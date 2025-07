Adaptation The Legend of Zelda au cinéma : les acteurs incarnant Link et Zelda dévoilés

Ici Miyamoto. Dans le film live-action « The Legend of Zelda », Bo Bragason incarnera Zelda et Benjamin Evan Ainsworth celui de Link. J'ai hâte de les voir tous les deux. La sortie en salles de « The Legend of Zelda » est prévue pour le 7 mai 2027. Veuillez patienter encore un peu.

Un duo prometteur pour une aventure légendaire

Une adaptation plus qu'attendue par les fans

Nintendo Today a attiré notre attention en relayant le contenu d'un message égfalement posté sur les réseaux sociaux par Nintendo : Shigeu Miyamoto a officiellement annoncé le casting principal du très attendu film The Legend of Zelda qui sortira dans les salles obscures le 7 mai 2027. Bo Bragason incarnera la princesse Zelda, tandis que le jeune acteur Benjamin Evan Ainsworth prêtera ses traits à Link.Dans son tweet, Shigeru Miyamoto explique :Cela concrétise un peu plus un projet extrêmement ambitieux porté par Nintendo, qui adapte pour la première fois au grand écran l’une de ses franchises les plus fortes. La date de sortie, si lointaine mais si proche à la fois le 7 mai 2027, confirme un long processus de production et de promotion, et donc un grand sérieux accordé à cette adaptation par les équipes de production supervisées par Shigeru Miyamoto.Bo Bragason, 21 ans, incarnera une Zelda à la fois noble et déterminée. Cette actrice britannique née à Chichester dans le West Sussex au Royaume-Uni a notamment joué dans Renegade Nell (sorti en 2024), The Radleys (également en 2024) et Censor (en 2021).À ses côtés, Benjamin Evan Ainsworth, âgé de 16 ans seulement, n'a pas une longue carrière derrière lui, on le connait pour son rôle dans la série à succès The Haunting of Bly Manor sur Netflix. Il incarnera un Link plein de bravoure, prêt à défendre Hyrule contre les forces du mal. Il est lui aussi d'origine britannique, certains parmi vous le reconnaitront comme étant la voix de la version originale de Pinocchio, dans le live-action de Disney.Dans le message diffusé sur les réseaux sociaux, les deux acteurs semblent porter des costumes tels qu'on pourrait les retrouver dans un jeu Zelda : Bo Bragason porte une tenue dont le bleu n'est pas sans rappeler Breath of the Wild, tandis que Benjamin Evan Ainsworth porte une tunique verte, mais cela ne devrait surprendre aucun fan de la franchise !Le choix de ces deux jeunes acteurs est intéressant, ils n'ont pas cherché à trouver des profils ressemblant physiquement à l'image que l'on se fait de Link ou de Zelda, mais à s’appuyer sur des talents capables de transmettre l’émotion et le caractère héroïque des personnages.Les fans de Nintendo, connus pour leur attachement viscéral à la saga, réagiront sûrement au casting dévoilé. Si certains se demandent comment Zelda et Link seront transposés en chair et en os, l’annonce offre un premier aperçu qui de notre point de vue est plutôt rassurant : l’équipe semble privilégier la fidélité à l’esprit des personnages et l’atmosphère d’Hyrule, et on espère que le résultat sera à la hauteur des attentes de la production, sans doute aussi élevées que les nôtres !Plus qu’une relecture, ce film The Legend of Zelda s’annonce comme une véritable immersion dans un univers incroyablement riche. À mesure que la production avance, teasers et premières images seront scrutés avec attention par la communauté, et vous pourrez bien sûr compter sur nous pour relayer tout cela sur PN !Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord