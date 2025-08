[Nintendo Direct] Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s’offre une nouvelle bande-annonce

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau - Appel aux armes (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hier, Nintendo a diffusé une nouvelle présentation Nintendo Direct dédiée aux titres développés par les éditeurs tiers. Bien qu’étant apparenté à The Legend of Zelda, Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau reste un jeu développé par Koei Tecmo et édité par ces derniers au Japon tandis que c’est Nintendo qui se charge de sa publication dans le reste du monde. De ce fait, au cours de ce Nintendo Direct: Partner Showcase, une nouvelle bande-annonce d’Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau a été diffusée.Celle-ci nous présente de nouvelles séquences de gameplay où l’on peut apercevoir Zelda, le roi Rauru et bien d’autres qui combattent pour l’avenir du royaume d’Hyrule avant les événements qui ont amené à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. À la fin de la bande-annonce, nous pouvons apercevoir un mystérieux « Golem », mais Nintendo n’a pas donné davantage de détails sur ce dernier.Malheureusement, toujours aucune date de sortie n’a été précisée hormis toujours le vague hiver 2025. Nintendo a indiqué qu’il parlerait à nouveau du jeu prochainement.