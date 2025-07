[Nintendo Direct] Persona 3 Reload annoncé sur Nintendo Switch 2

L’aventure Persona commence

Persona 3 Reload - Announcement Trailer - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’Heure Sombre va commencer ! Quand sonne les douze coups de minuit, le Domaine s’ouvre et il est temps d’aller se battre. Persona 3 Reload débarque sur Switch 2 uniquement, dès le 23 octobre !La licence Persona a encore de beaux jours devant elle. Après un retour très remarqué avec la version Reload de Persona 3 et de son DLC Aigis ajoutant un chapitre final, c’est au tour de la console de Nintendo d’accueillir le jeu d’Atlus.Le jeu ne semble pas avoir de nouvel update par rapport aux versions sorties sur les autres consoles. On est cependant heureux de voir arriver le jeu sur la Switch 2. Cela permettra à de nombreuses autres joueuses et joueurs de le découvrir et de pouvoir se battre, la nuit, aux côtés des autres Persona !Le jeu sera disponible dès le 23 octobre uniquement sur Switch 2 ! Mais vous pouvez dès maintenant précommander le jeu.