Annonce

[SESSIONPN] Venez jouer avec nous à Mario Kart World vendredi ! Mario Kart World revient au programme de la SessionPN ce vendredi : l’occasion idéale pour jouer avec nous, dès 21H, sur Discord ! Annonce SessionPN

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !