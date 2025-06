[Rappel] Nintendo Direct spécial Donkey Kong Bananza ce mercredi à 15h

Donkey Kong Bananza Direct - 18/06/2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un Nintendo Direct 100% Donkey Kong

Le lecteur du Donkey Kong Bananza Direct est disponible ci-dessous :Nintendo avait confirmé plus tôt dans la semaine, via son application Nintendo Today, la diffusion d’un nouveau Nintendo Direct ce mercredi 18 juin à 15h, intégralement dédié à Donkey Kong Bananza.Le jeu est attendu pour le 17 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Depuis sa présentation officielle, les infos ont été rares, mais ce nouveau Direct devrait enfin lever le voile sur de nombreux aspects du jeu. On s’attend notamment à découvrir les différentes zones de jeu que Kong pourra parcourir, les mécaniques de gameplay et peut-être même quelques surprises sur les personnages que nous pourrons retrouver.Rendez-vous donc ce mercredi 18 juin à 15h pour découvrir Donkey Kong Bananza en long, en large et en bananes ! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord , et on ne manquera pas de partager en actualités et sur les réseaux sociaux les temps forts de cette nouvelle présentation.