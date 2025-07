[Nintendo Direct] Chillin’ by the Fire allume la Nintendo Switch 2

Le feu qui brûle en chacun de nous

Chillin' by the Fire - Nintendo Direct: Partner Showcase 7.31.2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Seul ou à plusieurs, en discussion avec le GameShare et la caméra de la Switch 2, Chillin’ by the fire se présente comme un cosy game de simulation de feu de camp, disponible dès maintenant sur Switch 2.La plage ne sera pas le seul décor pour votre aventure. Plage, forêt, montagne enneigée, les différents biomes vous proposeront différents défis. Car au-delà du jeu chill de discussions entre amis, c’est aussi et surtout un jeu de gestion de feu de camp. Ainsi, il faudra gérer vos bûches, le niveau des flammes et de chaleur, la pluie ou la neige en fonction de l’environnement.Faites griller un petit chamallow pour profiter du décor et observez les feux d’artifices. Compatible avec le GameShare et la caméra de la Switch 2, vous pouvez ainsi voir vos petites têtes autour du feu de camp pour profiter de moments de conversations intenses et enflammés. En multi online jusqu’à quatre autour du feu, la caméra n’est pas obligatoire pour vous connecter aux autres.Entretenez votre feu, faites le monter au niveau 10 et profitez de ce moment de partage. Le jeu est disponible dès aujourd’hui, pour 14,99 € sur l’eShop de la Switch 2.