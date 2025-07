[Nintendo Direct] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales : l’arrivée d’un nouvel action-rpg signé Square Enix

Le royaume d’Huther, dernier bastion contre les hommes-bêtes

Un action-RPG riche en combats et en énigmes

Une démo gratuite disponible dès à présent pour patienter

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Bande-annonce de révélation (Nintendo Switch 2)

Dans le monde de Philabieldia, le royaume d'Huther accueille la dernière résistance humaine face aux hommes-bêtes qui ne cessent de s'affronter. À sa tête, la princesse Heuria protège le château grâce à sa magie, maintenant un bouclier enchanté autour des remparts. Toutefois, la menace gronde et les ennemis se multiplient dans les terres alentour. C'est dans ce contexte que le chevalier Elliot est envoyé enquêter et explorer les terres sauvages, en compagnie de sa compagne Faie, la fée.The Adventures of Elliot se présente sous la forme d'un action-RPG dynamique dans lequel le joueur contrôle non seulement le jeune chevalier et épéiste Elliot, mais également sa compagne Faie. Concrètement, chacun des deux sticks permet de contrôler les deux personnages, offrant ainsi une exploration enrichie des environnements grâce aux pouvoirs spéciaux que possède Faie.Celle-ci peut par exemple accorder une super accélération à Elliot mais également lui permettre de la rejoindre en se téléportant, ce qu'on imagine fort utile dans l'avancée du jeu et la résolution des énigmes au sein des donjons. À noter d'ailleurs que le jeu proposera un mode coopératif à deux joueurs dans lequel le second incarnera Faie.Concocté par Tomoya Asano, producteur des Bravely Default et Octopath Traveler, ce jeu inédit s'inscrit dans les pas de ses aînés par son atmosphère et son chara-design. Avec cette HD-2D, les images dévoilées montrent que le titre promet de sublimer l'expérience du joueur. Avec ses environnements complexes et très détaillés graphiquement grâce à la puissance de la Switch 2, le titre, porté par une histoire profonde et attachante, est loin de nous avoir laissés indifférents.Il peut déjà se découvrir grâce à une démo gratuite permettant d'explorer le royaume, les environs et même de parcourir un premier donjon. Bilan et durée de cette démo ? Environ une heure de jeu, pour un ressenti de seulement dix minutes tellement l'expérience s'est avérée fluide et la proposition inventive. Allez dès maintenant sur l'eShop vous faire une idée et ainsi patienter jusqu'à l'année prochaine pour partir explorer les plaines de Philabieldia.