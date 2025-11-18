Annonce
[SESSIONPN] Venez découvrir avec nous Kirby Air Riders !
La bande de Dream Land est de retour, 20 ans après : une occasion à ne manquer sous aucun prétexte. Rendez-vous vendredi, dès 21H, pour (re)découvrir tous ensemble Kirby Air Riders !Annonce
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !
Mario Kart n’a qu’à bien se tenir !Un vent de fraîcheur souffle sur la SessionPN, avec l’arrivée de Kirby Air Riders ! Le remake du jeu gamecube, qui sera disponible le 20 novembre sur Nintendo Switch 2, est déjà au programme de la Session. L’occasion de le découvrir tous ensemble ce vendredi, dès 21H !
Rejoignez-nous sur DiscordSi ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !
De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D
