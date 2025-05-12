Rechercher sur Puissance Nintendo
Viewfinder Disponible sur Switch depuis le 03/12/2025
Test de Viewfinder (Switch)

Test de Viewfinder : la réalité n'est qu'une question de point de vue

Un concept simple peut-il suffire à retourner le cerveau ? Viewfinder tente le pari en nous demandant de ne plus croire ce que l'on voit, mais de voir ce que l'on croit. Après avoir intrigué les joueurs sur les autres plateformes, le titre de Sad Owl Studios débarque enfin sur l'eShop ce 3 décembre. Nous avons pu tester cette version Switch sur la toute récente Switch 2 pour voir si la magie opère toujours, ou si l'illusion se brise une fois l'appareil en main.

Test
Si le jeu vidéo nous a habitués à traverser des mondes fantastiques, il est plus rare qu'il nous donne le pouvoir littéral de les remodeler en temps réel. C'est pourtant la promesse de Viewfinder, un jeu de réflexion à la première personne qui s'inscrit dans la lignée des Portal ou Superliminal. Le principe repose sur une idée aussi fascinante que techniquement bluffante : prendre une photo, la tenir devant soi et l'image en deux dimensions devient instantanément un espace tridimensionnel dans lequel on peut marcher. Une prouesse qui semblait taillée pour les gros PC et dont on pouvait légitimement craindre le résultat sur console portable. Mais rassurez-vous, même si nous avons testé cette version Switch sur la Switch 2, le constat est sans appel. La magie opère dès les premiers instants, prouvant qu'une excellente idée de gameplay n'a pas besoin de la technologie la plus complexe pour nous émerveiller.

Une mécanique qui fait "clic"

Le cœur de gameplay de Viewfinder est d'une élégance rare. Le joueur est lâché dans une simulation étrange, mélange d'architecture brutaliste, de nature foisonnante et de structures impossibles. L'objectif est souvent simple : trouver des batteries pour alimenter un téléporteur et passer au niveau suivant. La méthode, elle, est évolutive. Au début, on ne fait que ramasser des photos disposées dans le décor. Une photo d'un pont ? On l'aligne au-dessus du vide, on valide et le pont existe. Il est physiquement là. Cette mécanique de superposition de la 2D sur la 3D est gérée avec une instantanéité déconcertante. Même sur une version pensée pour la Switch originale, l'effet est saisissant : l'image déchire le ciel et s'intègre au monde sans temps mort.
Rapidement, on découvre l'appareil photo instantané et la liberté devient vertigineuse. Un mur bloque le passage ? Prenez une photo du ciel dégagé derrière vous, placez cette photo sur ce mur et l'obstacle devient un passage. Vous avez besoin de deux batteries alors que vous n'en n'avez qu'une ? Prenez la en photo ! En développant l'image et en matérialisant sa copie, l'objet devient réalité. C'est une gymnastique mentale jouissive qui oblige à repenser l'espace non plus comme une contrainte figée, mais comme une matière malléable. Attention toutefois, chaque photo placée remplace ce que vous voyez, il faut donc penser à ne pas faire disparaître le téléporteur qui pourrait être dans votre angle de vue. Le jeu introduit heureusement une fonction de rembobinage, accessible à tout moment, encourageant l'expérimentation sans la moindre frustration punitive.

Au-delà du simple cliché

Si la mécanique centrale est impressionnante, Viewfinder a l'intelligence de ne pas s'y reposer paresseusement. Le titre renouvelle constamment ses énigmes en jouant sur les styles visuels. On ne manipule pas que des photos réalistes : le joueur est amené a entrer dans des dessins d'enfants au crayon gras, des peintures à l'aquarelle ou encore des captures écran de jeux rétro pixelisés. Chaque entrée dans ces image change le rendu visuel du monde entier, créant une variété esthétique qui ravie les yeux. En portable, les contrastes ressortent particulièrement bien et offrent un cachet artistique indéniable, malgré une résolution native logiquement inférieure aux versions sorties sur autres consoles.
L'aspect narratif, bien que présent, reste en retrait. On explore les espaces de travail de chercheurs ayant créé cette simulation pour résoudre des problèmes climatiques réels. L'histoire se raconte via des messages audios, des post-its et la voix de Cait, un chat virtuel qui nous guide. Si le fond est intéressant, il sert surtout de liant entre deux casse-têtes. On note d'ailleurs que la difficulté est plutôt modérée. Contrairement à d'autres jeux du genre qui cherchent à tordre les neurones, Viewfinder semble privilégier l'expérience et la satisfaction de la découverte. C'est une balade onirique plus qu'un réel défi, ce qui conviendra parfaitement aux sessions courtes en mode portable.

La version Switch à l'épreuve de la Switch 2

Il est important de rappeler que nous avons testé la version Switch standard sur la Switch 2. Malgré ça, le jeu tourne comme une horloge. Nous n'avons pas relevé de ralentissement ou de temps de chargement particulier. Là où la Switch originale aurait peut-être toussé au moment de la "matérialisation" des photos, la puissance de la Switch 2 gomme toute aspérité. On profite d'un bon framerate, essentiel pour un jeu à la première personne où la précision a son importance.

Visuellement, on sent que des concessions ont été faites par rapport à la version PS5 notamment : textures un peu moins fines, éclairages simplifiés etc, mais la direction artistique très stylisée masque habilement ces limites. Le jeu reste beau, propre et se picore par petits niveaux. Il est aussi agréable en mode console dockée qu'en mode portable.
15/20
Viewfinder est une parenthèse enchantée où la créativité est reine. Si l'on peut regretter une durée de vie un peu chiche et une difficulté qui ne décolle jamais vraiment, la proposition reste unique. C'est un jeu "jouet", un bac à sable optique qui procure un sentiment de puissance divine assez grisant. Cette version Switch, surtout lorsqu'elle est propulsée par la Switch 2, ne perd rien de sa superbe et s'impose comme une bonne pioche pour cette fin d'année. Une démonstration brillante qu'une bonne idée vaut le coup quelque soit la performance technique.
15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Viewfinder réussit son arrivée sur console Nintendo ce 3 décembre. Même s'il s'agit de la version Switch "classique", elle brille par sa direction artistique et son concept génial qui tourne à la perfection sur Switch 2. C'est court, c'est facile, mais c'est surtout beau et intelligent. Un petit bonbon de fin d'année à ne pas manquer.

Jouabilité
La prise en main est immédiate et le concept de la photo qui devient réalité est exécuté à la perfection. La fonction de rembobinage évite toute frustration.
Durée de vie
Comptez environ 5 heures pour voir le bout de l'aventure, un peu plus pour les complétistes qui chasseront tous les collectibles. C'est court, très court même, mais l'expérience est dense et sans remplissage inutile. On en redemande, ce qui est plutôt bon signe.
Graphismes
La direction artistique porte le jeu à bout de bras. Le mélange des styles (réel, dessin, pixel art) fonctionne à merveille. Techniquement, la version Switch s'en sort avec les honneurs, et tourne avec une bonne fluidité sur Switch 2, offrant une image nette et stable.
Son
Une ambiance feutrée et relaxante accompagne les moments de réflexion. Le doublage (en anglais, sous-titré français) est convaincant et participe à l'atmosphère un peu mélancolique du titre.
Intérêt
Si vous cherchez un puzzle-game original qui mise sur l'émerveillement plutôt que sur la difficulté pure, foncez. C'est une expérience rafraîchissante, parfaite pour se vider la tête pour 24,99€.
Ergonomie
Interface épurée, menus clairs, sous-titres lisibles en portable : tout est fait pour ne pas briser l'immersion. Le jeu se prête particulièrement bien au format portable avec ses niveaux courts.

Galerie images

