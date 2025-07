[Nintendo Direct] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se dévoile

Une date et un trailer !

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles | Bande-annonce narrative Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé début juin, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles avait dévoilé un premier trailer ainsi qu’une version collector en précommande sur les réseaux. Il est maintenant temps d’en voir plus avec un nouveau trailer, diffusé lors du Nintendo Direct Partner Showcase, annonçant sa sortie pour le 30 septembre.C’est le 30 septembre 2025 que vous pourrez embarquer pour Ivalice, sur Switch 2 mais aussi sur Switch. Ce classique des tactical-RPG promet une nouvelle fois une grande aventure, avec de très nombreux ajouts et améliorations.Au programme, deux versions : une classique comme à l’époque ; une version optimisée avec des améliorations. Le jeu se dote aussi d’un nouveau doublage intégralement en anglais, avec de nouveaux dialogues, d’une traduction en français elle aussi inédite, des nouvelles options de difficulté, la possibilité de passer les événements en revue. Le nouveau trailer nous permet d’en voir un peu plus, sans pour autant rentrer dans les détails.Si vous avez fait le jeu à sa sortie, vous pourrez retrouver la nostalgie de ces heures à explorer Ivalice et à se battre contre de nombreux ennemis. Les précommandes s’ouvrent aujourd’hui, que ce soit sur Switch ou Switch 2, ou même sur le site de Square si vous souhaitez acquérir la version collector !Rendez-vous le 30 septembre !