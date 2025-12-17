Annonce
[SESSIONPN] Smash Bros au programme pour une dernière avant Noël !
Les fêtes de fin d'année approchent de plus en plus, mais il va encore falloir un peu patienter avant d'ouvrir les cadeaux... Heureusement, la SessionPN est là pour occuper vos soirées hivernales !
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !
Une dernière baston avant noël !Avec la sortie de la Nintendo Switch 2, l’arrivée de beaucoup de nouveaux participants et le passage du cap symboliques des 1 000 membres sur le serveur Discord : cette année 2025 aura été plus que chargée. En attendant sa fin avec l’arrivée des fêtes, on vous propose de se réunir une dernière fois avant 2026, une année qui s’annonce déjà mémorable !
Rejoignez-nous sur DiscordSi ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !
De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D
