Annonce
[SESSIONPN] Among Us est de retour au programme : rendez-vous vendredi, dès 21H !
Cette semaine, Among Us est de retour au programme de la SessionPN. On vous invite à nous rejoindre ce vendredi, dès 21H, pour jouer avec nous à cet incontournables des soirées gaming entre amis !Annonce
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !
On a besoin de vous pour mener l’enquête !Des imposteurs se cachent parmi les participants de la SessionPN, et on a besoin de VOUS pour les démasquer ! Cela pourrait être n’importe qui : membre du discord, comme des équipes de rédaction et de modération.
On en appelle donc à votre vigilance… et votre présence pour nous aider à trouver qui est l’imposteur ? A moi que ce ne soit peut-être vous…
Rejoignez-nous sur DiscordSi ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !
Sur la plateforme, vous pourrez ensuite vous rendre sur le salon textuel #sessionpn et le salon vocal #salonvocal1 pour échanger avec nous tout en jouant.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.