Nintendo dévoile ses résultats trimestriels pour le 1e trimestre fiscal 2025-2026

Après son lancement le 5 juin 2025, on attendait beaucoup de précision avec la publication des résultats trimestriels de Nintendo pour la période courant du 1e avril au 30 juin 2025. Et le moins que l'on puisse dire est qu'on n'est pas déçu. On respire un bon coup, et on plonge dans ces chiffres. On tâchera de revenir sur d'autres données-clés dans de prochaines actualités.

Xavier Publié le 08/01/2025

à 18h54 Des données aussi brutes que satisfaisantes ! Nintendo enregistre un chiffre d'affaires de 572,36 milliards de yens (soit 3,32 milliards d'euros. Son excédent brut d'exploitation s'élève à 56,93 milliards de yens (soit 330,18 millions d'euros), pour un résultat d'exploitation de 95,82 milliards de yens (soit 555,78 millions d'euros). Le bénéfice par action est de 82,48 yens, soit 0,51 euros.



C'est toujours en comparaison d'autres chiffres que ceux-ci prennent leur sens : si le chiffre d'affaires a naturellement plus que doublé (+132% !) par rapport au 1e trimestre 2024, c'est grâce à l'effet "sortie de la Nintendo Switch 2". Mais dans le même temps, l'Excédent Brut d'Exploitation ne progresse que de 4.4%, et le résultat d'exploitation baisse de 15,6%. Pour autant, le bénéfice après impôts augmente de 18.6% à 96,02 milliards de yens (soit 556,99 millions d'euros).



Tout cela s'explique : le chiffre d'affaires progresse grâce au prix de vente nettement plus élevé de la Switch 2 par rapport à la première génération, ce qui est d'autant plus visible dans la répartition du chiffre d'affaires dans le monde : 79.5% du chiffre d'affaires provient de pays en dehors du Japon (40% des USA, 23.5% d'Europe). L'impact de cette situation, c'est que les taux de change jouent en défaveur de Nintendo : -28 milliards de yens ! On ne va pas les plaindre car l'inverse se produit aussi parfois, mais cela impacte nécessairement le bénéfice final.

La marge impacte le résultat d'exploitation Si Nintendo ne perd pas d'argent en vendant sa console, le fait est toutefois que les marges sont moindres sur les consoles que sur les jeux. Et avec une part du hardware qui est passée à 78.8% sur le trimestre contre 40.2% l'année dernière, nul doute que l'impact est très important.



Pour faire simple, deux facteurs-clés expliquent cette situation. D'une part, la part des ventes de consoles a naturellement augmenté suite au lancement de la Nintendo Switch 2. Or, les produits physiques comme les consoles ont généralement des marges plus faibles que les jeux vidéo.



D'autre part, la Nintendo Switch 2 elle-même a une marge bénéficiaire inférieure à celle de la Nintendo Switch originale. Cela signifie que même si la console se vend très bien et à un prix plus élevé, la rentabilité unitaire est moindre. Voilà qui n'aide pas à préserver ses marges.



Ajoutez à cela que les dépenses générales, les SG&A expenses (dépenses de vente, générales et administratives) ont augmenté de près d'un tiers, 30.9% pour être précis, à 128,2 milliards de yens. Les dépenses de publicité ont doublé (de 17 à 32 milliards de yens), les dépenses de Recherche & Développement ont aussi fortement augmenté.



Bien que le ratio des dépenses SG&A par rapport aux ventes ait diminué (de 39,7% à 22,4%) grâce à la forte croissance du chiffre d'affaires, l'augmentation en valeur absolue de ces dépenses a tout de même impacté le bénéfice d'exploitation. Bref, une longue explication pour comprendre pourquoi le résultat d'exploitation n'a pas augmenté aussi vite que le chiffre d'affaires sur la période.



Ce qui est intéressant, c'est que pour afficher un bénéfice net toutefois satisfaisant, Nintendo a inscrit 32.3 milliards de yens suite à la vente de titres d'investissement classés comme "revenu extraordinaire". On ignore les investissements spécifiques vendus, ni sur les motivations derrière cette vente. Mais l'impact sur le bénéfice net est réel avec une progression de 18.9% ce trimestre par rapport à l'an dernier. On aimerait savoir ce que Nintendo a vendu pour rester dans les clous.

Un trimestre marqué par le lancement d'une nouvelle console

La Nintendo Switch 2 a été le principal catalyseur de la croissance significative du chiffre d'affaires de Nintendo ce trimestre. Lancée mondialement le 5 juin 2025, la nouvelle console a enregistré un démarrage exceptionnel, avec



Quel est le nombre de Switch 2 vendues au 30 juin 2025 ? Nintendo indique avoir vendu 5.87 millions de Switch 2 à la date de cloture de son trimestre fiscal.





De fait, les ventes de matériel de la plateforme de jeux vidéo dédiée ont bondi de 142,5% d'une année sur l'autre, atteignant 555,5 milliards de yens, et les ventes "sell-in" de la Nintendo Switch 2 se sont élevées à 5,82 millions d'unités. On l'a dit plus haut, le prix plus élevé de la Nintendo Switch 2 par rapport à la Nintendo Switch originale a également contribué à cette augmentation notable du chiffre d'affaires net. Actuellement, la demande pour la console dépasse l'offre dans de nombreux pays, et Nintendo s'efforce de renforcer sa production et ses systèmes d'approvisionnement.

Une console qui a besoin de jeux ! Parallèlement au succès de la console, les ventes de jeux pour la Nintendo Switch 2 ont également généré des revenus importants. Les ventes "sell-in" de logiciels Nintendo Switch 2 ont totalisé 8,67 millions d'unités. Ce bon résultat est en grande partie dû au fait que de nombreux consommateurs ont acheté la console avec le jeu Mario Kart World en bundle, ce titre ayant lui-même enregistré 5,63 millions d'unités vendues (ce chiffre inclut les exemplaires vendus dans le pack SW2+MKW).



La sortie de la console a aussi été marquée par la disponibilité d'une large variété de titres d'autres éditeurs de jeux. Ajoutons à cela que la compatibilité de la Nintendo Switch 2 avec les titres Nintendo Switch a permis aux jeux sortis précédemment, tels que l'immortel Mario Kart 8 Deluxe, ou aussi Super Mario Party Jamboree (peut-être en amont de la



Nintendo prévoit de continuer à lancer de nouveaux titres exclusifs et comme vous le savez certainement si vous lisez nos colonnes régulièrement, des éditions améliorées (appelées "Nintendo Switch 2 Edition") de jeux existants pour tirer pleinement parti des capacités de la nouvelle console. Ce sera le cas de

Une Nintendo Switch en fin de vie mais encore vaillante Malgré le lancement de la nouvelle console, la Nintendo Switch originale a conservé un rôle non négligeable. Bien que les ventes de matériel Nintendo Switch aient diminué de 53,5% d'une année sur l'autre pour atteindre 980 000 unités vendues, ce déclin est considéré comme attendu étant donné que la console en est à sa neuvième année, et elle continue de montrer des ventes stables.



Plus important encore, les ventes de logiciels Nintendo Switch ont atteint 24,4 millions d'unités. Cette persistance est expliquée par le fait que les acheteurs de logiciels Nintendo Switch incluent non seulement les propriétaires de la Switch originale, mais aussi ceux qui ont acquis la Nintendo Switch 2, puisque cette dernière est rétrocompatible. C'est l'occasion de faire sur Switch 2 quelques jeux Switch 1 qui avaient échappé aux joueurs en attendant la sortie de la nouvelle machine, tout en restant conscient que le nombre de joueurs Switch 1 est encore colossal et donc friand de jeux.





Si on résume tout cela : la Switch 2 a propulsé le chiffre d’affaires de Nintendo à un niveau très satisfaisant, mais la forte part de ventes hardware – moins margées – a freiné la progression du résultat d’exploitation. Les coûts de lancement (pub, R&D) et un taux de marge brute en chute expliquent ce décalage, même si un gain exceptionnel sur la cession de placements a gonflé le bénéfice net. Côté marché, la demande dépasse déjà l’offre : plus de 6 millions de consoles écoulées en sept semaines et un Mario Kart World qui cartonne. Autrement dit, une dynamique commerciale solide s'est mise en place depuis le 5 juin et la sortie de la Switch 2, ce qui permet à Nintendo d'aborder la suite de ce nouveau cycle avec une certaine sérénité. Mais les deux prochains trimestres seront très intéressants à suivre, car il faut que la vente de jeux prenne rapidement le dessus sur les ventes de consoles pour améliorer la marge nette du groupe, il ne sera pas toujours possible de vendre des actifs pour booster le bénéfice net.