GBC/GBA. Mais le mode solo n’est pas le seul disponible ! Eh oui, le mode Tournoi est de retour !





Le mode de Jeu libre permet de réaliser des parties classiques, et d’affiner les règles en autorisant ou pas l’utilisation des coups spéciaux, et ce, en local, ou en ligne ! Enfin, si l’épisode Wii U faisait l’impasse sur les contrôles par mouvement, le mode de jeu « Dynamique » vous invite à jouer à du « Air tennis » et promet des parties endiablées en multijoueurs. Lors de ce mode, il est même possible de challenger la décision de l’arbitre sur les fautes !

Si en matière de contenu, le jeu peut paraître acceptable, le nombre de personnages jouable peut surprendre : 16 ! Oui, comme sur Wii U et Nintendo 64. Mais cette fois-ci, des mises à jour de contenu gratuites ont progressivement ajouté de nouveaux personnages portant le total à… 30 ! Parmi les nouveaux venus, on peut évoquer Spike ou Chomp, mais aussi l’ajout de Pauline, Kamek ou encore Skelrex via les mises à jour de contenu. Celles-ci ont permis de revoir des personnages qui n’étaient plus apparus depuis longtemps tels que Flora Piranha, Maskass et Birdo !





Avec la Nintendo Switch, le lancement du jeu a connu un petit coup promotionnel puisqu’une démo permettait de participer à un tournoi de pré-lancement du jeu, entre le 1er et 4 juin 2018. Cela permettait ainsi aux joueurs de tester le jeu ainsi que le mode en ligne avant sa sortie, fixée le 22 du même mois.