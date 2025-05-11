Rechercher sur Puissance Nintendo
[SESSIONPN] Venez jouer avec nous à Mario Kart World vendredi !

Mario Kart World revient au programme de la SessionPN ce vendredi : l’occasion idéale pour jouer avec nous, dès 21H, sur Discord !

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

Le retour de l’élu

Après une petite session rétrospective sur l’indémodable Mario Kart 8 Deluxe la semaine dernière, on passe aux choses sérieuses avec Mario Kart World ! Le nouvel opus de la franchise cartonne et c’est tout naturellement qu’il revient au programme de la Session.
Comme toujours pour varier les plaisirs, nous alternerons entre les modes Courses, Survie et Batailles au gré des demandes en cours de soirée.

Rejoignez-nous sur Discord, on a des cookies !

Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu, participer à la SessionPN vendredi !
Sur la plateforme, vous pourrez ensuite vous rendre sur le salon textuel #sessionpn et le salon vocal #salonvocal1 pour échanger avec nous tout en jouant.

De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D
Rejoignez-nous sur Discord
