[SESSIONPN] Among Us est de retour au programme : rendez-vous vendredi, dès 21H !

On a besoin de vous pour mener l’enquête !

Rejoignez-nous sur Discord

Des imposteurs se cachent parmi les participants de la SessionPN, et on a besoin de VOUS pour les démasquer ! Cela pourrait être n’importe qui : membre du discord, comme des équipes de rédaction et de modération.On en appelle donc à votre vigilance… et votre présence pour nous aider à trouver qui est l’imposteur ? A moi que ce ne soit peut-être vous…Quoi qu’il en soit, on vous donne rendez-vous vendredi, dès 21H, pour nous rejoindre dans cette enquête !Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !Sur la plateforme, vous pourrez ensuite vous rendre sur le salon textuel #sessionpn et le salon vocal #salonvocal1 pour échanger avec nous tout en jouant.De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D