Rechercher sur Puissance Nintendo
PNCAST Fait l'actu depuis déc. 2012
News PNCAST

[PNCAST] On revient sur le Nintendo Direct des 40 ans de Super Mario Bros

Le Nintendo Direct de la semaine dernière était dense, et on s'y est mis à 4 pour vous en parler dans le tout dernier PNCAST : avec Boris, Axfili et Guiome, on revient sur les temps fort du ND !

News
Vous pouvez écouter le PNCAST avec le lecteur audio suivant :

L'actualité Nintendo dans la joie et la bonne humeur !

Ce nouvel épisode, c'est deux bonnes heures d'échanges et d’analyses sur l'actu issue du Nintendo Direct.

Au programme de ce nouveau numéro de notre podcast 100% Nintendo :

1. Les 40 ans de Mario
- Retour sur les grandes annonces autour de la mascotte de Nintendo : l’ouverture de Super Nintendo World à Epic Universe, le film Super Mario Galaxy, et les nouveautés du Nintendo Museum.
- Les grosses annonces Nintendo : Super Mario Galaxy 1 & 2, Super Mario Wonder – Nintendo Switch 2 Edition et son DLC multijoueur “Rendez-vous au parc Bellabel”, Mario Tennis Fever et Yoshi and the Mysterious Book, sans oublier l’ovni qui fait déjà parler : la fleur parlante façon “Alarmo”.

2. Détail de futures sorties :
- Chez Nintendo : Kirby Air Riders, Tomodachi Life: Une vie de rêve
- Les éditeurs tiers ne sont pas en reste : Dragon Quest VII Reimagined (5 février 2026), Final Fantasy VII Remake Intergrade (22 janvier 2026, Hades II, Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau,
- L’annonce surprise du Virtual Boy dans le catalogue NSO + Pack additionnel.

3. On s'écharde sur :
- La moto de Metroid Prime 4: Beyond
- Le DLC de Donkey Kong Bananza et celui de Pokémon Legends Z-A

4. D'autres annonces marquantes du Nintendo Direct :
- Resident Evil Requiem, accompagné de RE7 et RE Village (27 février 2026),
- Monster Hunter Stories 3 (13 mars 2026),
- Fire Emblem: Fortune’s Weave (2026),
- et d’autres surprises comme Dynasty Warriors: Origins, Two Point Museum, ou encore Virtua Fighter 5 Revo.

5. On quoi on a joué : Focus sur Star Wars Outlaws (Ubisoft, sorti le 4 septembre 2025), un jeu à ne pas manquer pour Boris qui le teste actuellement pour PN.

Le lecteur vidéo sera ajouté d'ici peu ! Merci pour votre patience !

Comment écouter le PNCAST ?

Le podcast est disponible partout où bon vous semble :
- Sur l’application Apple Podcasts
- Sur Google Podcasts
- Sur Spotify
- Sur Deezer
- Sur Podcloud
- Sur radio.fr
- Sur Radioline.co
- Sur Podtail.fr

Et pour les puristes en MP3 : le fichier direct.

Votre avis compte (surtout s’il est sympa :p)

Merci de prendre le temps d’écouter ce nouvel épisode, de le partager, et — si le cœur vous en dit — de nous laisser un avis sur votre plateforme préférée. Ça aide vraiment à faire découvrir le PNCAST à de nouveaux fans comme vous.
Avis PNCAST podcast Nintendo
Merci à Boris, Axfili et Guiome pour leur participation — et à vous tous, d’être à nos côtés pour ces deux heures d'émission !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Thème
Nintendo Direct
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil