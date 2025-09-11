Rechercher sur Puissance Nintendo
Films d'animation Super Mario Fait l'actu depuis avr. 2022
News Films d'animation Super Mario

[Nintendo Direct] Découvrez les acteurs derrière les voix anglaises d'Harmonie et Bowser Jr

Au cœur du Direct consacré à Super Mario Galaxy, Nintendo annonce l’arrivée de Brie Larson et Bennie Safdie au casting américain du nouveau film d'animation en cours de conception chez Illumination.

News
Lors du dernier Nintendo Direct, Nintendo a levé le voile sur deux révélations de taille pour le casting en version américaine du prochain projet Mario : Brie Larson donnera la voix à Harmonie (Rosalina en anglais) et Bennie Safdie incarnera Bowser Jr.

Voici le lien de la bande-annonce en anglais dans laquelle vous retrouverez les voix de ces deux acteurs américains :
(Version sous-titrée) Super Mario Galaxy Le Film - Bande-annonce officielle
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Brie Larson et Bennie Safdie : deux univers très différents, une même ambition

Brie Larson, née Brianne Sidonie Desaulniers le 1er octobre 1989 à Sacramento en Californie, s’est imposée à Hollywood avec des rôles marquants tels que Room, pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice, ou encore Captain Marvel et Kong: Skull Island.
Brie Larson, actrice oscarisée, incarnera Harmonie
Bennie Safdie, né le 24 février 1986 à New York, est connu pour former avec son frère Joshua le duo des frères Safdie, à l’origine de films comme Good Time ou Uncut Gems. Dernièrement, on l’a vu notamment dans des productions comme Oppenheimer.
Bennie Safdie incarnera la voix de Bowser Jr
Chacun apporte donc une dimension différente : d’un côté, l’actrice oscarisée en projection grand public, de l’autre un acteur issu d’un cinéma plus indépendant mais en pleine ascension. Avec des voix qui semblent particulièrement bien coller à leurs personnages !

Que faut‑il retenir ?

  • Brie Larson incarne Harmonie (Rosalina) : un personnage déjà mythique chez les fans de Galaxy, à qui on confie une voix mainstream.
  • Bennie Safdie prend le rôle de Bowser Jr., ce qui élargit encore le rôle du fils de Bowser dans cette nouvelle production.
  • Le choix de ces deux noms reflète la volonté de Nintendo de soigner ses productions Mario au-delà du simple jeu.

Le Nintendo Direct proposé aujourd'hui n'a duré que 9 minutes, mais il est vraiment de bon augure pour cette suite au très lucratif Super Mario Bros Le Film sorti en 2023. Si vous êtes fans de la saga Galaxy ou de ses personnages, que pensez‑vous de ces choix de voix ? Trouvez‑vous que Brie Larson et Bennie Safdie conviennent aux rôles ? Partagez votre avis en commentaire ci‑dessous, ou sur notre serveur Discord.

La bande-annonce doublée en français vient de sortir également, on mettra à jour cette actualité dès qu'on aura plus de détails sur le doublage français. Rappelons que les acteurs retenus pour le premier film avaient fait l'unanimité en 2023, espérons qu'il en soit de même avec les nouvelles voix de Super Mario Galaxy Le Film :
(Version doublée) Super Mario Galaxy Le Film - Bande-annonce officielle
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Super Mario Galaxy Le Film sortira en France le 1e avril 2026.

Source : YouTube
Retournez sur la page d'accueil