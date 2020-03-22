News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Notre grand guide sur Animal Crossing: New Horizons Les habitués d'Animal crossing: New Horizons auront certainement repris rapidement leurs marques, mais pour les nouveaux-venus, ces quelques astuces ne seront pas de trop pour bien commencer dans Animal Crossing: New Horizons. News

Cela fait déjà cinq ans qu’Animal Crossing: New Horizons rythme notre quotidien insulaire, et pourtant, il reste toujours autant à découvrir pour les nouveaux venus comme pour les vétérans. Pour vous aider à bien débuter (ou redémarrer), nous avons regroupé dans ce guide nos meilleurs conseils. Retrouvez ci-dessous nos 9 astuces essentielles, ainsi qu’un récapitulatif de tous les guides publiés sur PN depuis la sortie du jeu.

Voilà pour le moment ce que l'on peut partager avec vous. Ce guide grandira évidemment petit à petit, et on compte aussi sur vous pour partager vos découvertes en commentaires afin d'en faire profiter tous les explorateurs. Vous pensez qu'une astuce mériterait d'être mentionnée dans ce guide ? N'hésitez pas à la partager en commentaire ci-dessous !