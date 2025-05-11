Annonce
[SESSIONPN] Venez jouer avec nous à Mario Kart World vendredi !
Mario Kart World revient au programme de la SessionPN ce vendredi : l’occasion idéale pour jouer avec nous, dès 21H, sur Discord !Annonce
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !
Le retour de l’éluAprès une petite session rétrospective sur l’indémodable Mario Kart 8 Deluxe la semaine dernière, on passe aux choses sérieuses avec Mario Kart World ! Le nouvel opus de la franchise cartonne et c’est tout naturellement qu’il revient au programme de la Session.
Rejoignez-nous sur Discord, on a des cookies !Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu, participer à la SessionPN vendredi !
De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D
