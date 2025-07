[Nintendo Direct] Octopath Traveler 0 : un retour aux sources à suivre de près

Crée ton héros et reconstruis Wishvale

Plus de 30 compagnons et des combats enrichis

Une formule peaufinée pour la Switch

OCTOPATH TRAVELER 0 - Bande-annonce de révélation

Attendu pour le 4 décembre 2025, Octopath Traveler 0 entend rafraîchir la formule JRPG qui a séduit les joueurs depuis le premier épisode. Ce nouveau chapitre introduit des mécaniques inédites tout en conservant l’esthétique HD-2D emblématique, qu'on imagine pour cet épisode toujours aussi efficace en mode portable comme sur grand écran.Grande nouveauté : il sera enfin possible de créer et personnaliser son personnage principal. Apparence, coiffure, yeux, voix, nom, compétences apprises… et même plats favoris ? On attend encore des précisions, mais une chose est sûre : Octopath Traveler 0 n’a jamais offert autant de liberté dans la personnalisation. Un virage notable quand on se souvient que les précédents épisodes s’appuyaient sur huit protagonistes fixes, dont les initiales formaient le mot OCTOPATH.L’histoire débute dans les ruines de Wishvale, un village dévasté qu’il faudra rebâtir en collectant des ressources et en construisant de nouveaux bâtiments. Ce nouveau système de gestion apporte une touche originale. Difficile encore de juger, mais sur le papier, l’idée a de quoi séduire les amateurs de jeux de gestion.L’autre grosse surprise vient du recrutement : plus de 30 personnages pourront rejoindre votre aventure, chacun avec ses propres compétences. De quoi composer une équipe vraiment sur-mesure. Le système de combat en tour par tour, toujours basé sur le duo “Break & Boost”, gagne en ampleur avec la possibilité d’aligner jusqu’à 8 membres en même temps. Une promesse de plus de stratégie et de dynamisme.On imagine qu'Octopath Traveler 0 bénéficie de tout le savoir-faire de la Team Aquire (même si cela reste a confirmer). Les graphismes HD-2D gagnent encore en finesse, et l’interface semble pensée pour offrir une lisibilité optimale sur écran portable comme en mode TV.Avec ce nouveau préquel prévu pour le 4 décembre 2025, la licence s’étoffe désormais de trois épisodes, et tout indique que l’aventure s’annonce aussi captivante sur Switch qu’éblouissante sur Switch 2.