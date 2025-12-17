Annonce

[SESSIONPN] Smash Bros au programme pour une dernière avant Noël ! Les fêtes de fin d'année approchent de plus en plus, mais il va encore falloir un peu patienter avant d'ouvrir les cadeaux... Heureusement, la SessionPN est là pour occuper vos soirées hivernales ! Annonce SessionPN

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

