PNCAST
[PNCAST] On revient sur le Nintendo Direct des 40 ans de Super Mario Bros
Le Nintendo Direct de la semaine dernière était dense, et on s'y est mis à 4 pour vous en parler dans le tout dernier PNCAST : avec Boris, Axfili et Guiome, on revient sur les temps fort du ND !News
Vous pouvez écouter le PNCAST avec le lecteur audio suivant :
Au programme de ce nouveau numéro de notre podcast 100% Nintendo :
1. Les 40 ans de Mario
- Retour sur les grandes annonces autour de la mascotte de Nintendo : l’ouverture de Super Nintendo World à Epic Universe, le film Super Mario Galaxy, et les nouveautés du Nintendo Museum.
- Les grosses annonces Nintendo : Super Mario Galaxy 1 & 2, Super Mario Wonder – Nintendo Switch 2 Edition et son DLC multijoueur “Rendez-vous au parc Bellabel”, Mario Tennis Fever et Yoshi and the Mysterious Book, sans oublier l’ovni qui fait déjà parler : la fleur parlante façon “Alarmo”.
2. Détail de futures sorties :
- Chez Nintendo : Kirby Air Riders, Tomodachi Life: Une vie de rêve
- Les éditeurs tiers ne sont pas en reste : Dragon Quest VII Reimagined (5 février 2026), Final Fantasy VII Remake Intergrade (22 janvier 2026, Hades II, Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau,
- L’annonce surprise du Virtual Boy dans le catalogue NSO + Pack additionnel.
3. On s'écharde sur :
- La moto de Metroid Prime 4: Beyond
- Le DLC de Donkey Kong Bananza et celui de Pokémon Legends Z-A
4. D'autres annonces marquantes du Nintendo Direct :
- Resident Evil Requiem, accompagné de RE7 et RE Village (27 février 2026),
- Monster Hunter Stories 3 (13 mars 2026),
- Fire Emblem: Fortune’s Weave (2026),
- et d’autres surprises comme Dynasty Warriors: Origins, Two Point Museum, ou encore Virtua Fighter 5 Revo.
5. On quoi on a joué : Focus sur Star Wars Outlaws (Ubisoft, sorti le 4 septembre 2025), un jeu à ne pas manquer pour Boris qui le teste actuellement pour PN.
Le lecteur vidéo sera ajouté d'ici peu ! Merci pour votre patience !
- Sur l’application Apple Podcasts
- Sur Google Podcasts
- Sur Spotify
- Sur Deezer
- Sur Podcloud
- Sur radio.fr
- Sur Radioline.co
- Sur Podtail.fr
Et pour les puristes en MP3 : le fichier direct.
L'actualité Nintendo dans la joie et la bonne humeur !Ce nouvel épisode, c'est deux bonnes heures d'échanges et d’analyses sur l'actu issue du Nintendo Direct.
Le lecteur vidéo sera ajouté d'ici peu ! Merci pour votre patience !
Comment écouter le PNCAST ?Le podcast est disponible partout où bon vous semble :
