The House of the Dead 2: Remake s'annonce sur Switch dès le 7 août

The House of the Dead 2: Remake - Switch and PC Release Date Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un classique du rail-shooter modernisé

Coopération, embranchements et défis en tous genres

Cette news s'adresse aux aux amateurs de zombies, de pistolets virtuels et de nostalgie arcade : The House of the Dead 2: Remake débarquera sur Nintendo Switch le 7 août 2025. C’est Forever Entertainment qui l’annonce via un communiqué, confirmant le retour d’un grand classique du rail-shooter en version remasterisée.Voici la bande annonce de révélation de cette sortie sur Switch de ce remake :Sorti à l’origine en arcade puis sur Dreamcast, The House of the Dead 2 est l’un des épisodes les plus populaires de la série. Ce remake permet de revivre les événements de février 2000, quand une petite ville fut submergée par des créatures hostiles.Les agents James Taylor et Gary Stewart sont envoyés sur place par l’agence AMS pour élucider l’affaire, qui rappelle fortement les événements du manoir Curien survenus deux ans plus tôt. Leur mission ? Survivre, tirer, et découvrir l’origine de l’invasion.Cette nouvelle version propose des graphismes modernisés tout en conservant un gameplay fidèle à l’original. La bande-son remastérisée est présente, mais les puristes pourront aussi activer la musique classique pour une immersion rétro.Le jeu sera jouable en solo ou en coopération, avec la possibilité d’incarner James ou Gary. Plusieurs fins seront possibles en fonction de vos choix et de vos performances, et les niveaux proposeront des embranchements pour varier les parcours à chaque partie.Trois modes de jeu principaux seront proposés : la campagne classique, un mode Boss pour affronter les créatures les plus coriaces du jeu dans un contre-la-montre intense, et un mode Entraînement pour affiner sa visée avant le grand bain. Le tout dans un style arcade assumé, où le tir au jugé et les réflexes seront vos meilleurs alliés.Ce remake suit la sortie du premier House of the Dead: Remake, déjà proposé sur Switch. Il confirme l’intention de Forever Entertainment de remettre au goût du jour les classiques du genre sans en dénaturer l’esprit. Avec son ambiance de série B, ses dialogues kitsch, et ses zombies qui explosent à l’écran, The House of the Dead 2: Remake promet de rallumer la flamme de l’arcade dans nos salons.Le jeu sortira le 7 août sur Nintendo Switch. Tenté par un retour à l’époque des bornes d’arcade et des morts-vivants à dégommer ? Dites-nous si vous comptez tenter l’aventure en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : GoNintendo