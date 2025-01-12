Rechercher sur Puissance Nintendo
Annonce

[SESSIONPN] Among Us est de retour au programme : rendez-vous vendredi, dès 21H !

Cette semaine, Among Us est de retour au programme de la SessionPN. On vous invite à nous rejoindre ce vendredi, dès 21H, pour jouer avec nous à cet incontournables des soirées gaming entre amis !

Annonce
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

On a besoin de vous pour mener l’enquête !

Des imposteurs se cachent parmi les participants de la SessionPN, et on a besoin de VOUS pour les démasquer ! Cela pourrait être n’importe qui : membre du discord, comme des équipes de rédaction et de modération.

On en appelle donc à votre vigilance… et votre présence pour nous aider à trouver qui est l’imposteur ? A moi que ce ne soit peut-être vous…
Quoi qu’il en soit, on vous donne rendez-vous vendredi, dès 21H, pour nous rejoindre dans cette enquête !

Rejoignez-nous sur Discord

Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !

Sur la plateforme, vous pourrez ensuite vous rendre sur le salon textuel #sessionpn et le salon vocal #salonvocal1 pour échanger avec nous tout en jouant.
De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Jeu vidéo
Among usSwitch
Thème
SessionPN
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil