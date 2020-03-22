Notre grand guide sur Animal Crossing: New Horizons
Au sommaire de ce dossier :
- #1 : Laisser faire le temps
- #2 : Le rôle des fruits
- #3 : Le rôle des fleurs
- #4 : Agrandir son inventaire
- #5 : La roue des outils
- Truc de pro : Vendre ses tarentules à Djason
- #6 : Frapper les rochers
- #7 : Guetter le ciel
- #8 : Remplir ses missions quotidiennes.
- Les bases d'Animal Crossing
- Des considérations techniques
- Nos guides spécifiques
- Au sujet de la faune
Au sujet de la flore
Les événements spéciaux d'ACNH
Truc n°1 : Laissez faire le temps !Les premiers jours, nous vous déconseillons de trop jouer. Bizarre, non ? Eh bien pas tant que ça en fait si on suit la logique avec laquelle le jeu a été pensé. En effet, ce n'est qu'au fil des jours que certaines activités se débloqueront, comme le musée par exemple, avec l'arrivée de Thibou sur votre île de moins en moins déserte.
Les plus malins penseront évidemment à changer l'heure de la console et cela marche plutôt bien, mais n'espérez pas avoir accès aux événements spéciaux comme cela. Ne foncez donc pas au 25 décembre dès aujourd'hui.
En revanche, pensez à régulièrement revenir à l'heure normale pour éviter des conflits. Petite astuce toute bête pour cela, pensez à noter l'heure à laquelle vous avez arrêté de jouer et à votre prochaine session, remettez la console pile à cette heure pour réduire petit à petit l'écart. Et si évidemment vous avez su tenir assez longtemps pour dépasser cette dernière, réactiver tout simplement la synchronisation de l'heure avec Internet dans les paramètres de votre Switch pour tout revienne à la normale.
Petit à petit vous ne devriez de toute façon plus avoir besoin de jouer avec l'horloge, mais pour les plus pressé, c'est toujours un moyen de prolonger le plaisir sans être bloqué. A vous de voir, on n'est pas forcément fan de cette solution alors... laissez faire le temps !
Truc n°2 : Les fruitsLes fruits sont particulièrement important dans ce nouvel épisode d'Animal Crossing. Non seulement les planter fera pousser un nouvel arbre fruitier et les vendre vous rapportera de précieuses clochettes, mais les manger vous donnera une super force. Et c'est là l'astuce principale à retenir : avec plus de force, vous pourrez casser des rochers mais aussi déraciner des arbres complets pour les replanter ailleurs.
Tout l'intérêt sera alors d'aller visiter une île déserte voisine via Nintendo Switch Online, pour y ramener des arbres fruitiers que vous n'avez pas chez vous. Et comme plus ces derniers valent plus chers à la revente, c'est encore plus de clochettes dans votre poche.
Truc n°3 : Les fleursTant que nous sommes sur les visites d'îles désertes, pensez-bien à ramener les fleurs que vous y croiserez. Cela fera apparaître de nouveaux insectes sur votre île, ce qui fera plaisir à Thibou et à votre porte-monnaie.
En plantant ces dernières à côté d'autres de couleurs différentes, vous pourrez créer de nouvelles couleurs de fleurs.
Truc n°4 : comment agrandir son inventaire ?Vous avez peut-être dû rapidement faire face à un manque de place dans vos poches et faire des aller-retours pour aller vendre ou déposer ses objets n'est pas toujours des plus pratique. Mais saviez-vous que vous pouviez dès les premiers jours agrandir votre inventaire ?
Tout cela se passe dans le Nook Stop, le distributeur qui se trouve chez Tom Nook. Dans celui-ci vous pouvez dépenser vos miles contre des objets ou des capacités supplémentaires.
Savoir s'organiser : la première améliorationSélectionnez l'option "Echanger des miles Nook". Dans ce menu vous pourrez dépenser votre solde de miles durement acquis pour acheter une extension de la taille de votre inventaire appelée "Savoir s'organiser" et qui coûtera tout de même 5000 miles. Ah oui, on connait la valeur des choses utiles chez Nintendo !
C'est la toute première amélioration proposée, disponible dès le début du jeu (même sous la tente de service) :
- Avantage : Ajoute 10 emplacements à votre inventaire de base (passant de 20 à 30).
- Coût : 5 000 miles Nook
- Où acheter : Au Nook Stop ("Échanger des miles Nook").
Guide d'organisation ultime30 emplacements ne vous suffisent déjà plus ! Alors vous pourrez encore l'agrandir de 10, mais il va falloir, une fois encore, se montrer patient. Il faudra en effet attendre que Tom Nook vous propose de faire évoluer la tente des services en Bureau des résidents, ce qui arrivera à l'arrivée de votre troisième habitant.
Ce qu'il faut savoir sur le Guide d'organisation ultime :
- Avantage : Ajoute 10 emplacements supplémentaires (passant de 30 à 40).
- Coût : 8 000 miles Nook.
- Où acheter : Au Nook Stop, dans le menu d'échange de miles.
Truc n°5 : comment obtenir la Roue des outils dans ACNHL'obtention du Panel d'Outils, appelée la roue des outils, fait partie des game-changers tant on se demande, une fois qu'on l'a obtenu, comment on faisait avant ! En effet, la Roue des outils est une amélioration essentielle pour la sélection rapide de vos équipements. Sans elle, vous devez naviguer manuellement dans votre inventaire, ce qui est chronophage.
Comment obtenir la Roue des Outils ?
Pour débloquer cette fonctionnalité indispensable, suivez ces étapes simples :
- Rendez-vous au Nook Stop : Interagissez avec le distributeur de miles situé dans le Bureau des Résidents (ou la tente de service au début du jeu).
- Sélectionnez "Échanger des miles Nook" : Accédez au catalogue d'échanges de miles Nook.
- Achetez le Guide : Recherchez l'article intitulé « Guide du panel d'outils ».
- Coût : L'achat vous coûtera seulement 800 miles Nook.
Une fois achetée, vous pouvez utiliser la roue des outils en appuyant sur la flèche directionnelle haut de votre manette. Et pour ranger un outil, c'est aussi simple : il suffira d'appuyer sur la flèche directionnelle bas, tandis qu'en appuyant à droite ou à gauche, vous ferez défiler les outils un à un. Pratique, non ?
Truc de pro : Vendez vos tarentules à DjasonLa Tarentule est un insecte difficile à capturer, mais très rentable. Pour maximiser vos clochettes, ne la vendez jamais immédiatement à Méli et Mélo !Djason, le lézard rouge, visite votre île régulièrement et, en tant que fana d'insectes, il vous offrira un meilleur prix :
|Vendeur
|Prix de Rachat (Clochettes)
|Marge par Tarentule
|Méli & Mélo
|8 000 clochettes
|Base
|Djason
|12 000 clochettes
|+50%
Conseil : Stockez vos tarentules dans votre maison ou votre inventaire et attendez le passage de Djason pour transformer 8 000 en 12 000 clochettes ! Le même principe s'applique aux poissons et Pollux.
Truc n°6 : Frapper les rochersCette astuce est bien connue des fans de la licence, mais peut ne pas être évidente aux premiers abords. Si vous frappez les rocher avec votre pelle (sans avoir mangé de fruits avant), vous pourrez tomber sur un rocher "mou". Celui-ci vous lâchera alors des ressources, et un rocher peut en libérer jusqu'à 8. Voilà comment récupérer les précieux minerais, mais aussi des clochettes, parce que oui, l'argent est partout dans Animal Crossing: New Horizons.
A noter que les rochers renouvellent leur ressource tous les jours, inutile donc de vous acharner sur le même plusieurs fois dans la même journée.
Truc n°7 : Guetter le cielVous avez peut-être déjà croiser un ballon dans le ciel avec un cadeau accroché au bout. Eh bien sachez que ceux-ci apparaissent toutes les 10 minutes. Sortez donc votre lance-pierre et récupérez le précieux butin : plans de craft, clochettes, vêtement, meuble... il n'y a que du bon dans ces cadeaux.
Comment obtenir le lance-pierre ?Pour avoir le lance-pierre, rien de plus simple. Il suffit de parler à Méli et de lui acheter le plan de craft du lace-pierre. Il vous faudra ensuite récupérer 5 bois dur pour le construire.
Truc n°8 : Remplir ses missions quotidiennesUne fois votre tente remboursée, Tom Nook mettra à jour votre Nook Phone et débloquera l'accès aux missions quotidiennes. Celles-ci sont beaucoup plus simples que les missions traditionnelles et vous demanderont par exemple d'attraper un petit nombre de poissons ou de récolter tel ou tel matériau. Rien de bien difficile donc, mais un bon moyen de faire grossier votre compteur de miles.
Certaines missions valent deux fois plus de miles, donc n'hésitez pas à étudier les missions proposées pour organiser vos actions sur l'île : il pourrait être plus intéressant d'aller pêcher des poissons que d'attraper des insectes à un instant T... puis exactement l'inverse quelques minutes plus tard au gré des missions complétées.
Notre guide Animal Crossing: New HorizonsDepuis la publication de ce Guide, nous avons en effet mis en ligne plusieurs articles pour vous aider à bien démarrer dans New Horizons. On essaie de vous classer tout ça en sections, pour vous aider à repérer facilement les infos qui vous manquent tant...
Les bases, commençons par les bases- Quelle ile déserte choisir ?
- Où installer sa tente dans Animal Crossing ?
- Quelles sont les choses à faire en priorité dans Animal Crossing ?
- Au sujet des bâtiments et édifices
Des considérations techniques : sauvegarde, transfert, etc.- Comment activer la sauvegarde automatique (DLC du 1e août 2020) ?
- Comment déplacer son ile entière vers une autre console via le Logiciel de Transfert d'Île ?
- Comment déplacer un joueur vers une nouvelle console ?
Nos guides sur certains aspects spécifiques- Tout sur les rêves (2e mise à jour estivale)
- Guide sur les feux d'artifice et la loterie de Rounard (tous les mois d'août)
- Notre guide sur la baignade (1e mise à jour estivale)
- Comment fonctionne la bourse aux navets ?
- Notre guide sur les fossiles pour le musée de Thibou
- Comment récupérer des fragments d'étoiles ?
- Le fonctionnement des QR Codes
- Tout savoir sur les amiibo dans Animal Crossing: New Horizons
Au sujet de la faune...Le sujet des poissons et des insectes est un peu complexe, car les principaux intéressés changent tous les mois ! Commençons avec les grands guides généraux sur les deux fonctionnalités, deux fonctionnalités qu'on estime essentielles dans l'ADN d'Animal Crossing :
- Guide : quand capturer des insectes et à quel prix les vendre ?
- Guide : tout sur la pêche dans Animal Crossing.
Nous vous proposerons tous les mois une mise à jour spéciale au sujet des nouveaux poissons ou insectes disponibles dans le jeu. On fera aussi un focus particulier sur ceux qu'on ne reverra plus pendant quelque temps dans le jeu, compte tenu des saisons.
- Les poissons de janvier
- Les insectes de janvier
- Les poissons de février
- Les insectes de février
- Les poissons et insectes du mois de mars
- Les poissons et insectes du mois d'avril
- Les poissons du mois de mai
- Les insectes de mai
- Les poissons de juin
- Les insectes de juin
- Les poissons de juillet
- Les insectes de juillet
- Les poissons d'août
- Les insectes d'août
- Les poissons de septembre
- Les insectes de septembre
- Les poissons d'octobre
- Les insectes d'octobre
- Les poissons de novembre
- Les insectes de novembre
- Les poissons de décembre
- Les insectes de décembre
... et de la flore- Les fleurs dans ACNH : comment fonctionnent les plantes hybrides ?
- Tout savoir sur les fruits dans ACNH
Nos guides sur les événementsAnimal Crossing joue énormément sur le temps, les journées s'égrènent aussi vite (ou pas !) que la vraie vie et au gré des temps forts qui rythment nos vies, les développeurs ont inclus des événements dans le jeu.
Nous les ajouterons ici au fil du temps :
- Pâques : Le jour de la fête des oeufs (voir aussi notre guide sur la fête des oeufs)
- L'escapade du 1e mai : une île mystère avec son labyrinthe du 1er mai vous y attend
- Le rallye Tampons du musée (Journée internationale des musées : 18 mai)
- Novembre : l'automne dans Animal Crossing et ses champignons (espèces et plans de bricolage)
- Dernier jeudi de novembre : La fête du partage dans Animal Crossing (nouveau)
- Décembre : flocons de neige, Yétiti et plans de bricolage d'hiver
- 24 décembre : le Jour des Cadeaux dans ACNH
